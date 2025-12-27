اون: روابط کره شمالی و روسیه در اوج صمیمیت!
کیم جونگ اون، رئیس کره شمالی روز شنبه با ارسال پیامی به ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در آستانه فرارسیدن سال 2026، گرمترین تبریکها و درودهای خود را به دولت و مردم روسیه ابراز کرد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) همچنین گزارش داد که کیم جونگ اون در این پیام تبریک اعلام کرده است که شخص او و همچنین دولت و مردم کره شمالی، همواره در کنار پوتین و مردم روسیه خواهند بود.
در این پیام آمده است که سال 2025 سالی است با معنایی عمیق که «تصویری جاودانه» در تاریخ روابط دو کشور کره شمالی و روسیه بر جای خواهد گذاشت.
کیم جونگ اون با اشاره به اینکه روابط کره شمالی و روسیه بیش از پیش به صمیمیترین رابطه ائتلافی تبدیل شده است، تأکید کرد که دو کشور در یک سنگر واحد، در زندگی و مرگ، رنج و خطر را با یکدیگر سهیم هستند.
در ادامه پیام تأکید شده است که ائتلاف کره شمالی و روسیه در فراز و نشیبهای تاریخ بهطور کامل آزموده شده و این رابطه، میراثی گرانبهاست که باید برای همیشه به ارث گذاشته و حفظ شود.
خبرگزاری مرکزی کره روز پنجشنبه گذشته نیز گزارش داد که کیم جونگاون پیام تبریکی را که رئیسجمهور پوتین روز پنجشنبه دو هفته پیش ارسال کرده بود، دریافت کرده است.
در آن پیام آمده است که سال گذشته برای روابط میان مسکو و پیونگیانگ سالی با اهمیت ویژه بوده است. مشارکت ارتش خلق کره در عملیات منطقه کورسک و سپس اعزام نیروهای مهندسی کره شمالی به روسیه، بهروشنی نشاندهنده دوستی رزمی ناگسستنی میان روسیه و کره شمالی است.