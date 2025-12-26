مدارس کدام استانها فردا ۶ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل شد؟
به گزارش تابناک، مدارس برخی استانها و شهرها در پی افزایش ابتلا به آنفلوآنزا، برودت هوا و آلودگی هوا، فردا ۶ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل شد.
در ادامه آخرین اخبار تعطیلی مدارس فردا شنبه۶دی ماه ۱۴۰۴ را میخوانید:
البرز
فردا شنبه ۶ دی ماه پیشدبستانی تعطیل و دبستانهای استان البرز و مقطع متوسطه اول غیرحضوری شد.
تهران
کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از تعطیلی مهدکودک و پیش دبستانی ها و مجازی شدن کلاس درس مدارس ابتدایی استان به استثنای شهرستانهای فیروزکوه، رباط کریم، پردیس و ملارد برای فردا شنبه ۶ دی ماه خبر داد و گفت: طرح زوج و فرد نیز برای فردا شنبه از درب منزل اجرا می شود.
مرکزی
تعطیلی کلیه مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک شهرهای اراک و ساوه
کلیه کلاسهای دوره های آموزشی ابتدایی بصورت مجازی و در بستر شاد در شهرهای اراک وساوه و روستاهای، رباط میل ، ضامنجان ، چقا ، شهرجرد ، حاجی آباد ، گاوخانه ، مرزیجران ، برگزار می گردد.
یزد
مدیرکل مدیریت بحران استان یزد از غیرحضوری شدن مقاطع تحصیلی در شهرستانهای یزد، اردکان، اشکذر، بافق، زارچ، مهریز و میبد برای روز شنبه ۶ دیماه خبر داد و تأکید کرد که امتحانات طبق برنامه برگزار میشود.
قم
بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا و با توجه به احتمال آلودگی هوا در روز آتی، تمامی مهدهای کودک، پیش دبستانیها و مدارس دوره اول و دوم ابتدایی در استان قم به جز شهرهای کهک، قاهان و دستجرد در دو نوبت صبح و بعدازظهر، در روز شنبه ۶ دیماه، غیرحضوری خواهد بود.
قزوین
فرماندار شهرستان آبیک از غیرحضوری شدن کلیه کلاسهای آموزشی مدارس، مهدکودکها و دانشگاههای این شهرستان در روز شنبه ۶ دیماه ۱۴۰۴ خبر داد.
بروزرسانی می شود...
آخر کدام منطق میپذیرد کسی که شاید هفته ای یک بار هم ماشینش را بیرون نمیبرد، هنگام نیاز اگر خواست با خودرو حتی برای یک زمان کوتاه ، بیرون برود ؛ جریمه شود و عده ای هم تمام روز کف خیابان در تردد .
به نظرم یا بحث درآمد جریمه است و یا سرنا را از سر گشادش دارند میزنند آقایان تصمیم گیر