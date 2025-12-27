میلی صفحه خبر لوگو بالا
ماموریت جدید ترکیه در غزه

روزنامه «البناء» اعلام کرد: تحولات پشت پرده پیرامون تشکیل «نیروی بین‌المللی برقراری ثبات در غزه» نشان می‌دهد که نقش محوری ترکیه در این ساختار، در ازای حذف آلمان، قطعی شده است؛ اقدامی که با اعتراض شدید تل‌آویو روبرو شده است.
کد خبر: ۱۳۴۸۲۱۲
| |
1408 بازدید
ماموریت جدید ترکیه در غزه

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه «البناء» به نقل از یک سفیر اروپایی در بیروت گزارش داد، تصمیم آلمان مبنی بر انصراف از مشارکت محوری در نیروی بین‌المللی غزه، عملاً راه را برای تثبیت نقش کلیدی آنکارا باز کرده است؛ نقشی که اسرائیل خواهان آن نبود و منتظر دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در روز‌های آینده بود تا این موضوع را پیگیری کند.

با این حال، به نظر می‌رسد واشنگتن پیش از برگزاری این دیدار، تکلیف را یکسره کرده و به آلمان اطلاع داده که مشارکت ترکیه نهایی شده است.

بر اساس این توافق، ترکیه مأموریت یافته است تا میان «نیروی بین‌المللی» و جنبش حماس، برای حل و فصل مساله خلع سلاح مقاومت میانجیگری کند.

پیشتر روزنامه عبری «معاریو» گزارش داد که دولت رژیم اشغالگر ممکن است نقش ترکیه در نوار غزه را بپذیرد، اما این امر بنا به شروطی، از جمله تغییر در اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه علیه این رژیم است.

معاریو نوشت، فشار سیاسی پیرامون پساجنگ غزه با نزدیک شدن دیدار آتی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ که قرار است طی روز‌های آتی در فلوریدا برگزار شود، در حال افزایش است.

معاریو به نقل از مقام‌های آگاه از روند گفت‌و‌گو‌ها گزارش داد که روز‌های اخیر شاهد فشار‌های سنگینی پشت در‌های بسته توسط میانجی‌ها بوده است؛ فشار‌هایی که با پررنگ شدن نقش ترکیه و قطر همراه بوده و هدف آن وادار کردن اسرائیل به پذیرش مشارکت ترکیه در نیروی بین‌المللی در نوار غزه است.

بر اساس اظهارات این منابع، حتی اگر به نظر برسد که ترامپ «وتوی» اسرائیل علیه ترکیه را پذیرفته است، میانجی‌ها عقب‌نشینی نمی‌کنند. در گفت‌و‌گو‌های پشت پرده مطرح شده است که ترامپ در تلاش است به توافقاتی دست یابد که به او اجازه دهد پیشرفت سیاسی و ثبات منطقه‌ای را به نمایش بگذارد و پیش‌بینی می‌شود که او حداقل در مرحله اول، خواهان مشارکتی باشد که به عنوان «نمادین» یا محدود معرفی شود.

با این حال، مسئولان رژیم صهیونیستی هشدار می‌دهند که این اقدام برای اسرائیل بسیار حساس است، چرا که ترکیه تحت رهبری اردوغان را یک بازیگر مشکل‌ساز در عرصه منطقه‌ای می‌داند و پذیرش ورود آن به غزه ممکن است به عنوان عقب‌نشینی از یک «خط قرمز» در اشاره به مخالفت اسرائیل با حضور نیرو‌های ترکیه‌ای در نوار غزه تفسیر شود.

