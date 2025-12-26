مقاطع تحصیلی ۷ شهرستان یزد فردا غیرحضوری شد

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد از غیرحضوری شدن مقاطع تحصیلی هفت شهرستان یزد، اردکان، اشکذر، بافق، زارچ، مهریز و میبد برای روز شنبه ۶ دی ماه خبر داد.

به گزارش تابناک؛ احسان بالاکتفی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی مبنی بر تشدید پایداری جوی و برگزاری جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا، ضمن تاکید بر اهمیت سلامت برای قشر کودکان و نوجوانان گفت: امتحانات مقاطع تحصیلی در این روز به قوت خود باقی است و لازم است دانش آموزان، سالمندان، گروه‌های حساس و عموم مردم دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

وی همچنین از اتخاذ تصمیم برای ایجاد محدودیت برای واحد‌های صنعتی در این شهرستان‌ها خبر داد و گفت: این محدودیت‌ها توسط کارشناسان محیط زیست استان پیگیری و رصد می‌شود.

