عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به انقباضی بودن بودجه، گفت: افزایش مالیات‌ها و بلاتکلیفی اجرای کالابرگ در کنار رشد محدود حقوق‌ها، معیشت مردم را با چالش جدی مواجه می‌کند.

رحمدل بامری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با اشاره به ارائه کلیات لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس اظهار کرد: طبق هماهنگی انجام‌شده، کلیات بودجه برای بررسی‌های دقیق‌تر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و قرار است ظرف یکی دو روز آینده بررسی‌ها انجام و روز سه‌شنبه در صحن علنی درباره ماده واحده تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: در صورت رأی مثبت نمایندگان، لایحه مسیر قانونی خود را طی خواهد کرد، اما اگر رأی نیاورد، برای اصلاح به دولت بازگردانده می‌شود. آنچه در حال حاضر روشن است، نگاه غالب نمایندگان نسبت به این بودجه پیشنهادی منفی است.

بامری با انتقاد از پیش‌بینی افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه تصریح کرد: در شرایطی که خود دولت نرخ تورم سال آینده را حدود ۴۰ درصد پیش‌بینی کرده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، کارگران و اقشار آسیب‌پذیر هیچ تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی و معیشتی جامعه ندارد و پاسخگوی فشار تورمی نیست.

این نماینده مجلس ادامه داد: برای اقشار آسیب‌پذیر، چه کارگران و کارمندان و چه افرادی که فاقد شغل و درآمد ثابت هستند، بودجه‌ای انقباضی پیش‌بینی شده است. افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم با هدف جبران کسری بودجه، عملاً فشار سنگینی را بر دوش مردم قرار خواهد داد.

وی با اشاره به موضوع کالابرگ گفت: مدت‌هاست رئیس مجلس بارها تذکر داده‌اند که اجرای طرح کالابرگ باید پیش از ورود به بودجه سال آینده آغاز شود، اما متأسفانه تاکنون نه در شناسایی دقیق دهک‌های درآمدی اقدام جدی صورت گرفته و نه تأمین اعتبار مشخصی برای آن انجام شده است؛ موضوعی که می‌تواند در سال آینده به یکی از چالش‌های جدی معیشتی تبدیل شود.

بامری در پایان تأکید کرد: مجموع این موارد باعث شده نظر شخصی بنده و احتمالاً اکثریت نمایندگان نسبت به این بودجه منفی باشد. ما نمایندگان مکلف هستیم در تصمیم‌گیری‌های خود، جانب مردم، زندگی و معیشت آنان و آثار تورمی بودجه بر آینده جامعه را در نظر بگیریم و بر اساس همین مسئولیت، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهیم کرد.