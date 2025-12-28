میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۷ دی

قیمت دلار مبادله ای با رشد ۲.۸۵ درصدی به ۱۱۹,۰۵۲ (یکصد و نوزده هزار و پنجاه و دو ) تومان رسید.
قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۷ دی

در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا صعود را تجربه کرد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای با رشد ۲.۸۵ درصدی به ۱۱۹,۰۵۲ (یکصد و نوزده هزار و پنجاه و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱۹,۰۵۲ ۳,۴۰۲ ۲.۸۵ 10:44
۱۱۵,۶۵۰ ۰.۰۰   روز قبل
۱۱۵,۶۵۰ -۱,۳۹۶.۰۰ -۱.۲۱ ۳ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

امروز یورو مبادله ای با رشد ۲.۹۲ درصدی به ۱۴۰,۱۶۵ (یکصد و چهل هزار و یکصد و شصت و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴۰,۱۶۵ ۴,۰۹۴ ۲.۹۲ 10:44
۱۳۶,۰۷۱ -۱۶۴.۰۰ -۰.۱۳ روز قبل
۱۳۶,۲۳۵ -۱,۶۰۶.۰۰ -۱.۱۸ ۳ روز پیش

 

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

قیمت درهم امارات مبادله ای با رشد ۲.۸۵ درصدی به ۳۲,۴۱۷ (سی و دو هزار و چهارصد و هفده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۴۱۷ ۹۲۶ ۲.۸۵ 10:44
۳۱,۴۹۱ ۰.۰۰   روز قبل
۳۱,۴۹۱ -۳۸۰.۰۰ -۱.۲۱ ۳ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

امروز پوند  با رشد ۱.۱۲ درصدی به ۱۹۱,۲۵۰ (یکصد و نود و یک هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۹۱,۲۵۰ ۲,۱۵۰ ۱.۱۲ 11:00
۱۸۹,۱۰۰ ۴,۸۰۰ ۲.۵۳ روز قبل
۱۸۴,۳۰۰ ۲,۳۰۰ ۱.۲۴ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار کانادا امروز

امروز دلار کانادا  با رشد ۳.۴۷ درصدی به ۱۰۳,۱۰۰ (یکصد و سه هزار و یکصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

امروز دلار استرالیا با رشد ۳.۴ درصدی به ۹۴,۶۵۰ (نود و چهار هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین نرخ دینار عراق

امروز دینار عراق  با رشد ۰.۹۲ درصدی به ۱۰,۸۰۰ (ده هزار و هشتصد ) تومان رسید.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
5
پاسخ
دلار را تک نرخی کنید
تورم را مهار کنید
انحصار واردات را بردارید
معافیت مالیاتی را بردارید
حقوق را منطقی کنید
این نشود فقط به دنبال افزایش قیمت ها باشید
