«سینا مهراد» هم مجری تلویزیون شد!

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مسابقه تلویزیونی «کاپیتان» که در هفته‌های اخیر با اجرای سینا مهراد جلوی دوربین رفته و هم‌اکنون در مرحله ضبط قرار دارد، به‌زودی روی آنتن خواهد رفت.

این برنامه که در قالب مسابقه استعدادیابی طراحی شده و رشته‌های پرشمار و متنوع ورزشی مثل فوتبال، والیبال، کاراته، وزنه‌برداری، اسکیت، پارکور، بوکس، ژیمناستیک و حتی شطرنج و طناب‌کشی را پشتیبانی می‌کند، این روزها در حال تولید است و گفته می‌شود از شبکه‌های سه و ورزش سیما روی آنتن خواهد رفت.

«کاپیتان» نخستین حضور سینا مهراد، بازیگر را در مقام مجری یک برنامه تلویزیونی رقم می‌زند. او که سابقه ایفای نقش در چند سریال تلویزیونی را دارد و با سریال تلویزیونی پرسروصدای «پدر» به شهرت رسیده، تابستان و پاییز ۱۴۰۴ مجموعه «از یاد رفته» را در نمایش خانگی داشت و هم‌اکنون با فیلم «دو روز دیرتر» روی پرده سینماها دیده می‌شود.

پژمان درستکار کشتی‌گیر پیشکسوت، هادی چوپان بدنساز و زهرا کیانی ووشوکار داوران این مسابقه را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که پیش‌تر اعلام شده بود علیرضا منصوریان نیز یکی از داوران این مسابقه خواهد بود، اما به نظر می‌رسد با توجه به قرارداد او با باشگاه الطلبه عراق و اقامتش در این کشور، امکان حضور وی در مسابقه فراهم نشده است.

گفته می‌شود گروهی از تماشاگران با عنوان هیات منصفه نیز در این مسابقه حضور دارند و به ارزیابی شرکت‌کنندگان می‌پردازند.

به نظر می‌رسد در جدول پخش سالانه شبکه‌های سه و ورزش، «کاپیتان» نقشی مشابه مسابقه «قهرمان» را ایفا خواهد کرد که پس از پایان فصل دوم در مهرماه ۱۴۰۳، خبری از سری جدید آن منتشر نشده است.

هادی حجازی‌فر مجری مسابقه «۱۰۰» و محمدرضا گلزار مجری مسابقه «پانتولیگ»، دیگر بازیگران سینما به شمار می‌روند که هم‌اکنون در شبکه سه به اجرای برنامه می‌پردازند.