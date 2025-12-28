پرتاب سه ماهواره ایرانی از روسیه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه روز یکشنبه اعلام کرد سه ماهواره ایرانی امروز ساعت ۱۶:۴۸ به وقت تهران با پرتابگر سایوز به فضا ارسال خواهند شد.

جلالی با اشاره به حادثه اخیر و شکستگسی دست خود در سرمای مسکو گفت به همین دلیل امکان حضور در مراسم پرتاب را نخواهد داشت.

سفیر ایران در روسیه تأکید کرد: «این سه ماهواره نشان‌دهنده پیشرفت ایران در حوزه ماهواره‌سازی است؛ چرا که طراحی و ساخت آن‌ها توسط دانشمندان ایرانی انجام شده است.»

او افزود: دو ماهواره دولتی و یک ماهواره خصوصی در این پرتاب حضور دارند که بیانگر نقش فعال شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها در این عرصه است.

سفیر ایران همکاری‌های فضایی تهران و مسکو را «گسترده و رو به رشد» توصیف کرد و یادآور شد: ایران تاکنون هفت ماهواره خود را با همکاری روسیه پرتاب کرده است. پرتابگر سایوز نیز از جمله پرتابگرهای قابل اعتماد جهان به شمار می‌رود که حتی پیش از تیرگی روابط روسیه و غرب، بسیاری از ماهواره‌های غربی نیز با آن به فضا ارسال می‌شدند.»

جلالی همچنین به امضای معاهده جامع بلندمدت میان ایران و روسیه در سال جاری میلادی اشاره کرد و گفت این توافق مسیر همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف، از جمله صنعت فضایی، را روشن کرده است.