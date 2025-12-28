قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز 7 دی ماه

امروز سکه امامی با رشد ۳.۴۶ درصدی به ۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و شصت و چهار میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.