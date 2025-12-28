ستاره استقلال مجوز بازی گرفت
به گزارش تابناک؛ استقلال از دپارتمان حقوقی فیفا که در آمریکا مستقر است، استعلام وضعیت ماشاریپوف را دریافت کرده و بهصورت قطعی، مدیران حقوقی استقلال پاسخ مثبت این استعلام را به ریکاردو ساپینتو منتقل کردهاند و این بازیکن مشکلی برای بازی در استقلال ندارد.
با توجه به اینکه ماشاریپوف بهعنوان یکی از سه سهمیه آزاد این فصل به استقلال پیوسته است، با وجود بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال، مشکلی برای مشارکت در مسابقات این تیم در ادامه فصل نخواهد داشت.
این موضوع خیال ریکاردو ساپینتو و کادر فنی استقلال را تا حد زیادی آسوده کرده است؛ چرا که ماشاریپوف از مدتها قبل بهعنوان یکی از مهرههای کلیدی مدنظر سرمربی پرتغالی مطرح بوده. ساپینتو که بهخوبی میداند استقلال در مقطع فعلی فصل به بازیکنی خلاق و تأثیرگذار در میانه میدان نیاز دارد، حالا شرایط را برای استفاده از این هافبک ازبکستانی مهیا میبیند.
به این ترتیب، کادر فنی استقلال قطعاً حساب ویژهای روی ماشاریپوف باز کرده است. بدون تردید اضافه شدن این بازیکن میتواند دست ساپینتو را در میانه میدان بازتر کند و گزینههای بیشتری در اختیار او قرار دهد؛ موضوعی که در ادامه فصل و بهویژه در دیدارهای حساس، اهمیت آن بیش از پیش مشخص خواهد شد.