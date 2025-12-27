تعطیلی برخی مدارس استان البرز برای فردا، یکشنبه
به گزارش تابناک، علی صفری با تاکید بر اینکه این مصوبات بر اساس نظرات کارشناسی دستگاههای اجرایی متولی اعم از هواشناسی، محیط زیست و… تصمیم گیری خواهد شد، اظهار کرد: مدارس در نوبت صبح در مقاطع متوسطه اول و ابتدایی برای روز یکشنبه هفتم دی ماه غیرحضوری است. در این میان مقاطع بالاتر اعم از متوسطه دوم، مراکز آموزش عالی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی و نهادهای خدماتی دایر هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با بیان اینکه پیشدبستانی و مهدکودکها در صبح تعطیل خواهند بود، افزود: مادرانی که دانشآموز مقاطع متوسطه اول و ابتدایی و پیشدبستانی و مهد کودک دارند و همچنین مادران باردار و افراد دارای بیماریهای تنفسی با تأیید پزشک متخصص، میتوانند به دورکاری بروند.
صفری ضمن تاکید بر فعالیت جاری ادارات و شعب بانکها، از استقرار پایگاههای سیار درمانی خبر داد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلالاحمر استان مکلف شد پایگاههای سیار اورژانس و هلالاحمر را در نقاط آلوده و پرتردد با هدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.
این مقام مسئول استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیروهای پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.
صفری در پایان گفت: همه دستگاهها باید با جدیت وظایف تعیینشده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.