قیمت دلار مبادله ای با رشد ۲.۸۵ درصدی به ۱۱۹,۰۵۲ (یکصد و نوزده هزار و پنجاه و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار، یورو و پوند امروز یکشنبه ۷ دی

در بازار امروز قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا صعود را تجربه کرد.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله ای با رشد ۲.۸۵ درصدی به ۱۱۹,۰۵۲ (یکصد و نوزده هزار و پنجاه و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۱۹,۰۵۲ ۳,۴۰۲ ۲.۸۵ 10:44 ۱۱۵,۶۵۰ ۰.۰۰ روز قبل ۱۱۵,۶۵۰ -۱,۳۹۶.۰۰ -۱.۲۱ ۳ روز پیش

قیمت یورو مبادله ای امروز

امروز یورو مبادله ای با رشد ۲.۹۲ درصدی به ۱۴۰,۱۶۵ (یکصد و چهل هزار و یکصد و شصت و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۴۰,۱۶۵ ۴,۰۹۴ ۲.۹۲ 10:44 ۱۳۶,۰۷۱ -۱۶۴.۰۰ -۰.۱۳ روز قبل ۱۳۶,۲۳۵ -۱,۶۰۶.۰۰ -۱.۱۸ ۳ روز پیش

قیمت درهم امارات مبادله ای امروز

قیمت درهم امارات مبادله ای با رشد ۲.۸۵ درصدی به ۳۲,۴۱۷ (سی و دو هزار و چهارصد و هفده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات مبادله ای قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۳۲,۴۱۷ ۹۲۶ ۲.۸۵ 10:44 ۳۱,۴۹۱ ۰.۰۰ روز قبل ۳۱,۴۹۱ -۳۸۰.۰۰ -۱.۲۱ ۳ روز پیش

آخرین نرخ پوند

امروز پوند با رشد ۱.۱۲ درصدی به ۱۹۱,۲۵۰ (یکصد و نود و یک هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۹۱,۲۵۰ ۲,۱۵۰ ۱.۱۲ 11:00 ۱۸۹,۱۰۰ ۴,۸۰۰ ۲.۵۳ روز قبل ۱۸۴,۳۰۰ ۲,۳۰۰ ۱.۲۴ ۲ روز پیش

قیمت دلار کانادا امروز

امروز دلار کانادا با رشد ۳.۴۷ درصدی به ۱۰۳,۱۰۰ (یکصد و سه هزار و یکصد ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

امروز دلار استرالیا با رشد ۳.۴ درصدی به ۹۴,۶۵۰ (نود و چهار هزار و ششصد و پنجاه ) تومان رسید.

آخرین نرخ دینار عراق

امروز دینار عراق با رشد ۰.۹۲ درصدی به ۱۰,۸۰۰ (ده هزار و هشتصد ) تومان رسید.