ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت عامل اصلی گرانی و افسارگسیختگی بازار ارز است
عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره نشست مجلس با وزرای معیشتی، بحث استیضاح و اولتیماتوم رئیس مجلس به این وزرا اظهار کرد: با توجه به شرایط جدید اقتصادی و معیشتی در جامعه، مجلس شورای اسلامی تدبیری اندیشید و وزرایی که به نوعی در مسائل اقتصادی دخیل بودند، در این نشست حضور یافتند.
وی افزود: هدف از برگزاری این جلسه آن بود که بتوان به بخشی از مشکلات موجود در جامعه پرداخته شود. نمایندگان مجلس طی گفتوگو و شنیدن توضیحات مسئولان دولتی تلاش کردند به اصل مسائل واقف شوند تا پس از آن بتوان راهکارهایی برای حل مشکلات پیدا کرد. البته افزایش نرخ ارز، طلا و گرانیهای افسارگسیختهای که وجود دارد، نگرانیهایی را ایجاد کرده است و امیدواریم این جلسه اثرگذار باشد.
فیاضی ادامه داد: اینکه در همان روز برگزاری جلسه، نرخ ارز افزایش یافت، بحث جداگانهای است، اما در مجموع از صحبتها و اظهارنظرهای دولتیها این برداشت وجود دارد که در تیم اقتصادی دولت ناهماهنگی جدی دیده میشود و همین موضوع باعث شده نتوانیم در مهار نرخ ارز موفق باشیم. سیستم بانکی ما نیز به شکلی که شایسته است، قادر به ایفای نقش خود نیست.
نماینده نور و محمودآباد تصریح کرد: اگر هماهنگی مناسبتری بین ارکان دولت در حوزه اقتصادی وجود داشته باشد، مجلس میتواند کمک کند. کمک مجلس در برگزاری چنین نشستهایی و آگاهی از وضعیت موجود کشور است تا در فصل رسیدگی به بودجه، با اطلاعات دقیقتر بتواند تصمیمگیری و تصویب انجام دهد.
پاسخ دولت نسبت به گرانی ها و تورم قانع کننده نیست
وی در پاسخ به این پرسش که پاسخ دولت نسبت به گرانیها و تورم چه بوده است، گفت: اگر بخواهم صریح بگویم، دولت پاسخ قانعکنندهای ارائه نکرد. نظام بانکی ما هنوز تسلط کامل بر عملکرد خود ندارد و بانک مرکزی نیز آنگونه که قانون اساسی وظایفش را مشخص کرده، به درستی عمل نکرده است.
فیاضی با اشاره به کنترل نرخ ارز گفت: یک زمان بحث در چارچوب نظام جهانی مطرح است و زمانی هم مسائل داخلی خودمان. آنچه در داخل کشور به کنترل نرخ ارز مربوط میشود، ناشی از ناهماهنگی میان وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و بدنه دولت است. ما نمیتوانیم مشکلات را به گردن یکدیگر بیندازیم؛ این رویکرد درستی نیست.
گرانی های افسارگسیخته نتیجه ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت است
وی افزود: اینکه رئیس کل بانک مرکزی بگوید ارز ترجیحی تخصیص دادهایم اما مشخص نیست دستگاههایی که باید هزینه کنند، این منابع کجا رفته، حرف قابل قبولی نیست. این اظهارات را از آقای فرزین شنیدهایم و نشان میدهد ناهماهنگی جدی در سیستم وجود دارد و همین مسئله مانع مدیریت صحیح و کنترل بازار شده است. این افسارگسیختگیها نتیجه همین ناهماهنگیهاست.
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به موضوع کالابرگ گفت: در این جلسه درباره کالابرگ نیز بحث شد و تأکید صورت گرفت که این طرح هرچه سریعتر عملیاتی شود تا بتوان بخشی از مشکلات معیشتی موجود را برطرف کرد.
رییسجمهور هم که فقط دنبال بنزین گران کردن است