میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پرتاب سه ماهواره ایرانی از روسیه

سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو با بیان اینکه «ایران تاکنون هفت ماهواره خود را با همکاری روسیه پرتاب کرده است»، اعلام کرد: سه ماهواره ایرانی امروز با پرتابگر سایوز به فضا ارسال خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۴۸۴۲۸
| |
978 بازدید
پرتاب سه ماهواره ایرانی از روسیه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز یکشنبه اعلام کرد سه ماهواره ایرانی امروز ساعت ۱۶:۴۸ به وقت تهران با پرتابگر سایوز به فضا ارسال خواهند شد.

جلالی با اشاره به حادثه اخیر و شکستگسی دست خود در سرمای مسکو گفت به همین دلیل امکان حضور در مراسم پرتاب را نخواهد داشت.

سفیر ایران در روسیه تأکید کرد: «این سه ماهواره نشان‌دهنده پیشرفت ایران در حوزه ماهواره‌سازی است؛ چرا که طراحی و ساخت آن‌ها توسط دانشمندان ایرانی انجام شده است.»

او افزود: دو ماهواره دولتی و یک ماهواره خصوصی در این پرتاب حضور دارند که بیانگر نقش فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها در این عرصه است.

سفیر ایران همکاری‌های فضایی تهران و مسکو را «گسترده و رو به رشد» توصیف کرد و یادآور شد: ایران تاکنون هفت ماهواره خود را با همکاری روسیه پرتاب کرده است. پرتابگر سایوز نیز از جمله پرتابگرهای قابل اعتماد جهان به شمار می‌رود که حتی پیش از تیرگی روابط روسیه و غرب، بسیاری از ماهواره‌های غربی نیز با آن به فضا ارسال می‌شدند.»

جلالی همچنین به امضای معاهده جامع بلندمدت میان ایران و روسیه در سال جاری میلادی اشاره کرد و گفت این توافق مسیر همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف، از جمله صنعت فضایی، را روشن کرده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کاظم جلالی سفیر ورشکستگی ماهواره معاهده
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ماهواره‌ها از جهش برفی در ایران می‌گویند
هشدار بیخ گوش صنعت حمل و نقل زمینی ایران؛ آیا از فعالیت های چند هزار میلیاردی این شرکت خبر دارید؟
سفیر قبرس به وزارت امور خارجه احضار شد
اظهارات وزیرخارجه لبنان علیه ایران برآمده از خواسته‌های اسرائیل است/ لبنان پشتیبانی از ایران را فدای روابط با اروپا می‌کند
سند همکاری ایران و روسیه امضا شد
سه ماهواره ایرانی از روسیه به فضا می‌روند
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۱ نظر)
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۹ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۲۸ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس  (۷۸ نظر)
tabnak.ir/005emq
tabnak.ir/005emq