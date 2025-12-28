میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ستاره استقلال مجوز بازی گرفت

استعلام مثبت فیفا خیال استقلال را راحت کرد و ماشاریپوف بدون مشکل می‌تواند در ادامه فصل برای آبی‌ها به میدان برود.
کد خبر: ۱۳۴۸۴۱۵
| |
1320 بازدید
|
۲
ستاره استقلال مجوز بازی گرفت

به گزارش تابناک؛ استقلال از دپارتمان حقوقی فیفا که در آمریکا مستقر است، استعلام وضعیت ماشاریپوف را دریافت کرده و به‌صورت قطعی، مدیران حقوقی استقلال پاسخ مثبت این استعلام را به ریکاردو ساپینتو منتقل کرده‌اند و این بازیکن مشکلی برای بازی در استقلال ندارد.

با توجه به اینکه ماشاریپوف به‌عنوان یکی از سه سهمیه آزاد این فصل به استقلال پیوسته است، با وجود بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال، مشکلی برای مشارکت در مسابقات این تیم در ادامه فصل نخواهد داشت.

این موضوع خیال ریکاردو ساپینتو و کادر فنی استقلال را تا حد زیادی آسوده کرده است؛ چرا که ماشاریپوف از مدت‌ها قبل به‌عنوان یکی از مهره‌های کلیدی مدنظر سرمربی پرتغالی مطرح بوده. ساپینتو که به‌خوبی می‌داند استقلال در مقطع فعلی فصل به بازیکنی خلاق و تأثیرگذار در میانه میدان نیاز دارد، حالا شرایط را برای استفاده از این هافبک ازبکستانی مهیا می‌بیند.

به این ترتیب، کادر فنی استقلال قطعاً حساب ویژه‌ای روی ماشاریپوف باز کرده است. بدون تردید اضافه شدن این بازیکن می‌تواند دست ساپینتو را در میانه میدان بازتر کند و گزینه‌های بیشتری در اختیار او قرار دهد؛ موضوعی که در ادامه فصل و به‌ویژه در دیدار‌های حساس، اهمیت آن بیش از پیش مشخص خواهد شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ستاره استقلال مجوز نقل و انتقالات ساپینتو تابناک ورزشی
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پرسپولیس و معمای اوریه
هک سیستم‌های پرسپولیس تکذیب شد!
هدیه کریسمس جالب یامال به کودکان دبی!
اولین واکنش ساپینتو به خط زدن رضاییان و جلالی
عالیشاه داماد شد+عکس
جزئیات قیمت بلیت بازی‌های ایران در جام‌جهانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
2
1
پاسخ
همچی تحفه ای هم نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
4
پاسخ
ماشالله ماشا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
آخرین اخبار
همه جزئیات دیدار نتانیاهو و ترامپ؛ دو خواسته «بی بی» درباره ایران چیست؟
جزییات حفاری خطرناک ۵۰۰۰ متری زیر بازار تهران +تصاویر
قیمت گذاری عجیب گواهی اسقاط / نوسازی قطره چکانی در اقیانوس فرسودگی
رسوایی تازه «بی‌بی‌سی» در پروپاگاندای تبلیغاتی
آخرین قیمت خودروهای داخلی و خارجی؛۷ دی ۱۴۰۴
زن اغواگر سینمای فرانسه درگذشت
نشست انتخاباتی هادی ساعی و تسویه حساب با منتقدان/ فدراسیون تکواندو محل تهدید و حذف!
غیبت فرزین در جلسات مربوط به بودجه در مجلس
پرتاب سه ماهواره ایرانی از روسیه
کارت ملی هوشنمد در کما؛ انتقادهای وزیر کشور از ثبت احوال، «کارگر» می شود؟
تصاویر تونل عظیم زیر بازار تهران
نماینده خوزستان در خبرگان رهبری درگذشت
وضعیت دریاچه سد نمرود؛ ارتفاعات شمال تهران
جریان پایداری به دنبال پایان جمهوری اسلامی است/ جنگ ۱۲ روزه ایران را نجات داد/ اصلاح طلبان خواهان «تغییرات بنیادین» اندک هستند
هدیه خاص پوتین به خانم سخنگو
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۱ نظر)
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۹ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۲۸ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس  (۷۸ نظر)
tabnak.ir/005emd
tabnak.ir/005emd