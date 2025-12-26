میلی صفحه خبر لوگو بالا
مدارس کدام استانها فردا ۶ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل شد؟

مدارس برخی استان‌ها و شهرها در پی افزایش ابتلا به آنفلوآنزا، برودت هوا و الودگی هوا ۶ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل شد.
مدارس کدام استانها فردا ۶ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل شد؟

به گزارش تابناک، مدارس برخی استان‌ها و شهرها در پی افزایش ابتلا به آنفلوآنزا، برودت هوا و آلودگی هوا،  فردا  ۶ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل شد.
 
در ادامه آخرین اخبار تعطیلی مدارس فردا شنبه۶دی ماه  ۱۴۰۴ را می‌خوانید:

البرز

فردا شنبه ۶ دی ماه پیش‌دبستانی تعطیل و دبستان‌های استان البرز و مقطع متوسطه اول غیرحضوری شد.

تهران

کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از تعطیلی مهدکودک و پیش دبستانی ها و مجازی شدن کلاس درس مدارس ابتدایی استان به استثنای شهرستانهای فیروزکوه، رباط کریم، پردیس و ملارد برای فردا شنبه ۶ دی ماه خبر داد و گفت: طرح زوج و فرد نیز برای فردا شنبه از درب منزل اجرا می شود.

مرکزی

تعطیلی کلیه مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک شهرهای اراک و ساوه
کلیه کلاسهای دوره های آموزشی ابتدایی بصورت مجازی و در بستر شاد در شهرهای اراک وساوه و روستاهای، رباط میل ، ضامنجان ، چقا ، شهرجرد ، حاجی آباد ، گاوخانه ، مرزیجران ، برگزار می گردد.

یزد

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد از غیرحضوری شدن مقاطع تحصیلی در شهرستان‌های یزد، اردکان، اشکذر، بافق، زارچ، مهریز و میبد برای روز شنبه ۶ دی‌ماه خبر داد و تأکید کرد که امتحانات طبق برنامه برگزار می‌شود.

قم

بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا و با توجه به احتمال آلودگی هوا در روز آتی، تمامی مهدهای کودک، پیش دبستانی‌ها و مدارس دوره اول و دوم ابتدایی در استان قم به جز شهرهای کهک، قاهان و دستجرد در دو نوبت صبح و بعدازظهر، در روز شنبه ۶ دی‌ماه، غیرحضوری خواهد بود.

قزوین

فرماندار شهرستان آبیک از غیرحضوری شدن کلیه کلاس‌های آموزشی مدارس، مهدکودک‌ها و دانشگاه‌های این شهرستان در روز شنبه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد.

 سقز و زیویه
 
به‌دنبال برودت هوا و با هدف حفظ سلامت دانش‌آموزان، زمان شروع به کار مدارس شهرستان سقز و منطقه زیویه در تمامی مقاطع تحصیلی، فردا شنبه با یک ساعت تأخیر اعلام شد.

بروزرسانی می شود...

نظرات بینندگان
رامین
|
United States of America
|
۱۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
2
پاسخ
خوب یاد گرفتید فقط ابتدایی و مهد کودک اینم از ناچاری تعطیل میکنید وگرنه تعطیل نمی کردید جانم طح زوج و فرد از در منزل چ کیفی داره جریمه کردن خوشم میاد ملت ماشین میارن دمشون گرم زمانی طرح زوج و فرد از درب منزل رو اجرا کنید که همه جا رو تعطیل کنید نه فقط ابتدایی و مهد کودک
میلاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
1
3
پاسخ
نمیگه کدام استان تعطیل است
حلما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
2
پاسخ
استان کرمان
مهرسام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
2
پاسخ
چرا استان اصفهان نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
2
4
پاسخ
ایران تعطیل با دولت سوم روحانی
حسن حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
6
پاسخ
کلا طرح را از داخل منزل اجرا کنید و روزهای زوج ماشینهای فرد و روزهای فرد ماشینهای زوج را جریمه کنید ؛، اینجوری سنگین ترین
آخر کدام منطق می‌پذیرد کسی که شاید هفته ای یک بار هم ماشینش را بیرون نمی‌برد، هنگام نیاز اگر خواست با خودرو حتی برای یک زمان کوتاه ، بیرون برود ؛ جریمه شود و عده ای هم تمام روز کف خیابان در تردد .
به نظرم یا بحث درآمد جریمه است و یا سرنا را از سر گشادش دارند می‌زنند آقایان تصمیم گیر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
0
1
پاسخ
😶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
1
4
پاسخ
مایه تاسف هست واقعا. هیچ راهکاری بجز آسیب رساندن به زندگی مردم ندارند.
