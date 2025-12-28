میلی صفحه خبر لوگو بالا
رسوایی تازه «بی‌بی‌سی» در پروپاگاندای تبلیغاتی

شبکه میدل ایست‌آی اعلام کرد که ابعاد تازه‌ای از جانبداری شبکه خبری «بی‌بی‌سی» از رژیم صهیونیستی بویژه در طول نسل‌کشی غزه، رسوایی دیگری برای این شبکه خبری به بار آورده است.
رسوایی تازه «بی‌بی‌سی» در پروپاگاندای تبلیغاتی

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ شبکه خبری بی‌بی‌سی به دلیل نقشی که در تحریف افکار عمومی در خصوص نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه ایفا کرد، مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. این شبکه بارها و بارها تلاش کرده یکی از وحشیانه‌ترین نسل‌کشی‌های تاریخ را تحریف کرده یا کم‌اهمیت جلوه دهد.

عربی ۲۱ به نقل از «میدل ایست آی» می‌افزاید که ویدئوی جدید از یک «افشاگر» در مورد تخلفات حرفه‌ای بی بی سی نشان می‌دهد که مدیریت این شبکه دستورالعمل‌های سختگیرانه‌ای به کارکنان خود داده است تا از روایت‌ها و شخصیت‌های صهیونیستی در طول پوشش خبری خود محافظت کنند و از استفاده از کلمه «نسل‌کشی» در اخبار خودداری کنند.

از سوی دیگر گزارش جدید منتشر شده از سوی مرکز نظارت بر رسانه (CfMM) الگوی نادرست این شبکه در پوشش بی‌بی‌سی از جنگ غزه را آشکار کرده و نشان می‌دهد که این شبکه خبری همواره از روایت‌های اسرائیلی حمایت کرده و رنج و مصیبت فلسطینیان را نادیده می‌گیرد و از اطلاق عنوان «نسل کشی» بر جنایات رژیم صهیونیستی در غزه امتناع می‌کند.

تحریف واقعیت‌ها

مراکز تحقیقاتی گزارش می‌دهند که بی‌بی‌سی از استفاده از اصطلاحاتی مانند «شهرک‌های صهیونیستی»، «محاصره غزه» و «آپارتاید» خودداری می‌کند. این در حالی است که این اصطلاحات در اسناد سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین‌الملل استفاده می‌شوند. در نتیجه این امر، تحریف عجیب واقعیت شکل می‌گیرد که در آن خشونت ساختاری اعمال شده توسط یکی از مجهزترین ارتش‌های جهان، علیه دو میلیون انسان محاصره شده و بی پناه با به کار گیری عبارت‌های ملایم و خنثی، محو می‌شود.

با وجود اینکه تعداد شهدای فلسطینی در غزه از مرز ۷۰۰۰۰ نفر فراتر رفته است که بیشتر آنها زن و کودک هستند، در پوشش بی‌بی‌سی از این جنایات، فلسطینیان به عنوان «مرده» یا «کشته شده» در نتیجه حملات هوایی توصیف می‌شوند و هیچ اشاره‌ای به رژیم صهیونیستی به عنوان عامل این جنایت نمی‌شود. در مقابل، کشته‌های صهیونیست‌ها با عبارات احساسی و سنگینی مانند «سلاخی شدن»، «قتل‌عام شدن» و «کشتار وحشیانه» توصیف شده‌اند.

بی‌بی‌سی طی دو سال گذشته به دلیل «استانداردهای دوگانه» در پوشش حملات رژیم صهیونیستی به غزه بارها مورد انتقاد بین‌المللی قرار گرفته و از زمان آغاز این حملات، اعتراضات متعددی در خارج از مقر اصلی آن در مرکز لندن برگزار شده است.

جانبداری ۳۳ برابری «بی بی سی» از رژیم صهیونیستی

بر اساس تحلیلی که توسط «مرکز مطالعات رسانه‌های دیجیتال» در ژوئن گذشته بر روی بیش از ۳۵۰۰۰ محتوای بی‌بی‌سی انجام شد، مشخص شد که مرگ و میر اسرائیلی‌ها، ۳۳ برابر بیشتر از هر مورد مرگ در کشورهای دیگر، پوشش رسانه‌ای داشته و با زبانی بسیار احساسی‌تر بیان شده است.

از سوی دیگر مهمانان حامی فلسطین در برنامه‌های بی‌بی‌سی به طور معمول مورد بازجویی، قطع کلام و فشار قرار می‌گرفتند تا حماس را محکوم کنند، اما سخنرانان حامی رژیم صهیونیستی که بسیاری از آنها از جنایات جنگی تل آویو دفاع می‌کردند، با احترام رفتار می‌شدند و از هیچ مهمان حامی رژیم صهیونیستی خواسته نشد که بمباران عمدی بیمارستان‌ها، اردوگاه‌های پناهندگان یا مدارس را محکوم کند. این در حالی است که شواهد فراوان و محکومیت بین‌المللی در مورد این جنایت‌ها وجود دارد.

به همین علت در اواخر سال گذشته، بیش از صد کارمند بی‌بی‌سی، نامه‌ای سرگشاده امضا کردند و در آن هشدار دادند که این سازمان در انجام وظیفه خود در پوشش بی‌طرفانه رویدادهای غزه کوتاهی می‌کند. آنها به فرهنگ ترس حاکم، استانداردهای دوگانه تحریریه و عدم تمایل به انتشار نظرات فلسطینیان اشاره کردند.

