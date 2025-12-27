چرا دوباره روغن در بازار کمیاب شد؟!

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت:در حال حاضر روغن با کمی کمبود مواجه است و عرضه کافی ندارد. مشکل اصلی، کمبود کالا و مواد اولیه است.

وی افزود:کالاهایی که شرکت‌ها در اختیار دارند، متأسفانه به قیمت نامتعارف عرضه می‌شوند. قیمت روغن‌های صنف صنعتی از کارخانه حدود یک میلیون و سیصد هزار تومان است، قیمت‌ها از دو میلیون و چهارصد تا دو میلیون و پانصد هزار تومان شروع شده و بالاتر می‌رود، که نشان‌دهنده تخلف از سمت کارخانه است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد کمبود مواد اولیه عامل این موضوع است.



رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: این شرایط باعث افزایش قیمت روغن برای مصرف‌کننده خانوار شده است. با توجه به کمبود عرضه و قیمت بالای روغن صنف صنعتی، واحدهای تولیدی مانند اغذیه‌فروشی‌ها، قنادی‌ها و رستوران‌ها مجبور می‌شوند روغن‌های خانوار را خریداری و استفاده کنند.

وی تصریح کرد: هرچند عرضه روغن خانوار محدود و همراه با کالاهای تحمیلی است، اما این روغن برای صنف و صنعت مثل اغذیه فروشی‌ها از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است و اقدام به جمع آوری این محصولات از سطح خرده فروشی ها می‌کنند؛ اما در کل باید اذعان داشت، عرضه روغن همچنان بسیار کم است.

کنگری گفت: بحث تک‌نرخی شدن این محصول مطرح شده، اما نرخ جدیدی به‌طور رسمی اعلام نشده است. با توجه به نزدیک شدن ماه رمضان، لازم است برای این موضوع هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف صورت گیرد.

بنابراین گزارش، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که روغن در بازار خرده‌فروشی عمدتاً به صورت تک‌عدد عرضه می‌شود و موجودی آن محدود است. در برخی فروشگاه‌ها این محصول اصلاً یافت نمی‌شود و در مواردی که عرضه وجود دارد، تعداد واحدهای در دسترس کم و با صف خرید همراه است.