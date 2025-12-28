میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

این قاتل فراری را شناسایی کنید+عکس

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد گفت: برابر دستور مرجع قضایی، شهروندان قاتل فراری را شناسایی و به پلیس اعلام کنند.
کد خبر: ۱۳۴۸۳۵۳
| |
5501 بازدید
|
۱۸

این قاتل فراری را شناسایی کنید+عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرهنگ کیانوش نورمحمدی روز یکشنبه فرمانده انتظامی شهرستان ملارد با اعلام این خبر اظهار داشت: در جریان رسیدگی به یک پرونده قتل توسط کارآگاهان پلیس آگاهی، و به منظور تسریع در شناسایی و دستگیری متهم، مرجع قضایی دستور انتشار تصویر بدون پوشش قاتل فراری را صادر کرده است.

وی افزود: متهم این پرونده فردی به نام ابوالفضل خاوری و از اتباع کشور افغانستان است که پس از وقوع قتل متواری شده و تحت تعقیب پلیس قرار دارد.

فرمانده انتظامی ملارد با تأکید بر نقش مؤثر مشارکت مردمی در تأمین امنیت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا داشتن هرگونه اطلاعات درباره محل اختفای این فرد، موضوع را از طریق شماره تماس ۰۲۱-۸۱۸۷۶۶۴۰ با پلیس آگاهی شهرستان ملارد یا با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

سرهنگ نورمحمدی خاطرنشان کرد: اطلاعات دریافتی از شهروندان به صورت محرمانه بررسی خواهد شد و همکاری مردم می‌تواند نقش مهمی در تسریع روند دستگیری متهم و اجرای عدالت داشته باشد.

 

این قاتل فراری را شناسایی کنید+عکس

این قاتل فراری را شناسایی کنید+عکس

این قاتل فراری را شناسایی کنید+عکس

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قاتل فراری شهرستان ملارد اتباع افغانستان
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آیا ایران حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است؟
اشغال ۵۵ درصد تخت‌های زایمانی توسط اتباع
ادعای ترور یک فرمانده افغان در تهران
مرگ ۶ نفر در کردستان بر اثر گاز مونوکسیدکربن
چرا درباره قتل فرمانده نظامی افغانستان سکوت کردید؟
عذاب وجدان به قاتل پدر و راننده تاکسی، امان نداد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۱۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
3
91
پاسخ
این اتباع از کشور بیرون کنید
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
باز هم به این افاغنه ادمکش اقامت بدید. هنوز بجه است بزرگ بشع چی میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
6
79
پاسخ
مردم هم خودشون کار کنند هم مالیات بدند هم با گرانی بسازند هم قاتل معرفی کنند
چشم امر دیگه ای بود در خدمتیم
پاسخ ها
آرش
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
الان این قاتل سر از کابل در آورده. افغان ها بخاطر جنگ های طولانی همه شون دارای مشکلات روحی و روانی هستند چرا ایران این ها رو اخراج به اروپا از طریق ترکیه نمیکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
3
68
پاسخ
بازم افغانی و جرم و جنایت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
4
41
پاسخ
افغانیها مثل تمام مردم دنیا محترم هستند اما متاسفانه افرادی به ایران نقل مکان میکنند که عمداتا بی فرهنگ بیکار هستند و این دلیل این اتفاقات هست اگر تحصیل کردهاشون بیان این اتفاقات نمیافته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
30
پاسخ
چقد میدید؟ من که نمی شناسم ولی مژدگانی اعلام کنید بگردم دنبالش. با این وضع ارز و تورم از هیچی بهتره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
40
پاسخ
ادمکشی براشون چه راحته بچه 19 ساله زارت چاقو و تیزی و قتل و متواری. سر کدوم سفره بزرگ شدن این احمقا؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
9
پاسخ
جایزه میلیونی بزارید مثل همه جای دنیا
سلطان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
13
پاسخ
کلیپهای افغانیهارو ببینید چقدر گستاخند اونوقت گله ای راه بدین بیان مملکتو نا امن کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
11
پاسخ
مهمانان عزیز و جنایتکار ما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
0
13
پاسخ
ایشون الان افغانستان هستن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۲۹۱ نظر)
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۴۳ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۹ نظر)
سقوط آزاد ازدواج در ایران؛ جوانانِ بی‌رغبت به جوانی جمعیت  (۱۲۸ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
انتقاد تند یک فعال سیاسی از بی‌سوادی نمایندگان‌مجلس  (۷۸ نظر)
tabnak.ir/005eld
tabnak.ir/005eld