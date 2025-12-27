بالاخره فرزین میرود یا میماند؟!
در روزهای اخیر و همزمان با تشدید نوسانات بازار ارز، شایعاتی درباره استعفا یا برکناری محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، در فضای رسانهای منتشر شده است؛ اخباری که با وجود تکذیب رسمی بانک مرکزی، همچنان به یکی از محورهای اصلی بحث در محافل اقتصادی و سیاسی تبدیل شدهاند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در روزهای اخیر، همزمان با تشدید نوسانات بازار ارز و افزایش فشارهای اقتصادی، نام محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی، بار دیگر در کانون توجه رسانهها و محافل سیاسی قرار گرفته است. انتشار شایعاتی درباره استعفا یا برکناری احتمالی او باعث شده فضای گمانهزنی درباره آینده مدیریت بانک مرکزی بیش از گذشته تقویت شود.
تکذیب بانک مرکزی
طی روزهای گذشته اخباری غیررسمی در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها منتشر شد مبنی بر اینکه محمدرضا فرزین استعفای خود را تقدیم کرده است. این اخبار حاکی از نهایی شدن این استعفا و تعیین جانشین وی است.
با این حال، بانک مرکزی این ادعاها را تکذیب کرده و تاکنون هیچ اطلاعیه رسمی درباره استعفا یا برکناری رئیسکل بانک مرکزی منتشر نشده است. طبق روال قانونی، حتی در صورت ارائه استعفا، تا زمانی که رئیسجمهور آن را نپذیرد، فرزین همچنان در سمت خود باقی میماند.
در کنار شایعات مربوط به استعفا، نامهایی نیز به عنوان گزینههای احتمالی جانشینی فرزین در محافل رسانهای مطرح شده است؛ از مدیران باسابقه در بانک مرکزی گرفته تا برخی چهرههای اقتصادی دولت و وزرای پیشین. با این حال، این فهرستها بیشتر بر پایه شنیدهها و تحلیلهای غیررسمی شکل گرفته و هیچکدام از سوی نهادهای تصمیمگیر تایید نشدهاند.
با نگاهی به بازار می توان دریافت که نرخ ارز در چند هفته اخیر به شدت بالا رفت تا جایی که از ۱۱۳ هزار تومان به بیش از ۱۳۶ هزار تومان رسید و هم اکنون نیز در بازار آزاد با قیمت ۱۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان خرید و فروش میشود. ضمن اینکه در مرکز مبادله نیز قیمت ارز افزایش چشمگیری داشته است.
در حالی قیمت دلار آمریکا در اواخر آذر ۱۴۰۴ با نرخ ۷۳ هزار تومان معامله میشد، در هفتههای اخیر قیمت دلار آمریکا در مرکز مبادله، به مبلغ بیش از ۱۱۴ هزار تومان رسید که مستقیما روی افزایش قیمت کالاها تاثیر دارد. قیمت دلار امروز (جمعه - ۵ دی ۱۴۰۴) در مرکز مبادله بیش از ۱۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان ثبت شده است.
در مجموع، اگرچه فضای انتقادی و شرایط اقتصادی موجود احتمال تغییر در مدیریت بانک مرکزی را تقویت کرده، اما در مقطع فعلی استعفای محمدرضا فرزین رسماً تایید نشده، بانک مرکزی خبر کنارهگیری او را تکذیب کرده است و بحث جانشینان احتمالی همچنان در حد گمانهزنی رسانهای باقی مانده است، بنابراین تا زمان اعلام رسمی از سوی دولت، محمدرضا فرزین همچنان رئیسکل بانک مرکزی محسوب میشود، هرچند تداوم شرایط فعلی میتواند این معادله را در آینده تغییر دهد.
او از سال ۱۴۰۰ تا انتصاب به عنوان رئیس بانک مرکزی مدیرعامل بانک ملی و پیش از آن نیز از سال ۱۳۹۲ رئیس هیئتمدیره بانک کارآفرین و در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مدیرعامل این بانک بود. او عضو هیئتمدیره سازمان اقتصادی رضوی وابسته به آستان قدس رضوی بوده است.
فقط یک مورد را جواب دهد که چرا کانون صرافان را از بین بازیگران ارز حذف کرد ؟