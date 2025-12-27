دست رد ترامپ به سینه نتانیاهو
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در گفتوگو با روزنامه نیویورکپست و در خصوص به رسمیت شناختن سومالی لند تصریح کرد: در حال حاضر استقلال سومالی لند را به رسمیت نخواهم شناخت.
وی افزود: من از بنیامین نتانیاهو در بهرسمیتشناختن سریع استقلال سومالی لند پیروی نخواهم کرد.
ترامپ همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پیشنهاد سومالی لند به آمریکا برای ایجاد یک بندر نظامی گفت: همه چیز در دست بررسی است.
اوکراین
وی ساعاتی پیش در گفتوگو با نشریه پولیتیکو و درخصوص بحران اوکراین گفت: بهزودی و زمانی که آن را مناسب بدانم، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه گفتوگو خواهم کرد.
وی همچنین درباره ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین نیز افزود: «زلنسکی هیچ چیزی ندارد، مگر اینکه من با آن موافقت کنم؛ بنابراین خواهیم دید چه چیزی در اختیار دارد و فکر میکنم دیدار با او میتواند ثمربخش باشد.
ترامپ در ادامه ادعای روزها و ماههای اخیر خود مبنی بر مساعد شدن شرایط برای آتش بس در اوکراین را تکرار کرد و مدعی شد: فکر میکنم اوضاع با زلنسکی و با پوتین نیز بهخوبی پیش خواهد رفت.
اینا یه بچه هم میفهمه