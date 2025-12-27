میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«سینا مهراد» هم مجری تلویزیون شد!

سینا مهراد به‌زودی با اجرای یک مسابقه ورزشی به تلویزیون خواهد رفت.
کد خبر: ۱۳۴۸۲۷۰
| |
6222 بازدید
«سینا مهراد» هم مجری تلویزیون شد!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مسابقه تلویزیونی «کاپیتان» که در هفته‌های اخیر با اجرای سینا مهراد جلوی دوربین رفته و هم‌اکنون در مرحله ضبط قرار دارد، به‌زودی روی آنتن خواهد رفت.

این برنامه که در قالب مسابقه استعدادیابی طراحی شده و رشته‌های پرشمار و متنوع ورزشی مثل فوتبال، والیبال، کاراته، وزنه‌برداری، اسکیت، پارکور، بوکس، ژیمناستیک و حتی شطرنج و طناب‌کشی را پشتیبانی می‌کند، این روزها در حال تولید است و گفته می‌شود از شبکه‌های سه و ورزش سیما روی آنتن خواهد رفت.

«کاپیتان» نخستین حضور سینا مهراد، بازیگر را در مقام مجری یک برنامه تلویزیونی رقم می‌زند. او که سابقه ایفای نقش در چند سریال تلویزیونی را دارد و با سریال تلویزیونی پرسروصدای «پدر» به شهرت رسیده، تابستان و پاییز ۱۴۰۴ مجموعه «از یاد رفته» را در نمایش خانگی داشت و هم‌اکنون با فیلم «دو روز دیرتر» روی پرده سینماها دیده می‌شود.

پژمان درستکار کشتی‌گیر پیشکسوت، هادی چوپان بدنساز و زهرا کیانی ووشوکار داوران این مسابقه را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که پیش‌تر اعلام شده بود علیرضا منصوریان نیز یکی از داوران این مسابقه خواهد بود، اما به نظر می‌رسد با توجه به قرارداد او با باشگاه الطلبه عراق و اقامتش در این کشور، امکان حضور وی در مسابقه فراهم نشده است.

گفته می‌شود گروهی از تماشاگران با عنوان هیات منصفه نیز در این مسابقه حضور دارند و به ارزیابی شرکت‌کنندگان می‌پردازند.

به نظر می‌رسد در جدول پخش سالانه شبکه‌های سه و ورزش، «کاپیتان» نقشی مشابه مسابقه «قهرمان» را ایفا خواهد کرد که پس از پایان فصل دوم در مهرماه ۱۴۰۳، خبری از سری جدید آن منتشر نشده است.

هادی حجازی‌فر مجری مسابقه «۱۰۰» و محمدرضا گلزار مجری مسابقه «پانتولیگ»، دیگر بازیگران سینما به شمار می‌روند که هم‌اکنون در شبکه سه به اجرای برنامه می‌پردازند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سینا مهراد بازیگر صداوسیما تلویزیون مجری محمدرضا گلزار هادی حجازی فر
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاسخ «گلزار» به ۵ سوال درباره «برنده باش»
تصویری از سینا مهراد بر سر مزار امین تارخ
آغاز پخش مسابقه «پانتولیگ» با اجرای محمدرضا گلزار
تشکیل نخستین صنف فعالان صداوسیما با محوریت مجریان تلویزیون
محمدرضا گلزار مجری تلویزیون می‌شود؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
طرز تهیه رضا لقمه
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
توصیه‌ به خریداران طلا
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
tabnak.ir/005ekI
tabnak.ir/005ekI