التهاب در بازار ارز

فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟

در میانه بحران ارزی و جهش دلار به کانال‌های جدید، خبرهای غیررسمی از استعفای محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، حکایت دارد. حالا در فضای سکوت و ابهام، نام چهره‌هایی چون همتی، دیواندری و رحمتی برای تصدی این پست حساس مطرح شده است.
دی‌ماه ۱۴۰۴ برای محمدرضا فرزین، رئیس کل ۶۰ ساله بانک مرکزی، ماهی متفاوت است؛ نه فقط به‌دلیل نوسانات کم‌سابقه بازار ارز و تشدید نگرانی‌های معیشتی، بلکه از آن رو که سومین سال حضور او در ساختمان شیشه‌ای میرداماد به پایان می‌رسد. حضوری که حالا و در آستانه ورود به سال چهارم، با گمانه‌زنی‌های جدی درباره کناره‌گیری یا استعفا همراه شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در روز‌هایی که بازار ارز با جهش‌های ساعتی دلار و ثبت رکوردهای تاریخی، افت مداوم ارزش ریال و تشدید نااطمینانی در کف بازار دست‌وپنجه نرم می‌کند، خبر استعفای فرزین رئیس کل بانک مرکزی حدود یک هفته است در فضای خبری و غیررسمی مطرح شده؛ خبری که بر خلاف گذشته از سوی دولت و بانک مرکزی تکذیب نشده است. همین سکوت، بر گمانه زنی‌ها دامن زده و این تصور را تقویت کرده که فرزین به ایستگاه پایانی رسیده و باید منتظر تصمیم نهایی رئیس‌جمهور و صدور حکم برای رئیس کل جدید بود؛ مدیری که احتمالاً کار خود را در شرایطی آغاز خواهد کرد که نرخ دلار در کانال ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان قرار دارد و مسیر پیش‌رو، مسیری کم‌چالش نخواهد بود.

اما پرسش اصلی این است: چه کسانی گزینه‌های احتمالی جانشینی فرزین هستند؟ در روز‌های اخیر، اسامی متعددی در رسانه‌ها و محافل کارشناسی مطرح شده که برخی از آنها، به‌واسطه سابقه و تجربه، شانس بیشتری برای حضور در طبقه شانزدهم میرداماد دارند.

در صدر این فهرست، نام عبدالناصر همتی دیده می‌شود؛ وزیر پیشین اقتصاد و رئیس کل اسبق بانک مرکزی. همتی که از مرداد ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰ سکان بانک مرکزی را در دست داشت، در مقطعی منصوب شد که بازار ارز شرایطی مشابه امروز را تجربه می‌کرد. خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریم‌ها و جهش انتظارات تورمی، فضایی ملتهب را رقم زده بود. با این حال، در ماه های ابتدایی حضور او، مجموعه‌ای از تغییرات سیاستی باعث شد از شتاب صعودی نرخ ارز کاسته شود و ثباتی نسبی به بازار بازگردد. همین تجربه، بار دیگر نام او را به‌عنوان گزینه‌ای محتمل مطرح کرده است.

گزینه دوم، علی دیواندری است؛ مدیرعامل اسبق بانک‌های ملت و پارسیان و رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی. دیواندری که در دولت یازدهم و دوازدهم نیز از گزینه‌های جدی ریاست بانک مرکزی بود، در نهایت جای خود را به همتی داد، اما همچنان به‌عنوان چهره‌ای آشنا در سیاست‌گذاری پولی شناخته می‌شود.

محمدحسین رحمتی سومین گزینه مطرح‌شده است. او در حال حاضر معاون سازمان برنامه و بودجه و درگیر فرآیند بودجه‌ریزی سال آینده است. رحمتی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و دارنده دکترای اقتصاد از دانشگاه تگزاس آمریکاست. نام او پیش‌تر با گزارشی درباره پیش‌بینی نرخ ارز در سال‌های آینده بر سر زبان‌ها افتاد؛ گزارشی که واکنش‌های مختلفی در فضای کارشناسی به‌همراه داشت.

در کنار این سه چهره، نام‌های دیگری نیز در محافل غیررسمی شنیده می‌شود. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیس‌جمهور، از جمله این گزینه‌هاست. پورمحمدی سابقه حضور در بانک مرکزی را در کارنامه دارد؛ از قائم‌مقامی در دوره محمود بهمنی تا مشاور عالی در دوره طهماسب مظاهری. او در سال ۱۴۰۰ نیز به‌طور غیررسمی به‌عنوان گزینه ریاست بانک مرکزی مطرح شد، هرچند آن خبر بعداً تکذیب شد.

همچنین از فرشاد حیدری، مدیرعامل پیشین بانک منحل‌شده آینده و معاون سابق نظارتی بانک مرکزی، به‌عنوان یکی دیگر از گزینه‌ها یاد می‌شود. در نهایت، نام سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیئت دولت مطرح شده وی پیش‌تر به عنوان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی فعالیت می کرد در فهرست گمانه‌ها قرار دارد.

در مجموع، آنچه بیش از نام‌ها اهمیت دارد، شرایطی است که رئیس کل آینده بانک مرکزی در آن مأموریت خود را آغاز خواهد کرد؛ شرایطی که تصمیم‌گیری پولی و ارزی را بیش از هر زمان دیگری به آزمونی دشوار تبدیل کرده است.

 

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۳
در انتظار بررسی: ۶۲
انتشار یافته: ۱۰۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
9
206
پاسخ
دلار رو 43 تحویل گرفت داره 137 تحویل میده
اگر در یک کشور استاندارد بودیم باید تا آخر عمر میرفت زندان
خدا ازش نگذره
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۰۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
احسنت حرف حق
سینا احدیان
| Germany |
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
لطفاً به عملکرد ضعیف معاونان فرزین هم رسیدگی قضایی بشه.
محمدپور معاون نظارت
گچ پز زاده معاون ارزی
ماهیار مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک
ناشناس
| United States of America |
۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
تکنیک در دوره هر رئیس بانک مرکزی یک جهش باید باشد را اجرا کرده فقط چون در دولت رییسی و پزسکیان حضور داشته، دو جهش ارزی به نام شخص او ثبت شده
رئیس بعدی هم که می اید همین است و سوپر من بازی نیست داستان
ناشناس
| United States of America |
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
همتی فایده ندارد و با وزیر اقتصاد درگیر میشود و دردسرش برای مردم می ماند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
او فقط دستورات را انجام داد
حران
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
به نظر من در شرایط کنونی بهترین گزینه اصلاح‌طلب علی طیب‌نیا است.
همتی درس خود را پس داده است.
طیب‌نیا فادر است کشور را از ابر تورمی نجات دهد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
زندان که براش پاداشه باید اعدامش کنند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
بانک مرکزی خود عامل بی ثباتی و به هم ریختگی بازارها شده. آیا امکان پلمپ بانک مرکزی وجود دارد.
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
اگر استاندارد بودیم که اینجوری نمیشد چرا افغانستان نمیشه
چون تحریم نیست
علی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
به نظرم ناجی بانک مرکزی در این شرایط فقط و فقط دکتر مظاهری است
بقیه شوخیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
محمد پور معاون نظارتی واقعاً عملکرد ضعیفی دارد بعداً افتضاحش مشخص یشه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
تقاضای محاکمه فرزین گچ پز زاده و محمد پور را داریم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
محمد پور نابلد ضعیف باندباز و ناکارآمد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
فرزین به چی و به کی می خندی دلار در آستانه 137
ناشناس
| United States of America |
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
دلار ۱۳۷۰۰۰ تومان را رد کرد
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
سلام تابی جون . ممکنه یه سفارشی کنید این بار من رئیس بانک مرکزی بشم ؟؟؟ بخدا ثواب داره . یه مدت یه حقوق مفت و خوب میگرم و خانوادم راحت زندگی میکنند بعدش این پست رو بدید به سایر هموطنان عزیز .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
4
164
پاسخ
بانک مرکزی افغانستان را یک چوپان اداره میکند و چندین سال میباشد که ارزش پول ملی را بالا برده است........
پاسخ ها
ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
جیب ش پر شد بس دیگه نفری بعدی بیاد ملت نخرن
نخورن نپوشن چیه که اشتباهی یکی اومده رویکار
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
با ایت نرخ دلار و قیمت سکه خدا از فرزین و دارو دسته اش نگذره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
خدا نگذره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
121
پاسخ
حالا که تمام ذخائر طلای کشور را حراج کردند می روند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
فرزین چه خوشحاله یه جوری دستشو بلند کرده انگار شاهکار کرده
Hamid
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
فرزین باید محاکمه بشه و جواب تمام کارهایی که نکرده رو بده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
فقط محاکمه هرچه خائنه
بختگان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
99
پاسخ
به همین راحتی!! اقتصاد یه مملکت با تدانم کاری یا عامدانه در ورطه سقوط قرار میگیره و هیچکس هم پاسخگو نمیشه!! و ایشان هم البته به زندگی شاهانه اش برمیگرده!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
مگه سیف و برادرزاده عراقچی پاسخگو بودند؟
کامبیز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
3
46
پاسخ
سلام،بابا یک نفر منتصب شود،که تا کنون نبوده باشد،ازموده را آزمودن خطاست، اینم بالای بقیه،فوقش،همین نتایج بدست خواهد امد،بگذارید،یک فرد جدید،یک نظر جدید هم امتحان شود،......دور باطل وتسلسل یک اشتباه خود خواسته.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
متاسفانه افراد کاربلد چون لابی ندارند حتی مطرح هم نمی شوند دکتر مهدی غضنفری رئیس کنونی صندوق توسعه ملی و وزیر اسبق صمت بهترین گزینه توانمند و پاک دست است و به کسی حین کار باج ننی دهد چون خودش باج خور نیست
وحید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
سلام
بنظر پیشنهاد دکتر غضنفری مناسب است.فردی معتدل و کار بلد و از مهمتر صداقت کاری دارد و مثل برخی فکر منافع شخصی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
97
پاسخ
یعنی کسی که در عرض یکسال ارز ۶۰ تومنی را به ۱۳۰ تومن رسوند نباید هیچ تاوانی بده؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
هرکسی جای ایشان بود هاراگیری میکرد ....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
عرض 50 تومنی رو رسوند به 150
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
4
86
پاسخ
چه فرقی میکنه فرزین باشه یا یکی دیگه ؟
پاسخ ها
Asoo
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
بهترین کامنت.............
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
95
پاسخ
یه سوال چرا 48 ساله هیچ کدم از شما ها توی پستی که بودید موفق نبودین ؟
جای تعجبه که هر کس میاد از نفر قبلی میگه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
چون سواد و توانایی مدیریت ندارند و استعفا نمی دهند نا جوانان نخبه امور را اداره کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
2
106
پاسخ
کشور مانند یک خانه کلنگی ۵۰ ساله شده است هر چند سال یکبار یک مستاجر جدید این خانه را به دست می‌گیرد و نه تنها آنرا تعمیر نمی‌کند بلکه یک گوشه این خانه را نیز خراب می‌کند و تقصیر را به گردن مستاجران قبلی می‌اندازد حالا ببینیم چه زمانی این خانه ويران شود ، به نظر می‌رسد خیلی دور نباشد چون مستاجر فعلی ستون‌های این خانه را هدف تخریب قرار داده، افزایش مالیات، رکود سنگین بازار معاملات، تورم بی سابقه، ناترازی انرژی، کاهش ارزش پول ملی و میلیون ها مشکل دیگر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
هزاران هزار مثبت ++++++++
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
4
77
پاسخ
کلی وام تپل گرفت
کلی رانت
حقوق مفت ملت

منم یکسال بذارید ریس بانک مرکزی زندگی ام روبراه بشه
