مدارس برخی استان‌ها و شهر‌ها در پی برودت هوا و آلودگی هوا ۷ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل شد.

به گزارش تابناک، مدارس برخی استان‌ها و شهر‌ها در پی افزایش ابتلا به آنفلوآنزا، برودت و آلودگی هوا، فردا ۷ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل شد.

در ادامه آخرین اخبار تعطیلی مدارس فردا یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ را می‌خوانید:

اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان، در گفت‌وگویی اعلام کرد که به دلیل افزایش میزان آلاینده‌های جوی و شرایط نامطلوب کیفیت هوا، مدارس شهر اصفهان و برخی دیگر از شهر‌های استان در روز یکشنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ غیرحضوری خواهند بود.

کاشان

باتوجه به هشدار تداوم پایداری هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها تا بعدازظهر روز یکشنبه، با تصمیم کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان اصفهان و به منظور کاهش مواجه با آلاینده‌ها روز یکشنبه هفت دی ماه، مدارس شهرستان کاشان به صورت غیرحضوری خواهد بود.

تهران

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از تداوم مجازی شدن کلاس درس مدارس ابتدایی استان به استثنای شهرستان‌های فیروزکوه، رباط کریم، پردیس و ملارد برای یکشنبه ۷ دی خبر داد. طرح زوج و فرد نیز برای فردا یکشنبه از درب منزل اجرا می‌شود.

البرز

فردا یکشنبه ۷ دی ماه پیش‌دبستانی تعطیل و دبستان‌های استان البرز و مقطع متوسطه اول در نوبت صبح غیرحضوری شد.

آذربایجان غربی

ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی اعلام‌کرد: به دلیل بارش سنگین برف کلیه مدارس شهرستان سردشت و میرآباد روز یکشنبه ۷ دی ماه غیرحضوری شد.

آذربایجان شرقی

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: تمام ادارات و سازمان های دولتی و غیردولتی و همچنین مدارس شهرستان مراغه به دلیل درگذشت فرماندار فردا یکشنبه برابر با هفتم دی ماه تعطیل است.

کردستان

بە پیشنهاد ستاد مدیریت بحران شهرستان سنندج و به استناد هشدارهای صادر شدە از سوی اداره کل هواشناسی استان و پیش بینی بارش باران، برف و برودت هوا و موافقت فرماندار سنندج، فردا یکشنبه ۷ دی‌ماه ١۴٠۴ تمامی مدارس سطح شهرستان سنندج در دو نوبت صبح و بعد از ظهر به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به‌روز رسانی می‌شود...