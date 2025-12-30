صفحه خبر لوگوبالا تابناک
بامری در گفتگو با تابناک:

افزایش مالیات و بی‌توجهی به کالابرگ نقطه ضعف جدی بودجه است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به انقباضی بودن بودجه، گفت: افزایش مالیات‌ها و بلاتکلیفی اجرای کالابرگ در کنار رشد محدود حقوق‌ها، معیشت مردم را با چالش جدی مواجه می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۸۵۴۸
| |
2096 بازدید
|
۷

افزایش مالیات و بی‌توجهی به کالابرگ نقطه ضعف جدی بودجه است

رحمدل بامری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به ارائه کلیات لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس اظهار کرد: طبق هماهنگی انجام‌شده، کلیات بودجه برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و قرار است ظرف یکی دو روز آینده بررسی‌ها انجام و روز سه‌شنبه در صحن علنی درباره ماده واحده تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: در صورت رأی مثبت نمایندگان، لایحه مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد، اما اگر رأی نیاورد، برای اصلاح به دولت بازگردانده می‌شود. آنچه در حال حاضر روشن است، نگاه غالب نمایندگان نسبت به این بودجه پیشنهادی منفی است.

بامری با انتقاد از پیش‌بینی افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه تصریح کرد: در شرایطی که خود دولت نرخ تورم سال آینده را حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی کرده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، کارگران و اقشار آسیب‌پذیر هیچ تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی جامعه ندارد و پاسخگوی فشار تورمی نیست.

این نماینده مجلس ادامه داد: برای اقشار آسیب‌پذیر، چه کارگران و کارمندان و چه افرادی که فاقد شغل و درآمد ثابت هستند، بودجه‌ای انقباضی پیش‌بینی شده است. افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم با هدف جبران کسری بودجه، عملاً فشار سنگینی را بر دوش مردم قرار خواهد داد.

وی با اشاره به موضوع کالابرگ گفت: مدت‌هاست رئیس مجلس بارها تذکر داده‌اند که اجرای طرح کالابرگ باید پیش از ورود به بودجه سال آینده آغاز شود، اما متأسفانه تاکنون نه در شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی اقدام جدی صورت گرفته و نه تأمین اعتبار مشخصی برای آن انجام شده است؛ موضوعی که می‌تواند در سال آینده به یکی از چالش‌های جدی معیشتی تبدیل شود.

بامری در پایان تأکید کرد: مجموع این موارد باعث شده نظر شخصی بنده و احتمالاً اکثریت نمایندگان نسبت به این بودجه منفی باشد. ما نمایندگان مکلف هستیم در تصمیم‌گیری‌های خود، جانب مردم، زندگی و معیشت آنان و آثار تورمی بودجه بر آینده جامعه را در نظر بگیریم و بر اساس همین مسئولیت، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهیم کرد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
19
پاسخ
کجای دنیا ملتی که روی دریای نفت و گاز و منابع معدنی خوابیدن 12 درصد مالیات بر ارزش افزوده میدن ؟!

اصلا چرا باید مالیات بدن ؟ منابع این کشور مگه ارث پدر کسی هست ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
مالیات ابزاری است برای کنترل ثروت و جلوگیری از اختلاف طبقاتی که البته مثل همه کارهای دیگر درست اجرا نمیشود
شروین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
3
پاسخ
جراحان ایران مجلس ودولت رابا عدم شفافیت وشانتاژدرآمدنداریم گول زدند
مالیات پزشکان وجراحان درآلمان درسال ۲۰۲۴ برابربا ۹۷۷ همت بوده ودرایران مالیات پزشکان وجراحان ۳ همت بوده وهمین فرار مالیاتی علت کمبودبودجه بیمه سلامت وبیمه تامین است .ویکی از راه‌های اصلی فرار مالیاتی پدیده زیر میزی است چون از طریق کارت خوان گرفته نمی شود .ضمنادرآمد جراحان آلمانی یک سوم درآمد جراحان ایران است اسناد ومدارک موجود است .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
هرکس درآمد بیشتر دارد به این معنی است که از امکانات کشور بیشتر استفاده کرده و باید هزینه آن را بپردازد خصوصا در کشور ما که هنوز کالاهای یارانه زیاد هستند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
8
0
پاسخ
مالیات در ایران بسیار ناچیز است در برخی از کشورها برخی مشاغل باید ۹۰ درصد از درآمدشان را بعنوان مالیات پرداخت کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
2
0
پاسخ
مجلس فقط دنبال جلوگیری کردن از درآمدهای دولت است کاری به هزینه های دولت ندارد و دولت را مجبور به خلق پول می‌کند که تمام مشکلات فعلی کشور ناشی از همین خلق پول است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۹
0
4
پاسخ
بجای کالابرگ ،حقوق کارمندان و بازنشستگان و کارگران را برابر قانون مطابق تورم افزایش یابد ، اینها فقیر شده اند چون سیاست فقیرسازی هدف سیستم جهت کنترل آنهاست ولی بدانید جواب نمیدهد و باید حقشان را داد نه مثل گدا با آنها رفتار شود .
