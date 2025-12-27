میلی صفحه خبر لوگو بالا
قتل خانوادگی بر سر فوتبال

به نقل از ان بی سی، مقامات اعلام کردند جیسون کِنی ۴۷ ساله، کریستال کِنی را با شلیک گلوله به قتل رساند و دختر ۱۳ ساله او را به‌شدت زخمی کرد؛ اختلاف میان آن‌ها بر سر این بود که چه برنامه‌ای از تلویزیون پخش شود.
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ به گفته مقامات، یک مرد اهل ایالت فلوریدا پس از آنکه همسرش را به قتل رساند، دختر ناتنی‌اش را به‌شدت مجروح کرد و سپس دست به خودکشی زد؛ این حادثه پس از مشاجره والدین بر سر تغییر کانال تلویزیون از برنامه «فوتبال شب دوشنبه» رخ داد.

بر اساس بیانیه دفتر کلانتر شهرستان پولک، جیسون کِنی ۴۷ ساله در حال تماشای پیروزی تیم محبوبش، سن‌فرانسیسکو فورتی‌ناینرز، مقابل ایندیاناپولیس کلتس بود که همسر ۳۸ ساله‌اش، کریستال کِنی، «به او گفت دیگر نمی‌خواهد فوتبال تماشا کند».

کلانتر شهرستان پولک اعلام کرد جیسون کِنی در شهر لیکلند «در طول شب مشغول نوشیدن الکل بوده» و حدود ساعت ۱۱ شب، زمانی که نتیجه بازی عملاً به سود سن‌فرانسیسکو قطعی شده بود، «زمانی که کریستال کِنی پیشنهاد کرد برنامه دیگری از تلویزیون تماشا کنند، مشاجره آغاز شد و این مشاجره به‌شدت بالا گرفت»، به گفته گری جاد، کلانتر شهرستان، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران.

به گفته جاد، کریستال کِنی به پسر ۱۲ ساله‌اش گفت به خانه همسایه برود و با ۹۱۱ تماس بگیرد و هنگامی که پسر «در حال ترک خانه بود، صدای شلیک گلوله‌ای را می‌شنود».

مقامات گفتند مأموران اعزامی جسد کریستال کِنی و دختر ۱۳ ساله او را که به‌شدت مجروح شده بود، در محل پیدا کردند. همچنین مأموران دختر نوزاد این زوج را سالم و بدون آسیب، در حالی که در گهواره‌اش خوابیده بود، یافتند.

جاد گفت اینکه دختر ۱۳ ساله کشته نشده «یک معجزه کریسمسی است». او افزود: «جیسون دو بار به او شلیک کرد و قصد کشتن او را داشت.»

این دختر که از ناحیه صورت هدف گلوله قرار گرفته، اما انتظار می‌رود زنده بماند، توانست با بازرسان صحبت کند.

جاد به نقل از او گفت: «او گفت: از او التماس کردم، به من شلیک نکن، به من شلیک نکن، به من شلیک نکن، اما او با این حال به من شلیک کرد.»

به گفته جاد، فرد مهاجم پس از فرار، با خواهرش در شمال ایالت نیویورک تماس گرفت و به او گفت: «من کار بسیار، بسیار بدی انجام داده‌ام، بسیار بد» و «این آخرین باری است که هرگز با من صحبت می‌کنی».

به گفته جاد، او به خواهرش گفته است: «مرا در اخبار خواهی دید، اما من به زندان نمی‌روم. من برای بقیه عمرم به زندان نخواهم رفت.»

جاد گفت زمانی که مأموران محل اختفای ضارب را در خانه پدر مرحومش پیدا کردند، صدای یک شلیک گلوله از انباری داخل ملک شنیده شد.

جاد افزود در خانه این زوج، مأموران یادداشتی بدون تاریخ از کریستال کِنی پیدا کردند که در آن به همسرش نوشته بود: «می‌دانی که در حال نوشیدن الکل هستی و دوباره از کوکائین استفاده می‌کنی.»

به گفته جاد که متن یادداشت را نقل می‌کرد، او نوشته بود: «این راهی نیست که یک خانواده باید داشته باشد. تو به خدا نیاز داری.»

مأموران نمی‌توانند مشخص کنند این یادداشت چه زمانی نوشته شده است.

جاد گفت: «ما نمی‌دانیم او چه زمانی این یادداشت را نوشته است. تاریخ ندارد. زمان ندارد. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد، اما باز بوده است. پس آیا او آن را در جریان مشاجره اوایل شب نوشته؟ یا مربوط به مدتی قبل بوده است؟ ما نمی‌توانیم این را تعیین کنیم.»

به گفته جاد، خانواده زن گفته‌اند که او به‌طور مداوم قربانی خشونت خانگی از سوی همسرش بوده است، هرچند هیچ گزارشی در این زمینه به مقامات محلی ارائه نشده بود.

جاد گفت: «صادقانه بگویم، نمی‌خواهم لحن شومی داشته باشم، اما تنها کار درستی که آن شب انجام داد این بود که پس از آن اعمال وحشتناک به خودش شلیک کرد.»

استفانی روری، خواهر قربانی، قول داد یاد خواهرش، کریستال، را زنده نگه دارد.

روری به شبکه محلی ان‌بی‌سی، WFLA، گفت: «به خواهرم می‌گویم متأسفم که این اتفاق برایت افتاد. تو شایسته این نبودى. قول می‌دهم بچه‌هایت را با تمام وجود دوست داشته باشم.»

او افزود: «دنیا سزاوار است داستان تو و نوع انسانی را که بودی بداند. فرزندانش هرگز از دانستن اینکه چه مادری داشتند محروم نخواهند شد. عشقی که به آنها داشت و نیرویی که برایشان نشان داد. آنها این را خواهند دانست. این هرگز متوقف نخواهد شد.»

قتل خانوادگی مسابقه فوتبال خودکشی
