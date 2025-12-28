محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه المیادین در خصوص نتایج انتخابات اخیر، روابط منطقه‌ای و مواضع راهبردی این کشور اظهاراتی را مطرح کرد که نشان‌دهنده تأکید دولت وی بر ثبات داخلی و نقش فعال در معادلات منطقه‌ای است.

آیا ایران و آمریکا به صلح نزدیک می‌شوند؟

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ السودانی گفت: «ما اکنون تلاشی مهم را برای ترتیب دیدار دوجانبه بین ایران و آمریکا در بغداد با هدف ازسرگیری گفت‌وگوها آغاز کرده‌ایم.»

او با بیان اینکه این موضوع در جریان دیدار با نماینده ویژه آمریکا، توماس باراک مطرح شده است، افزود: «به طرف آمریکایی پیشنهاد دادیم از روابط سازنده ما با ایران برای ازسرگیری مذاکرات تهران–واشنگتن استفاده شود.»

به گفته وی، هر دو طرف آمریکایی و ایرانی با اصل گفت‌وگو مخالف نیستند، اما «هر یک ملاحظات خاص خود را دارند.»

السودانی تأکید کرد که «ایران خواهان مذاکراتی جدی، بدون تهدید و بدون تحمیل شروط است و این دیدگاه، منطقی و قابل درک است.»

نخست‌وزیر عراق افزود: «ماهیت کار دولت ما این است که با آرامش عمل می‌کنیم، حتی اگر سروصدا و فشارهای زیادی علیه ما وجود داشته باشد.»