جشن تولدی برای رضا رویگری در ۷۵ سالگی + عکس

همزمان با سالروز تولد رضا رویگری، بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر، جمعی از اهالی هنر با برگزاری جشنی در آسایشگاه سالمندان از او قدردانی کردند.
کد خبر: ۱۳۴۸۲۹۴
| |
24 بازدید

جشن تولدی برای رضا رویگری در ۷۵ سالگی + عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، امروز شنبه (۶دی‌ماه) سالروز تولد رضا رویگری بازیگر سینما و تئاتر بود که باهمت تعدادی از اهالی سینما جشن تولدی برای این هنرمند برگزار شد.

محسن شایان‌فر تهیه‌کننده سینما در پاسخ به ایسنا گفت: رضا رویگری در حال حاضر در آسایشگاه سالمندان تحت مراقبت قرار دارد و خوشبختانه از زمان حضور در آسایشگاه و رسیدگی‌های منظم حال عمومی او بهتر است.

وی افزود: البته حال روحی این هنرمند خیلی مناسب نیست و توقع دارد که اهالی سینما بیشتر به او سر بزنند.

شایان‌فر در مورد برگزاری جشن تولد برای رضا رویگری نیز توضیح داد: روز گذشته طی یک تماس تلفنی با رضا رویگری متوجه شدم که ۶دی‌ماه تولد این هنرمند است و به همین خاطر با جمعی از اهالی سینما و تئاتر هماهنگ کردم تا برای این هنرمند تولد بگیریم.

این تهیه‌کننده سینما خاطرنشان کرد: در این عیادت جلیل فرجاد، شراره رخام و علی کاظمی حضور داشتند. در این‌ مراسم جدای از کیک تولد یک‌ گروه موسیقی هم دعوت کردم تا به صورت زنده اجرا داشته باشند.

رضا رویگری بازیگر تولد جشن تولد محسن شایان فر تهیه کننده سینما
