پوردهقان در گفت‌وگو با تابناک:

کلیات بودجه رأی نمی‌آورد/ بودجه شوک قیمتی کالاهای اساسی را در پی دارد/ دولت در لایحه علامت سؤال‌های جدی گذاشته است

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه در شرایطی که تورم رسمی بالای ۵۰ درصد است، پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نه ترمیم معیشت است و نه عدالت، گفت: این وضعیت فشار مضاعفی بر کارمندان و اقشار حقوق‌بگیر وارد می‌کند و تبعات اجتماعی خواهد داشت.
کلیات بودجه رأی نمی‌آورد/کلیات بودجه شوک قیمتی کالاهای اساسی را در پی دارد/ دولت در لایحه علامت سؤال‌های جدی گذاشته است

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با نقاط ضعفش بودجه ۱۴۰۵، اظهار کرد: هرچند دولت بودجه را طبق زمان‌بندی قانونی تقدیم مجلس کرده، اما کلیات این لایحه نشان می‌دهد همچنان با همان الگوی سنتی بودجه‌ریزی مواجه هستیم؛ الگویی که پاسخگوی شرایط سخت معیشتی مردم نیست.

وی با بیان اینکه بودجه سال آینده یک بودجه انقباضی است، افزود: سهم نفت در این بودجه به پایین‌ترین سطح خود رسیده و در مقابل، فشار اصلی بر مالیات‌ها و اوراق بدهی قرار گرفته است، اما مسئله نگران‌کننده‌تر، سیاست ارزی دولت در قبال کالاهای اساسی است.

پوردهقان ادامه داد: دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی حذف و نرخ‌های بالاتری جایگزین شود که عملاً به معنای افزایش چندبرابری قیمت این کالاهاست. این تصمیم شوک تورمی سنگینی به معیشت مردم وارد می‌کند و حتی کالابرگ هم قادر به جبران آن نخواهد بود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با انتقاد از افزایش ناچیز حقوق کارکنان و بازنشستگان گفت: در شرایطی که تورم رسمی بالای ۵۰ درصد است، پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نه ترمیم معیشت است و نه عدالت؛ این وضعیت فشار مضاعفی بر کارمندان و اقشار حقوق‌بگیر وارد می‌کند و تبعات اجتماعی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: با این رویکرد، نه خط فکری مشخصی در بودجه دیده می‌شود و نه پاسخ روشنی برای نگرانی‌های مردم وجود دارد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌کنم کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس با رأی مثبت نمایندگان مواجه نشود، مگر اینکه دولت اصلاحات جدی در حوزه ارز، معیشت و حقوق‌بگیران انجام دهد.

به گزارش تابناک، در جلسه علنی نوبت عصرسه‌شنبه ۲ دی ماه، لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط مسعود پزشکیان رئیس جمهور به هیات رئیسه مجلس تقدیم و از سوی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، اعلام وصول شد. این لایحه در شرایطی ارائه شده است که دولت تأکید دارد ساختار بودجه‌ریزی را به‌سمت شفافیت بیشتر، انضباط مالی و واقع‌بینی در برآورد منابع و مصارف سوق دهد.
 
 لایحه بودجه 1405 پس از تأیید کلیات در هفته آینده از این پس در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی خواهد شد و نمایندگان مجلس طی ماه‌های آینده، جزئیات منابع درآمدی، مصارف هزینه‌ای و اولویت‌های اقتصادی دولت را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
 
بر اساس لایحه بودجه سال 1405، مجموع منابع عمومی دولت 520 میلیارد تومان (با حذف 4 صفر) پیش‌بینی شده است که از این میزان، 340 میلیارد تومان از محل درآمدها، 27.5 میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 150 میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین می‌شود.
 
در این لایحه، درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها 70 میلیارد تومان برآورد شده است و منابع بودجه عمومی دولت در مجموع به 590 میلیارد تومان می‌رسد، همچنین منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 880 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و در نهایت، منابع بودجه کل کشور در سال 1405 رقمی حدود یک‌هزار و 144 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

 

گزارش خطا
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
4
51
پاسخ
پزشکیان ؛ نهج البلاغه را سر ِ نیزه برده !
پاسخ ها
رضا اهوازی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
این لودجه نهاد های خاص تا کی باید پرداخت بشه مردم دارن زیر بار تورم له میشن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
مردم خودشون این زندگی رو انتخاب کردند
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
9
52
پاسخ
طرح عدم کفایت پزشکیان خواسته مردم است
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
و عدم کفایت مجلس همچنین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
مردم از چپ و راست عبور کردند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
عدم کفایت مجلس
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
3
39
پاسخ
لایحه بودجه در دولت ۱۷ درصدی اینجوری میشه 👇🏿

افزایش حقوق ۲۰ درصد !!!
افزایش مالیات ۶۰ درصد !!!
تورم ۸۰ درصد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
سیاه بازی هماهنگ شده بین دولت و مجلس
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
42
پاسخ
بودجه همه جا از جمله صدا و سیما و مؤسسات و ستادهای بیخودی انبساطی
فقط به حقوق کارگر و کارمندو بازنشسته که می رسد انقباظی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
1
41
پاسخ
دلار فعلا 142 هزار تومان و سکه 167 میلیون تومان سقوط آزاد و وحشتناک ارزش پول ملی، با 100 درصد افزایش حقوق ها هم این تورم جبران نخواهد شد
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
2
34
پاسخ
خطاب به پزشکیان از زبان نهج البلاغه .

حضرت علی خطاب به مالک :

ای مالک !
اگر روزی تو را بر مسند مسئولیتی نشاندند ؛ در حالی که تو خود میدانی کسی بهتر از تو کسی بهتر هست که آن مسئولیت را به سر انجام مقصود میرساند ؛ مادامی که در آن مسئولیت بمانی ؛ خیانت نموده ای
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
3
33
پاسخ
پزشکیان زمینه را برای از دست رفتن ایران دارد مهیا می کند.
شرایط جنگی، مرد جنگی و بودجه جنگی می خواهد
میر حسین موسوی با چند میلیارد دلار هم جنگ را اداره کرد و هم کشور را نجات داد. اینها انگشت کوچک او هم نیستند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
اون موقع تحریم آن چندانی نبود و نفت می‌فروختند و پولش در دسترس بود و دلار هم سر به فلک نکشیده بود
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
4
33
پاسخ
وجود پزشکیان ؛ توهین به مردم است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
مجلس خوبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
29
پاسخ
لطمه دلار140 هزار تومانی از یک سال بمباران کشور در جنگ بیشتر است. چرا نمی فهمید.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
اوکراین ۴ ساله داره میجنگه ؛ هنوز تورم اش تک رقمی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
22
پاسخ
دلار140 هزار تومانی تا بیاد در سفره مردم می شود 280 هزار تومان.
از جون ما چی می خواهید.
