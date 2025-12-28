کلیات بودجه رأی نمیآورد/ بودجه شوک قیمتی کالاهای اساسی را در پی دارد/ دولت در لایحه علامت سؤالهای جدی گذاشته است
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با نقاط ضعفش بودجه ۱۴۰۵، اظهار کرد: هرچند دولت بودجه را طبق زمانبندی قانونی تقدیم مجلس کرده، اما کلیات این لایحه نشان میدهد همچنان با همان الگوی سنتی بودجهریزی مواجه هستیم؛ الگویی که پاسخگوی شرایط سخت معیشتی مردم نیست.
وی با بیان اینکه بودجه سال آینده یک بودجه انقباضی است، افزود: سهم نفت در این بودجه به پایینترین سطح خود رسیده و در مقابل، فشار اصلی بر مالیاتها و اوراق بدهی قرار گرفته است، اما مسئله نگرانکنندهتر، سیاست ارزی دولت در قبال کالاهای اساسی است.
پوردهقان ادامه داد: دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی، دارو و نهادههای دامی حذف و نرخهای بالاتری جایگزین شود که عملاً به معنای افزایش چندبرابری قیمت این کالاهاست. این تصمیم شوک تورمی سنگینی به معیشت مردم وارد میکند و حتی کالابرگ هم قادر به جبران آن نخواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با انتقاد از افزایش ناچیز حقوق کارکنان و بازنشستگان گفت: در شرایطی که تورم رسمی بالای ۵۰ درصد است، پیشبینی افزایش ۲۰ درصدی حقوقها نه ترمیم معیشت است و نه عدالت؛ این وضعیت فشار مضاعفی بر کارمندان و اقشار حقوقبگیر وارد میکند و تبعات اجتماعی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: با این رویکرد، نه خط فکری مشخصی در بودجه دیده میشود و نه پاسخ روشنی برای نگرانیهای مردم وجود دارد. به همین دلیل پیشبینی میکنم کلیات لایحه بودجه در صحن مجلس با رأی مثبت نمایندگان مواجه نشود، مگر اینکه دولت اصلاحات جدی در حوزه ارز، معیشت و حقوقبگیران انجام دهد.
افزایش حقوق ۲۰ درصد !!!
افزایش مالیات ۶۰ درصد !!!
تورم ۸۰ درصد
فقط به حقوق کارگر و کارمندو بازنشسته که می رسد انقباظی است
حضرت علی خطاب به مالک :
ای مالک !
اگر روزی تو را بر مسند مسئولیتی نشاندند ؛ در حالی که تو خود میدانی کسی بهتر از تو کسی بهتر هست که آن مسئولیت را به سر انجام مقصود میرساند ؛ مادامی که در آن مسئولیت بمانی ؛ خیانت نموده ای
شرایط جنگی، مرد جنگی و بودجه جنگی می خواهد
میر حسین موسوی با چند میلیارد دلار هم جنگ را اداره کرد و هم کشور را نجات داد. اینها انگشت کوچک او هم نیستند.