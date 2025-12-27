میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز ۶ دی

قیمت سکه امامی با رشد ۱.۶۲ درصدی به ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.
قیمت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه امروز ۶ دی

 قیمت سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل رشد را تجربه کرد.

آخرین نرخ سکه امامی

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امامی با رشد ۱.۶۲ درصدی به ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ (یکصد و پنجاه و سه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱.۶۲ 10:02
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰   روز قبل
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ -۲,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۳۳ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

قیمت نیم سکه با رشد ۰.۶ درصدی به ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ (هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰.۶ 10:02
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰.۰۰   روز قبل
۸۲,۰۰۰,۰۰۰ -۱,۰۰۰,۰۰۰.۰۰ -۱.۲۲ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

قیمت ربع سکه با رشد ۱.۰۳ درصدی به ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ (چهل و هشت میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

قیمت هر سکه گرمی  با رشد ۰.۹۵ درصدی به ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و یک میلیون) تومان رسید.

