مژده حافظ برای امروز 6 دی 1404
شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست
صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست
اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود
ببین که جام زجاجی چه طرفهاش بشکست
بیار باده که در بارگاه استغنا
چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه مست
از این رباط دودر چون ضرورت است رحیل
رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست
مقام عیش میسر نمیشود بیرنج
بلی به حکم بلا بستهاند عهد الست
به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش میباش
که نیستیست سرانجام هر کمال که هست
شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر
به باد رفت و از او خواجه هیچ طرف نبست
به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی
هوا گرفت زمانی ولی به خاک نشست
زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید
که گفته سخنت میبرند دست به دست
تفسیر فال
نشانههای این فال از آغاز دورهای متفاوت در زندگی شما خبر میدهد؛ دورهای که در آن شرایط برای آرامش، رفاه و دستیابی به خواستهها مهیاتر از گذشته است. فشارها کمتر میشود و دستاوردهایی که مدتها برای آن تلاش کردهاید، کمکم خود را نشان میدهد.
با این حال، پیام کلیدی فال یادآوری ناپایداری دنیاست. جایگاهها، موقعیتها و حتی موفقیتها همیشگی نیستند. اگر امروز در جایگاه مناسبی قرار دارید، دلیل بر ماندگاری همیشگی آن نیست. همین نگاه واقعبینانه به شما کمک میکند لذت ببرید، اما دچار غرور یا زیادهروی نشوید.
تعبیر فال
تعبیر این فال نشان میدهد که کامیابی بدون رنج به دست نیامده و آنچه امروز در اختیار شماست، نتیجه صبر و تلاش گذشته است.
با این حال، فال هشدار میدهد که افتادن در دام حرص، شتابزدگی یا تصمیمهای احساسی میتواند همهچیز را تحت تأثیر قرار دهد. بهتر است تعادل را حفظ کنید؛ عقل را بر احساس مقدم بدانید و از فرصتها عاقلانه استفاده کنید.
در این مسیر، خبر خوشی در راه است که روحیه شما را تقویت میکند. همچنین شرایط برای سفر، معاملات و بهبود وضعیت جسمی یا روحی مناسب دیده میشود.
خلاصه فال حافظ
دوره شادی و گشایش آغاز شده است
موفقیت نتیجه رنج و تلاش گذشته بوده
افراط و غرور میتواند آسیبزا باشد
دنیا ناپایدار است؛ تعادل را حفظ کنید
سفر و خرید و فروش سودمند است
خبر خوشی دریافت میکنید
نذر یا قولی که دادهاید را فراموش نکنید