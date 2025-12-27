میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا دوباره روغن در بازار کمیاب شد؟!

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کمبود روغن در بازار خبر داد و گفت: این کالا با قیمت نامتعارف از سوی کارخانجات عرضه می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۸۱۹۸
| |
2519 بازدید
|
۲
چرا دوباره روغن در بازار کمیاب شد؟!

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت:در حال حاضر روغن با کمی کمبود مواجه است و عرضه کافی ندارد. مشکل اصلی، کمبود کالا و مواد اولیه است.

وی افزود:کالاهایی که شرکت‌ها در اختیار دارند، متأسفانه به قیمت نامتعارف عرضه می‌شوند. قیمت روغن‌های صنف صنعتی از کارخانه حدود یک میلیون و سیصد هزار تومان است، قیمت‌ها از دو میلیون و چهارصد تا دو میلیون و پانصد هزار تومان شروع شده و بالاتر می‌رود، که نشان‌دهنده تخلف از سمت کارخانه است. پیگیری‌ها نشان می‌دهد کمبود مواد اولیه عامل این موضوع است.
 
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: این شرایط باعث افزایش قیمت روغن برای مصرف‌کننده خانوار شده است. با توجه به کمبود عرضه و قیمت بالای روغن صنف صنعتی، واحدهای تولیدی مانند اغذیه‌فروشی‌ها، قنادی‌ها و رستوران‌ها مجبور می‌شوند روغن‌های خانوار را خریداری و استفاده کنند.

وی تصریح کرد: هرچند عرضه روغن خانوار محدود و همراه با کالاهای تحمیلی است، اما این روغن برای صنف و صنعت مثل اغذیه فروشی‌ها از نظر اقتصادی به صرفه‌تر است و اقدام به جمع آوری این محصولات از سطح خرده فروشی ها می‌کنند؛ اما در کل باید اذعان داشت، عرضه روغن همچنان بسیار کم است.

کنگری گفت: بحث تک‌نرخی شدن این محصول مطرح شده، اما نرخ جدیدی به‌طور رسمی اعلام نشده است. با توجه به نزدیک شدن ماه رمضان، لازم است برای این موضوع هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف صورت گیرد.

بنابراین گزارش، مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که روغن در بازار خرده‌فروشی عمدتاً به صورت تک‌عدد عرضه می‌شود و موجودی آن محدود است. در برخی فروشگاه‌ها این محصول اصلاً یافت نمی‌شود و در مواردی که عرضه وجود دارد، تعداد واحدهای در دسترس کم و با صف خرید همراه است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روغن کالاهای اساسی قیمت روغن افزایش قیمت کمبود روغن روغن مایع روغن جامد خبر فوری
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نقش اصلی مجلس در تعیین تکلیف نرخ ارز
توضیح مهم معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره قیمت روغن
افزودن ویتامین بهانه‌ای برای گرانی کالاهای اساسی
روغن مایع بدتر است یا روغن جامد؟
کاهش قیمت انواع روغن در بازار
روغن در کشور به وفور وجود دارد
قنادی‌ها: نمی‌توانیم شیرینی ماه رمضان را تامین کنیم
کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت روغن
تولید روغن بیشتر از نیاز؛ چرا قفسه‌ها خالیست؟!
چرا روغن‌های تولیدی در شبکه توزیع قرار نمی‌گیرند؟
شیب صعودی قیمت حبوبات و انکار مسئولان!
تلاش دولت برای آرام کردن بازار کالاهای اساسی
با وجود تزریق ۲۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی، سایز بازار محصولات اساسی کوچک شد
روغن حیوانی بهتر است یا دیگر روغن‌های مایع و گیاهی؟
نحوه نگهداری صحیح روغن
روغن ۱۰ درصد ارزان شد
ثبت‌نام روغن برای تحویل در سال ۱۴۰۰!
پرواز قیمت روغن نباتی و صف‌های طولانی؛ آیا مشکل حل شد؟ /مسئولان: کمبود روغن نداریم/ مردم: همچنان در صف خرید هستیم!
روغن گران شد
روند افزایش قیمت کره و روغن مایع در یکسال اخیر
تولید و تبلیغ روغن جامد باید متوقف شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۲
علیرضا قربانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
17
پاسخ
متاسفانه اطلاع دارم که به بهانه ی حذف ارز کالاهای اساسی، قرار هست قیمت روغن نجومی بالا بره و بنکداران فعلا به بازار روغن عرضه نمی کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
13
پاسخ
دولت اول کالاها رو گرون میکنه بعد دلار رو
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
طرز تهیه رضا لقمه
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
توصیه‌ به خریداران طلا
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
پزشکیان: بنزین را ۶۰ هزار می‌خریم، ۳ هزار می‌فروشیم / مردم محاسبات دشمن را بهم ریختند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
tabnak.ir/005ej8
tabnak.ir/005ej8