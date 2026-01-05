En
ریتم؛

پروانه وار ؛ ایهام

پروانه وار قطعه‌ای از گروه ایهام است. موزیک ویدیوی این قطعه را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
موسیقی موزیک موزیک ویدیو فیلم ویدیو ریتم موسیقی ایرانی موسیقی ایران ایهام لیریک لیریک آهنگ
