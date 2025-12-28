قیمت سکه، نیمسکه، ربعسکه امروز 7 دی ماه
امروز سکه امامی با رشد ۳.۴۶ درصدی به ۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
قیمت سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل افزایش را تجربه کرد.
آخرین نرخ سکه امامی
|جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰
|۵,۷۰۰,۰۰۰
|۳.۴۶
|10:53
|۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰
|۷,۸۰۰,۰۰۰
|۴.۹۱
|روز قبل
|۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
|۰.۰۰
|۲ روز پیش
قیمت نیم سکه امروز
امروز نیم سکه با رشد ۱.۷ درصدی به ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ (هشتاد و هشت میلیون) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۸۸,۰۰۰,۰۰۰
|۱,۵۰۰,۰۰۰
|۱.۷
|10:53
|۸۶,۵۰۰,۰۰۰
|۴,۵۰۰,۰۰۰
|۵.۲
|روز قبل
|۸۲,۰۰۰,۰۰۰
|۰.۰۰
|۲ روز پیش
قیمت ربع سکه امروز
امروز ربع سکه با رشد ۲.۸۳ درصدی به ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ (پنجاه و سه میلیون) تومان رسید.
آخرین نرخ سکه گرمی
امروز هر سکه گرمی با رشد ۰.۹ درصدی به ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون) تومان رسید.
ارزش 164 میلیون تومان فعلا برابر با یک سکه شده سکه ای که تا قبل از 1396 با حقوق متوسط هر ماه دو سکه می شد خرید حساب کنید چقدر فقیر شده ایم و پزشکیان سرعت فقر را چند برابر کرد
این قیمتها برای ساعت ۱۱صبح بود الان ساعت ۲ بعداظهر سکه تمام ۱۷۰ میلیون شده طبق اعلام سایت اتحادیه طلا
