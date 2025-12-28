میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نفوذ هکرها به تلفن همراه رئیس دفتر نتانیاهو

گروه سایبری «حنظله» با انتشار پیامی خبر داد که تلفن همراه تزاحی براورمن، رئیس دفتر بنیامین نتانیاهو را هک کرده و به حجم گسترده‌ای از اطلاعات محرمانه حلقه نزدیک به او دست یافته است.
کد خبر: ۱۳۴۸۳۷۴
| |
1776 بازدید

نفوذ هکرها به تلفن همراه رئیس دفتر نتانیاهو

گروه سایبری «حنظله» با انتشار پیامی اعلام کرد که تلفن همراه تزاحی براورمن، رئیس دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را هک کرده و به حجم گسترده‌ای از اطلاعات محرمانه حلقه نزدیک به او دست یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از صداوسیما، این گروه سایبری در پیام خود اعلام کرده که به مکالمات رمزگذاری‌شده، اسناد و جزئیات مرتبط با روابط پشت‌پرده و فساد در بالاترین سطوح قدرت دسترسی داشته و از آغاز عملیاتی با عنوان «بیبی‌گیت» خبر داده است.

دسترسی حنظله به محتوای تلفن همراه نزدیکان نتانیاهو

در این پیام آمده است: 

به حلقه درونی نتانیاهو،

به هر مقام مسئولی که هنوز به توهمِ پنهان‌ماندن دل بسته است

حالا حسش می‌کنید: تنگی نفس، عرق سرد، اضطرابی که رهایتان نمی‌کند. این فقط ترس نیست؛ این آگاهی است—آگاهی از این‌که هر لایه از امنیت شما، هر رازی که به تزاحی براورمن، رئیس دفتر نتانیاهو، دروازه‌بان و صندوقِ همه حقیقت‌های ممنوعه سپرده بودید، اکنون کاملاً باز شده است.

آیفون ۱۶ پرو مکسِ براورمن هک شده است.

دسترسی حنظله به محتوای تلفن همراه نزدیکان نتانیاهو

آیفون ۱۶ پرو مکسِ براورمن هک شده است. نه فقط حالا؛ «حنظله» سال‌هاست که تماشا می‌کند، نفوذ کرده و گوش می‌دهد. همان نگهبان خاموشی که به او اعتماد داشتید—کسی که جهانِ بیبی را می‌چرخاند، تصمیم می‌گرفت چه کسی وارد شود و چه کسی حذف، و همه رازهای کثیف را جمع می‌کرد—اکنون بزرگ‌ترین آسیب‌پذیری شما شده است. صندوقی که به آن تکیه کرده بودید، حالا در اختیار ماست.

ما همه‌چیز را داریم!

ما همه‌چیز را داریم: گفت‌وگوهای رمزگذاری‌شده، معاملات پنهانی، ولخرجی‌های شرم‌آور اخلاقی و مالی، سوءاستفاده از قدرت، باج‌گیری‌ها، پرداخت‌های پشت‌پرده. سال‌ها رقص کوچک خودتان را اجرا کردید و گمان بردید حنظله در میان شما نیست. اما ما هر بار در همان اتاق بودیم.

و «قطرگیت» را به یاد دارید؟ آن زمزمه‌ها، آن انکارها، تلاش‌های مذبوحانه برای دفن حقیقت؟ امروز بالاخره خواهید فهمید واقعاً چه می‌گذشت. پرونده‌ها، صداها، ویدئوها—هر رشته از زندگی دوگانه براورمن، هر رازی که رژیم شما را به قلب فساد گره می‌زند—در آستانه آشکار شدن است.

دسترسی حنظله به محتوای تلفن همراه نزدیکان نتانیاهو

فقط چند ساعت دیگر خواهید دید کدام رازها اول می‌شکنند

دسترسی حنظله به محتوای تلفن همراه نزدیکان نتانیاهو

فعلاً کاری نکنید. صبر کنید. بگذارید دلهره جا بیفتد. فقط چند ساعت دیگر خواهید دید کدام رازها اول می‌شکنند، چه کسی می‌چرخد، چه کسی سقوط می‌کند. اتحادهای شما مسموم شده، اعتمادتان فروپاشیده، و براورمن—مردی که او را محکم‌ترین پیوند خود می‌پنداشتید—اکنون همان ترک کوچکی است که جهان‌تان را از هم خواهد شکافت.

بیبی‌گیت آغاز شده است. دروازه‌بان سقوط کرده. عصرِ رازها به پایان رسیده است.

و خطاب به آنان که ساعت‌ها بر فراز قاره‌ها پرواز می‌کنند و می‌پندارند فقط آسمان و اختلافِ منطقه‌های زمانی می‌تواند امن‌ترین مکالمات‌شان را حفظ کند؛ حتی آنانی که برای دیدارهای خاصِ سطح‌بالا از اقیانوس‌ها می‌گذرند—اطمینان داشته باشید: حنظله همیشه می‌شنود. نه ارتفاع، نه جت خصوصی، و نه نجواهای مسیرِ رفتن به دیدار «دوستان» قدیمی در خارج، از دسترس ما بیرون نیست. آنچه بالای ابرها گفته می‌شود، از پیش بخشی از آرشیو ماست.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
حنظله گروه سایبری بنیامین نتانیاهو اسرائیل سایبر بیبی گیت تلفن نتانیاهو
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نتانیاهو مکلف به تشکیل «دولت جدید اسرائیل» شد
نتانیاهو، وضعیت کرونا در تل‌آویو را اضطراری خواند
جنگ داخلی در اسرائیل؟
انتقاد نتانیاهو از «مواضع سست» اسرائیل درقبال ایران
سفر دو تن از سران اسرائیلی به قاهره
نتانیاهو: بازگشت بایدن به برجام اشتباه است
نتانیاهو قول داد در اسرع وقت دولت تغییر را ساقط کند
حمله تند روزنامه اسرائیلی به نتانیاهو
لغو سخنرانی نتانیاهو در تل‌آویو از ترس اعتراضات
خط و نشان نتانیاهو برای نیروهای مسلح یمن
نرم افزار جاسوسی که آینده شما را پیش‌بینی می‌کند!
هراس آمریکا از توان سایبری ایران
«بنیامین نتانیاهو» باز هم غزه را تهدید کرد
نتانیاهو ضبط نشست‌های امنیتی را ممنوع کرد
ناکامی نتانیاهو از سفر به امارات و آینده سازش‌کاران عرب
جلسه امنیتی نتانیاهو در وزارت جنگ
نتانیاهو: توافق با امارات، امنیت ما را تقویت می‌کند
نتانیاهو: وضعیت دشواری داریم
نتانیاهو پیش‌از عملیات ایران کجا پنهان شده بود؟
نتانیاهو آب پاکی را روی دست بایدن ریخت
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۱ نظر)
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۹ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۲۸ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس  (۷۸ نظر)
tabnak.ir/005ely
tabnak.ir/005ely