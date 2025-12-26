لیست جدید شویندههای فاقد مجوز منتشر شد
روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از فرآوردههای شوینده و بهداشتی غیرآرایشی به دلیل نداشتن مجوزهای لازم و نبود اطلاعات معتبر درباره ترکیبات و شرایط تولید و نگهداری، غیرمجاز شناخته شدهاند. فهرست این محصولات به شرح زیر است:
مایع سفیدکننده: الماس میانجلگه
مایع لباسشویی صنعتی: POWER GEL PERSIL، INDUSTRIAL، SUPER CLEAN، DEEP CLEAN ۳۶۰
مایع ظرفشویی: الماس میانجلگه
ژل ماشین ظرفشویی: FAIRY PLATINUM GEL (۳۰ و ۵۰ بار مصرف)
جرمگیر ماشین ظرفشویی: FINISH
دستمال کاغذی ۳۰۰ برگی: تیشی
روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: این محصولات در اولویت برنامههای نظارتی قرار دارند و مصرف آنها میتواند سلامت مصرفکنندگان را تهدید کند.
از مردم خواسته شده در صورت مشاهده این اقلام در سطح عرضه، موضوع را از طریق سامانههای نظارتی به سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی گزارش دهند.
اقدامات لازم برای جمعآوری این محصولات و برخورد با متخلفان در حال انجام است.