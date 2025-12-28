کشورهای عربی و اسلامی از جمله مصر، عربستان، ترکیه، ایران، اردن و پاکستان در بیانیه‌ای مشترک بر مخالفت خود با به رسمیت شناختن سومالی لند توسط رژیم صهیونیستی تاکید کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وزارت خارجه مصر اعلام کرد که وزرای خارجه مصر الجزایر، جزائر قمر، جیبوتی، گامبیا، ایران، عراق، اردن کویت، لیبی، مالدیو، نیجریه، عمان، پاکستان، فلسطین قطر، عربستان، سومالی، سودان، ترکیه، یمن و سازمان همکاری اسلامی بر مخالفت قاطع خود با به رسمیت شناختن سومالی لند توسط اسرائیل تاکید کردند.

آنها این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل دانستند.

وزرای خارجه این کشورهای عربی و اسلامی بر حمایت کامل از حاکمیت سومالی و مخالفت با هرگونه اقدام در نقض حاکمیت سومالی و حاکمیت آن بر سراسر اراضی خود تاکید کردند.

آنها گفتند که به رسمیت شناختن استقلال بخشی از اراضی کشورها اقدامی خطرناک و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی و اصول و قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل است.

وزرای خارجه این کشورهای عربی و اسلامی بر مخالفت قاطعانه خود با ربط دادن این اقدام و هرگونه طرح برای کوچاندن ملت فلسطین تاکید کردند.