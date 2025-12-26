مدارس کدام استانها فردا ۶ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل شد؟

مدارس برخی استان‌ها و شهرها در پی افزایش ابتلا به آنفلوآنزا، برودت هوا و الودگی هوا ۶ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل شد.

به گزارش تابناک، مدارس برخی استان‌ها و شهرها در پی افزایش ابتلا به آنفلوآنزا، برودت هوا و آلودگی هوا، فردا ۶ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل شد.



در ادامه آخرین اخبار تعطیلی مدارس فردا شنبه۶دی ماه ۱۴۰۴ را می‌خوانید:

البرز

فردا شنبه ۶ دی ماه پیش‌دبستانی تعطیل و دبستان‌های استان البرز و مقطع متوسطه اول غیرحضوری شد.

تهران

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از تعطیلی مهدکودک و پیش دبستانی ها و مجازی شدن کلاس درس مدارس ابتدایی استان به استثنای شهرستانهای فیروزکوه، رباط کریم، پردیس و ملارد برای فردا شنبه ۶ دی ماه خبر داد و گفت: طرح زوج و فرد نیز برای فردا شنبه از درب منزل اجرا می شود.

مرکزی

تعطیلی کلیه مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک شهرهای اراک و ساوه

کلیه کلاسهای دوره های آموزشی ابتدایی بصورت مجازی و در بستر شاد در شهرهای اراک وساوه و روستاهای، رباط میل ، ضامنجان ، چقا ، شهرجرد ، حاجی آباد ، گاوخانه ، مرزیجران ، برگزار می گردد.

یزد

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد از غیرحضوری شدن مقاطع تحصیلی در شهرستان‌های یزد، اردکان، اشکذر، بافق، زارچ، مهریز و میبد برای روز شنبه ۶ دی‌ماه خبر داد و تأکید کرد که امتحانات طبق برنامه برگزار می‌شود.



قم

بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا و با توجه به احتمال آلودگی هوا در روز آتی، تمامی مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها و مدارس دوره اول و دوم ابتدایی در استان قم به جز شهرهای کهک، قاهان و دستجرد در دو نوبت صبح و بعدازظهر، در روز شنبه ۶ دی‌ماه، غیرحضوری خواهد بود.

قزوین

فرماندار شهرستان آبیک از غیرحضوری شدن کلیه کلاس‌های آموزشی مدارس، مهدکودک‌ها و دانشگاه‌های این شهرستان در روز شنبه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

سقز و زیویه

به‌دنبال برودت هوا و با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان، زمان شروع به کار مدارس شهرستان سقز و منطقه زیویه در تمامی مقاطع تحصیلی، فردا شنبه با یک ساعت تأخیر اعلام شد.

بروزرسانی می شود...