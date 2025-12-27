میلی صفحه خبر لوگو بالا
استاندار تهران: شرایط آب تهران فوق‌بحرانی است

استاندار تهران با تأکید بر لزوم تغییر نوع حکمرانی در پایتخت و با اشاره به برخی چالش های تهران از جمله وضعیت فوق‌بحرانی آب، بارگذاری چندبرابری جمعیت، فرونشست زمین، حاشیه‌نشینی گسترده و مشارکت پایین سیاسی، نقش دانشگاه‌ها را در عبور از این چالش‌ها تعیین‌کننده دانست.
کد خبر: ۱۳۴۸۲۶۰
| |
2236 بازدید
استاندار تهران: شرایط آب تهران فوق‌بحرانی است

به گزارش تابناک، محمدصادق معتمدیان امروز در نشستی که با حضور وزیر علوم و روسای دانشگاه‌های تهران در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: بهترین دانشگاه‌های کشور در تهران هستند و بهترین نخبگان و اساتید در این شهر قرار دارند و دانشگاهیان می‌توانند تاثیر بسیاری داشته باشند. ارتباط دانشگاه‌ها با حوزه وزارت علوم و وزارت بهداشت در گذشته نزدیک نبوده است اما امروز با تغییر حکمرانی در استان‌ها سعی داریم تعاملات و هم افزایی را افزایش دهیم. یکی از اولویت‌های ما در دولت چهاردهم تغییر نوع حکمرانی در تهران است که بخشی از آن در حال انجام است.

حلقه اصلی حریم تهران به دولت و استانداری واگذار شد

کمیسیون ماده ۵ تحت اختیار استانداری 

وی ادامه داد: بحث حریم شهر تهران مساله‌ای بود که بیش از چهار دهه محل مداخله بود؛ این باعث شد حریم‌ها را از دست دهیم و رها شدگی رخ دهد. حالا حلقه اصلی حریم به دولت و استانداری واگذار شد و شهرداری تهران هم در حوزه خودش کار خواهد کرد.

استاندار تهران اضافه کرد: در کمیسیون ماده ۵ هم همه اختیارات را به یک نهاد عمومی غیردولتی داده بودیم؛ ببینید رییس این شورا شهردار تهران است؛ شهرداری هر جا که منافع مالی داشته باشد طرح می‌برد و خودش تصویب می‌کند. خوشبختانه به وزیر راه دستور داده شد و لایحه‌ای بردیم که کمیسیون ماده ۵ نیز تحت اختیار استانداری باشد.

شرایط آب در تهران فوق بحرانی است

معتمدیان همچنین با اشاره به وضعیت آبی تهران گفت: شرایط آب در تهران فوق بحرانی است و اقداماتی که انجام شده موجب فرونشست شده است؛ تهران، خراسان جنوبی و خراسان شمالی سه استانی هستند که فرونشست دارند. به جایی رسیدیم که رییس جمهور می‌گوید راهی جز تغییر پایتخت نداریم و اگر حکمرانی تغییر نکند این شرایط ادامه دارد.

به گفته معتمدیان، حداکثر بارگذاری تهران بر مبنای سال ۷۵ بود اما امروز ۵ برابر آن ظرفیت در شهر تهران بارگذاری شده است. چالش‌های ما به جایی رسیده که با همکاری استان‌های همجوار درگیر چالش‌ها هستیم و تامین آب استان از خارج از حوزه است چرا که بارگذاری‌ها علمی نبوده است. ۱۵۰ هزار انشعاب غیرمجاز داریم که شبانه روز در حال برداشت هستند.

وی ادامه داد: استان تهران رتبه اول کشور در حاشیه نشینی را دارد؛ امروز تهران ۱۸ هزار هکتار بافت ناکارآمد دارد. همین مساله منشاء بسیاری از مشکلات شهر تهران است. کلونی‌های جمعیتی و انواع مشکلات اجتماعی به همین دلیل رخ داده است.

وی با بیان اینکه وضعیت تهران در سرانه‌ها مناسب نیست گفت: سال گذشته سرانه آموزشی‌مان ۵.۲۸ بوده است که در رتبه ۲۸ کشور قرار داشتیم. روزانه ۱.۵ میلیون خودرو و ۴ میلیون نفر وارد تهران می‌شوند. ۷۴ درصد حمل و نقل به همین خودروی سواری برمی‌گردد؛ تهران را دو تیکه کرده‌ایم. مترو مختص تهران است و متولی ندارد.

استاندار تهران تاکید کرد: تا پایان دولت می‌توانیم هفت میلیون جابجایی ریل باس را به چندین برابر برسانیم؛ در شهرهای مختلف استان توقع ایجاد شده و کلنگ زده‌اند و کار را رها کرده‌اند.

وی تصریح کرد: استانداری ظرفیتی است و تعامل یک جاده دو طرفه است؛ همانطور که انتظار تعامل داریم نیاز به کمک هم داریم. وضعیت خوبی در زیرساخت‌های استان از جمله خوابگاه‌ها نداریم. پروژه‌های نیمه تمامی داریم که سال‌ها به همین صورت باقی مانده‌اند. راهکار حل مسائل زیرساختی این است که همه چیز را استانی ببینیم؛ در تخصیص‌های ملی، مولدها و سیاست‌گذاری‌های کلان استانی بوده‌اند.

استاندار تهران با اشاره به اقدامات استانداری تهران در خصوص ایجاد پنل‌های خورشیدی گفت: ما پنل خورشیدی را برای ۲۰۰ مدرسه  و ۱۲۰۰ مسجد شروع کرده ایم. بزرگترین پروژه نصب پنل در سوله‌ها را در عباس آباد کلید زدیم؛ امروز به ۱۲ هزارمگاوات مجوز رسیدیم و به زودی ۱۵۵۰ مگاوات وارد مدار خواهد شد و تا پایان دولت کسری ۳ هزار مگاوات جبران خواهد شد.

تهرانی ها ۲ برابر میانگین، مصرف آب دارند

وی اضافه کرد: در بحث آب، انتقال آب مسکن است و باید مدیریت مصرف داشته باشیم چرا که مردم تهران تا دوبرابر میانگین مصرف، آب استفاده می‌کنند. نصب کاهنده‌ها برنامه مهم ماست که ۳۰ تا ۳۵ درصد موجب کاهش مصرف می‌شود. ما آمادگی کاملی داریم که از ظرفیت دانشگاهیان استفاده کنیم.

معتمدیان با اشاره به وضعیت لکه‌های صنعتی بیان کرد: در بخش صنعتی لکه‌هایی بارگذاری شده است که غیرمجاز هستند؛ ۳۸ لکه در استان مشخص شده است و آن را در برنامه ساماندهی داریم. ۲۰ هزار واحد صنفی در قالب شهرک‌های خصوصی غیردولتی ساماندهی می شوند و واحدهایی که در این بسته قرار نگیرند، پلمپ خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز تهران کاملا سنتی اداره می‌شود؛ طرحی را آماده کرده‌ایم؛ ما به دنبال این هستیم که از طریق هوش مصنوعی به سمت هوشمندسازی برویم. با چین صحبت‌هایی کرده‌ایم که این روند در چین اجرا شده است و در حال نهایی کردن و اجرایی شدن آن هستیم.

استاندار تهران با بیان این‌که در بحث مشارکت سیاسی، تهران در ادوار مختلف کمترین مشارکت مردم را در انتخابات داشته است، گفت: مشارکت‌ها در مجلس دوازدهم در تهران ۲۰ درصد، ریاست جمهوری دوره سیزدهم ۲۴ درصد، شورای ششم ۲۲ درصد و مجلس یازدهم ۱۸ درصد بوده است. ۸۲ درصد از مردم تهران در انتخابات حضور پیدا نکرده‌اند و مشابهش در هیچ استانی رخ نداده است.

وی در پایان تصریح کرد: اولین دوره‌ای در کشور است که انتخابات تناسبی برگزار می‌کنند و این مساله به خاطر تقویت احزاب است. ظرفیت دانشگاه‌ها بسیار مهم است و باید بتوانیم از این طریق مشارکت مردم را افزایش دهیم. اولین انتخابات بعد از جنگ ۱۲ روزه بسیار حائز اهمیت است و خواهش داریم با معاونت سیاسی تعامل خوبی برقرار کنیم تا احزاب زمینه حضور در دانشگاه‌ها را داشته باشند.

محمدصادق معتمدیان استاندار تهران تهران بحران آب کمبود آب بحران آب
گزارش خطا
