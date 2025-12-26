میلی صفحه خبر لوگو بالا
برف چشم تهران را روشن می کند!

اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد که از بعدازظهر روز یکشنبه (۷ دی‌) با نفوذ سامانه بارشی در سطح استان، افزایش ابر در برخی مناطق به ویژه نیمه شمالی و غربی، گاهی بارش باران و برف پیش‌بینی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۸۰۵۹
| |
5130 بازدید
برف چشم تهران را روشن می کند!

بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان کمی ابری ، گاهی همراه با وزش باد و یخبندان و مه (به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات) پیش‌بینی می‌شود.

روز شنبه (۶ دی‌ماه) پیرو هشدار سطح زرد آلودگی هوا و هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا، افزایش پایداری جو، افزایش آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

از بعدازظهر روز یکشنبه با نفوذ سامانه بارشی دیگری در سطح استان، افزایش ابر در برخی مناطق به ویژه نیمه شمالی و غربی، گاهی بارش باران و برف پیش‌بینی می‌شود. 

طی نیمه دوم هفته آینده، کاهش محسوس دمای هوا و وزش بادهای شدید در سطح استان دور از انتظار نخواهد بود. 

براساس این گزارش، آسمان تهران فردا شنبه (۶ دی‌ماه) کمی ابری همراه با غبار محلی گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۱۱ درجه سانتیگراد و طی روز یکشنبه (۷ دی‌ماه) نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعت‌ها بارش پراکنده و وزش باد با حداقل دمای ۳ و حداکثر دمای ۹ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود. 

برف بارش برف تهران آب و هوا سازمان هواشناسی سفیدپوش
