جاسوس ایرانی در تیم رئیس ستاد ارتش اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رسانه‌های اسزائیل امروز گزارش دادند که جمهوری اسلامی ایران یک تعمیرکار شاغل در وزارت جنگ اسرائیل را جذب کرده و از طریق او به زنجیره فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی دسترسی یافته است.

بر اساس این گزارش، این تعمیرکار که در وزارت دفاع اسرائیل مشغول به کار بوده چندین بار با رئیس ستاد ارتش اسرائیل، ایال زامیر، در ستاد مرکزی تل‌آویو دیدار یا ارتباط داشته است.

جزئیات بیشتر در مورد زمان دقیق دیدارها، ماهیت و موضوع گفتگوها و نحوه دسترسی او به اطلاعات حساس تا کنون منتشر نشده است.

معمولاً در موارد مشابه، مقامات امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل تحقیقات داخلی را برای روشن شدن ابعاد ماجرا آغاز می‌کنند.

تا زمان نگارش این خبر، هنوز واکنش رسمی از سوی مقامات اسرائیل منتشر نشده است.