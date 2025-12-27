میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار تند قطر به اسرائیل درباره سومالی‌لند

قطر اقدام رژیم صهیونیستی در «به رسمیت شناختن سومالی‌لند» را به شدت محکوم کرد و آن را «اقدامی یک‌جانبه و بی‌سابقه که ناقض اصول حقوق بین‌الملل است، خواند.
کد خبر: ۱۳۴۸۲۷۲
| |
2829 بازدید
هشدار تند قطر به اسرائیل درباره سومالی‌لند

به گزارش تابناک به نقل از رای‌الیوم، قطر با صدور بیانیه‌ای، اعلام به‌رسمیت شناختن متقابل بین رژیم صهیونیستی و منطقه سومالی‌لند را به‌شدت محکوم کرد و آن را اقدامی یک‌جانبه و بی‌سابقه دانست که اصول حقوق بین‌الملل را نقض کرده و حاکمیت جمهوری فدرال سومالی را تهدید می‌کند.

وزارت خارجه قطر در این بیانیه تاکید کرد که دوحه هرگونه تلاش برای ایجاد یا تحمیل نهادهای موازی که می‌تواند وحدت و یکپارچگی سومالی را تضعیف کند، رد می‌کند و بر حمایت کامل از نهادهای قانونی دولت سومالی‌ و حفظ امنیت و ثبات این کشور و صیانت از منافع مردم آن تاکید کرد.

در ادامه بیانیه آمده است که بهتر است رژیم صهیونیستی به جای تشدید تنش و بی‌ثباتی در منطقه، به دولت فلسطین که توسط جامعه بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شده است توجه کند و به جنگ علیه غزه پایان پایدار دهد.

وزارت خارجه قطر همچنین بر رعایت حقوق بین‌الملل و تصمیمات قانونی بین‌المللی و تقویت تلاش‌های بین‌المللی برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه شاخ آفریقا تأکید کرد.

همزمان، شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر، حمایت کامل کشورش از حاکمیت و یکپارچگی اراضی سومالی را مورد تاکید قرار داد. این موضوع در تماس تلفنی امیر قطر با حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور سومالی، مطرح شد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قطر اسرائیل آفریقا شاخ آفریقا سومالی سومالی لند
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افسانه صهیونیست‌ها، تجزیه سوریه و عراق به دولت‌های فرقه‌ای و فروپاشی شیخ‌نشین‌ها/طرح ینون چیست؟
چرا اسرائیل «سومالی‌لند» را به رسمیت شناخت؟/ طرحی برای تجزیه منطقه و مقابله با انصارالله یمن
سازمان ملل: خشکسالی ویرانگر و تاریخی در شاخ آفریقا
تلاش ترکیه برای نفوذ در آفریقا و به ویژه سومالی
هشدار برنامه جهانی غذا درباره خشکسالی در شاخ آفریقا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
طرز تهیه رضا لقمه
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
توصیه‌ به خریداران طلا
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
tabnak.ir/005ekK
tabnak.ir/005ekK