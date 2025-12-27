جشن تولدی برای رضا رویگری در ۷۵ سالگی + عکس

همزمان با سالروز تولد رضا رویگری، بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر، جمعی از اهالی هنر با برگزاری جشنی در آسایشگاه سالمندان از او قدردانی کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، امروز شنبه (۶دی‌ماه) سالروز تولد رضا رویگری بازیگر سینما و تئاتر بود که باهمت تعدادی از اهالی سینما جشن تولدی برای این هنرمند برگزار شد.

محسن شایان‌فر تهیه‌کننده سینما در پاسخ به ایسنا گفت: رضا رویگری در حال حاضر در آسایشگاه سالمندان تحت مراقبت قرار دارد و خوشبختانه از زمان حضور در آسایشگاه و رسیدگی‌های منظم حال عمومی او بهتر است.

وی افزود: البته حال روحی این هنرمند خیلی مناسب نیست و توقع دارد که اهالی سینما بیشتر به او سر بزنند.

شایان‌فر در مورد برگزاری جشن تولد برای رضا رویگری نیز توضیح داد: روز گذشته طی یک تماس تلفنی با رضا رویگری متوجه شدم که ۶دی‌ماه تولد این هنرمند است و به همین خاطر با جمعی از اهالی سینما و تئاتر هماهنگ کردم تا برای این هنرمند تولد بگیریم.

این تهیه‌کننده سینما خاطرنشان کرد: در این عیادت جلیل فرجاد، شراره رخام و علی کاظمی حضور داشتند. در این‌ مراسم جدای از کیک تولد یک‌ گروه موسیقی هم دعوت کردم تا به صورت زنده اجرا داشته باشند.