جزئیات راهکارهای مصوبه۱۷بندی دولت برای کنترل بازارارز

به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت: وزیر اقتصاد با اشاره به مصوبه ۱۷ بندی هیئت دولت برای کنترل بازار ارز گفت: مداخله بانک مرکزی از طریق تالار دوم و راه‌اندازی صندوق‌های ارزی و انتشار اوارق مرابحه ارزی از جمله راهکارهاست.

سیدعلی مدنی‌زاده در رابطه با نحوه ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کنترل بازار طلا و ارز، گفت: ما یک مصوبه ۱۷ بندی در مجموعه دولت داشتیم که مربوط به مدیریت بازار ارز است که در آن بر ضرورت مداخله بانک مرکزی در جهت ساماندهی این بازار از طریق تالار دوم اشاره دارد تا بتوان از این طریق افسارگسیختگی نرخ ارز را کنترل کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: فعالسازی ابزارهایی در بازار سرمایه از دیگر برنامه‌هایی است که برای کنترل این بازار داریم که در حال طی کردن مراحل اداری است و به محض اینکه مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی برای آن اخذ شود، با استفاده از این ابزارها در قالب صندوق ارزی و انتشار اوراق مرابحه و سپرده ارزی که توسط شرکت‌ها منتشر می‌شود، منابع مردم به جای اینکه به سمت بازار ارز و طلا برود، در حوزه تولید سرمایه‌گذاری خواهد شد که قطعاً به ایجاد آرامش در بازار ارز و کنترل قیمت‌ها کمک خواهد کرد.

وی در مورد راهکار این وزارتخانه برای هزینه‌کرد درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده جهت تأمین زیرساخت‌ها در شهرهای کوچک، یادآور شد: هم‌اکنون نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده مطلوب نیست بنابراین اصلاح این مهم را در قالب یک لایحه تنظیم و به مجلس تقدیم خواهیم کرد تا منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شهرداری و دهیاری همان منطقه‌ای قرار گیرد که مردم مالیات پرداخت کرده‌اند تا برای ایجاد زیرساخت‌های لازم استفاده کنند بنابراین چنانچه این لایحه تصویب شود گامی اساسی در جهت برقراری عدالت اجتماعی در کشور برداشته خواهد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت رفع کسری بودجه، اظهار کرد: رفع کسری بودجه در گروی افزایش منابع و کاهش هزینه‌ها است و این در حالی است که این مهم از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بهبود سیستم‌های کنترل‌کننده برای شناسایی افراد و مراکزی که یا مالیات پرداخت نکرده یا محدود پرداخت می‌کنند، محقق می‌شود و در این صورت درآمدها افزایش پیدا کرده و به رفع کسری بودجه کمک خواهد کرد.