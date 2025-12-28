قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۷ دی
قیمت دلار مبادله ای با رشد ۲.۸۵ درصدی به ۱۱۹,۰۵۲ (یکصد و نوزده هزار و پنجاه و دو ) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۴۸۳۸۵| |
5847 بازدید
در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا صعود را تجربه کرد.
آخرین نرخ دلار مبادله ای
به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای با رشد ۲.۸۵ درصدی به ۱۱۹,۰۵۲ (یکصد و نوزده هزار و پنجاه و دو ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۱۹,۰۵۲
|۳,۴۰۲
|۲.۸۵
|10:44
|۱۱۵,۶۵۰
|۰.۰۰
|روز قبل
|۱۱۵,۶۵۰
|-۱,۳۹۶.۰۰
|-۱.۲۱
|۳ روز پیش
قیمت یورو مبادله ای امروز
امروز یورو مبادله ای با رشد ۲.۹۲ درصدی به ۱۴۰,۱۶۵ (یکصد و چهل هزار و یکصد و شصت و پنج ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۴۰,۱۶۵
|۴,۰۹۴
|۲.۹۲
|10:44
|۱۳۶,۰۷۱
|-۱۶۴.۰۰
|-۰.۱۳
|روز قبل
|۱۳۶,۲۳۵
|-۱,۶۰۶.۰۰
|-۱.۱۸
|۳ روز پیش
قیمت درهم امارات مبادله ای امروز
قیمت درهم امارات مبادله ای با رشد ۲.۸۵ درصدی به ۳۲,۴۱۷ (سی و دو هزار و چهارصد و هفده ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۳۲,۴۱۷
|۹۲۶
|۲.۸۵
|10:44
|۳۱,۴۹۱
|۰.۰۰
|روز قبل
|۳۱,۴۹۱
|-۳۸۰.۰۰
|-۱.۲۱
|۳ روز پیش
آخرین نرخ پوند
امروز پوند با رشد ۱.۱۲ درصدی به ۱۹۱,۲۵۰ (یکصد و نود و یک هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید.
|جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
|قیمت (تومان)
|مقدار تغییر
|درصد تغییر
|تاریخ
|۱۹۱,۲۵۰
|۲,۱۵۰
|۱.۱۲
|11:00
|۱۸۹,۱۰۰
|۴,۸۰۰
|۲.۵۳
|روز قبل
|۱۸۴,۳۰۰
|۲,۳۰۰
|۱.۲۴
|۲ روز پیش
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا با رشد ۳.۴۷ درصدی به ۱۰۳,۱۰۰ (یکصد و سه هزار و یکصد ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار استرالیا
امروز دلار استرالیا با رشد ۳.۴ درصدی به ۹۴,۶۵۰ (نود و چهار هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید.
آخرین نرخ دینار عراق
امروز دینار عراق با رشد ۰.۹۲ درصدی به ۱۰,۸۰۰ (ده هزار و هشتصد ) تومان رسید.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟