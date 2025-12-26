میلی صفحه خبر لوگو بالا
لیست جدید شوینده‌های فاقد مجوز منتشر شد

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اسامی تازه‌ای از محصولات شوینده و بهداشتی غیرآرایشی فاقد مجوزهای بهداشتی را اعلام کرد.
لیست جدید شوینده‌های فاقد مجوز منتشر شد

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از فرآورده‌های شوینده و بهداشتی غیرآرایشی به دلیل نداشتن مجوزهای لازم و نبود اطلاعات معتبر درباره ترکیبات و شرایط تولید و نگهداری، غیرمجاز شناخته شده‌اند. فهرست این محصولات به شرح زیر است:

مایع سفیدکننده: الماس میانجلگه

مایع لباسشویی صنعتی: POWER GEL PERSIL، INDUSTRIAL، SUPER CLEAN، DEEP CLEAN ۳۶۰

مایع ظرفشویی: الماس میانجلگه

ژل ماشین ظرفشویی: FAIRY PLATINUM GEL (۳۰ و ۵۰ بار مصرف)

جرم‌گیر ماشین ظرفشویی: FINISH

دستمال کاغذی ۳۰۰ برگی: تی‌شی

روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: این محصولات در اولویت برنامه‌های نظارتی قرار دارند و مصرف آنها می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند.

از مردم خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانه‌های نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی گزارش دهند.

اقدامات لازم برای جمع‌آوری این محصولات و برخورد با متخلفان در حال انجام است.
 

