فیلم
>>
موسیقی
کد خبر:۱۳۴۸۴۷۴
3122
بازدید
تاریخ انتشار: ۰۶:۰۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
05 January 2026
ریتم؛
پروانه وار ؛ ایهام
پروانه وار قطعهای از گروه ایهام است. موزیک ویدیوی این قطعه را میبینید و میشنوید.
برچسبها:
موسیقی
موزیک
موزیک ویدیو
فیلم
ویدیو
ریتم
موسیقی ایرانی
موسیقی ایران
ایهام
لیریک
لیریک آهنگ
