قطر اقدام رژیم صهیونیستی در «به رسمیت شناختن سومالی‌لند» را به شدت محکوم کرد و آن را «اقدامی یک‌جانبه و بی‌سابقه که ناقض اصول حقوق بین‌الملل است، خواند.

به گزارش تابناک به نقل از رای‌الیوم، قطر با صدور بیانیه‌ای، اعلام به‌رسمیت شناختن متقابل بین رژیم صهیونیستی و منطقه سومالی‌لند را به‌شدت محکوم کرد و آن را اقدامی یک‌جانبه و بی‌سابقه دانست که اصول حقوق بین‌الملل را نقض کرده و حاکمیت جمهوری فدرال سومالی را تهدید می‌کند.

وزارت خارجه قطر در این بیانیه تاکید کرد که دوحه هرگونه تلاش برای ایجاد یا تحمیل نهادهای موازی که می‌تواند وحدت و یکپارچگی سومالی را تضعیف کند، رد می‌کند و بر حمایت کامل از نهادهای قانونی دولت سومالی‌ و حفظ امنیت و ثبات این کشور و صیانت از منافع مردم آن تاکید کرد.

در ادامه بیانیه آمده است که بهتر است رژیم صهیونیستی به جای تشدید تنش و بی‌ثباتی در منطقه، به دولت فلسطین که توسط جامعه بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شده است توجه کند و به جنگ علیه غزه پایان پایدار دهد.

وزارت خارجه قطر همچنین بر رعایت حقوق بین‌الملل و تصمیمات قانونی بین‌المللی و تقویت تلاش‌های بین‌المللی برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه شاخ آفریقا تأکید کرد.

همزمان، شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر، حمایت کامل کشورش از حاکمیت و یکپارچگی اراضی سومالی را مورد تاکید قرار داد. این موضوع در تماس تلفنی امیر قطر با حسن شیخ محمود، رئیس‌جمهور سومالی، مطرح شد.