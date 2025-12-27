قیمت سکه امامی با رشد ۱.۶۲ درصدی به ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز ۶ دی

قیمت سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل رشد را تجربه کرد.

آخرین نرخ سکه امامی

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱.۶۲ 10:02 ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ روز قبل ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ -۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۳۳ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

قیمت نیم سکه با رشد ۰.۶ درصدی به ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ (هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰.۶ 10:02 ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰ روز قبل ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۲۲ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

قیمت ربع سکه با رشد ۱.۰۳ درصدی به ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ (چهل و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

قیمت هر سکه گرمی با رشد ۰.۹۵ درصدی به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و یک میلیون) تومان رسید.