دست رد ترامپ به سینه نتانیاهو

رئیس جمهوری آمریکا گفت که در حال حاضر از نخست وزیر اسرائیل برای به رسمیت شناختن سومالی لند پیروی نخواهد کرد.
دست رد ترامپ به سینه نتانیاهو

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک‌پست و در خصوص به رسمیت شناختن سومالی لند تصریح کرد: در حال حاضر استقلال سومالی لند را به رسمیت نخواهم شناخت.

وی افزود: من از بنیامین نتانیاهو در به‌رسمیت‌شناختن سریع استقلال سومالی لند پیروی نخواهم کرد.

ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد سومالی لند به آمریکا برای ایجاد یک بندر نظامی گفت: همه چیز در دست بررسی است.

اوکراین

وی ساعاتی پیش در گفت‌وگو با نشریه پولیتیکو و درخصوص بحران اوکراین گفت: به‌زودی و زمانی که آن را مناسب بدانم، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفت‌وگو خواهم کرد.

وی همچنین درباره ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین نیز افزود: «زلنسکی هیچ چیزی ندارد، مگر اینکه من با آن موافقت کنم؛ بنابراین خواهیم دید چه چیزی در اختیار دارد و فکر می‌کنم دیدار با او می‌تواند ثمربخش باشد.

ترامپ در ادامه ادعای روزها و ماه‌های اخیر خود مبنی بر مساعد شدن شرایط برای آتش بس در اوکراین را تکرار کرد و مدعی شد: فکر می‌کنم اوضاع با زلنسکی و با پوتین نیز به‌خوبی پیش خواهد رفت.

نتانیاهو ترامپ اتباع سومالی اوکراین زلنسکی
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
5
4
پاسخ
اگر نتانیاهو نبود، ترامپ خواب ریاست جمهوری را نمی دید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
7
پاسخ
دوباره شروع شد! دوباره شروع شد! ترامپ با نتانیاهو مخالفت کرد و خوشحالی زاید الوصف امثال شما! واقعا واقعیت داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
8
پاسخ
فریب هست مثل دفعه قبل که میان رایزنی با ایران که( پوششی برای حمله بود) به ایران حمله کردن
اینا یه بچه هم میفهمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
7
پاسخ
خب یک همکاری سالم یعنی همین..گاهی موافق نظر هم گاهی هم مخاف نظر همدیگر...
