قیمت یک دست کله‌پاچه + اینفوگرافی

نظر به کاهش عرضه کشتارگاه‌ها در فصل سرد، مساله کمبود خوراک دام و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، قیمت کله‌پاچه نیز افزایش یافته است. رئیس اتحادیه صنف طباخان در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز» می‌گوید این افزایش قیمت از تورم کمتر بوده است.
قیمت یک دست کله‌پاچه + اینفوگرافی

کله‌پاچه غذایی محبوب نزد ایرانیان است که افزایش قیمت آن مانند دیگر اقلام خوراکی بر رفتار مصرف‌کنندگان اثرگذار است. عوامل زیادی بر تغییر الگوی مصرف کله‌پاچه اثر می‌گذارند؛ تورم، کاهش قدرت خرید، تغییر قیمت کالا و افزایش هزینه‌های زندگی. تغییر سبک زندگی نیز در کنار عوامل دیگر می‌تواند الگوی مصرف را دستخوش تغییر کند. اخیراً کمبود عرضه به دلیل فرارسیدن فصل سرما و کاهش عرضه کشتارگاه‌ها، کمبود نهاده‌های دامی و افزایش هزینه پخت در طباخی، قیمت این خوراک افزایش یافته است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ افزایش قیمت کله‌پاچه در طباخی‌ها اما به صورت رقابتی مشخص می‌شود. تجارت‌نیوز درباره این غذای محبوب با عبدالرضا احمدیان، رئیس اتحادیه صنف طباخان، به گفت‌وگو پرداخته است. احمدیان به تجارت‌نیوز می‌گوید قیمت یک دست از مرغوب‌ترین کله‌پاچه در حال حاضر یک میلیون و 700 هزار تومان است.

در فصل سرما عرضه کله‌پاچه هزینه‌ بیشتری برای طباخی‌ها دارد / قیمت نسبت به تورم آن‌چنان بالا نرفته و به‌اندازه دیگر اقلام خیلی زیاد نبوده است

*تغییرات اخیر قیمت کله‌پاچه به چه صورتی بوده است؟

در فصل سرما عرضه کشتارگاه‌های داخل کشور کم می‌شود و با توجه به واردات گوشت، این مساله بر عرضه طباخی‌ها نیز اثر می‌گذارد. می‌توان گفت قیمت نسبت به تورم آن‌چنان بالا نرفته است. رشد قیمت کله‌پاچه به‌اندازه دیگر اقلام خیلی زیاد نبوده است.

قیمت کله‌پاچه مرغوب الان بین یک میلیون و 700 هزار تومان تا یک میلیون و 800 هزار تومان است. یعنی بهترین کله مثلاً گوسفند شیشک درجه یک که حدود 6 تا 7 نفر می‌توانند میل کنند، این قیمت را دارد. البته بعضی طباخی‌ها کله‌پاچه با مرغوبیت کمتر را به قیمت‌های پایین‌تر نیز عرضه می‌کنند.

قیمت‌ها نسبت به پارسال رشد کرده‌ و مشتری‌ها هم کمتر شده‌اند / کله‌پاچه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم دیگر در سبد خانوار اولویتی ندارد / مشتری‌ای که 3 بار در هفته به طباخی می‌آمد الان شاید هر 15 روز یک بار کله‌پاچه بخورد

*اثر تغییرات قیمت بر تقاضا اثر محسوسی داشته است؟

به‌هرحال قیمت‌ها نسبت به پارسال رشد کرده‌اند و مشتری‌ها هم کمتر شده‌اند. کله‌پاچه غذایی سنتی است که واقعاً به درد مردم می‌خورد. الان به دلیل کاهش قدرت خرید مردم دیگر در سبد خانوار اولویتی ندارد. مشتری‌ای که سه بار در هفته به طباخی می‌آمد الان شاید هر پانزده روز یک بار کله‌پاچه بخورد. افراد ترجیح می‌دهند بخش‌های دیگر زندگی‌شان را جفت‌وجور کنند.

جایگاه کله‌پاچه در الگوی غذایی تغییراتی داشته است / اگر فردی قبلاً هر بار یک دست خریداری می‌کرده‌، الان این میزان به نصف دست کاهش پیدا کرده است

*به نظر شما تغییر جایگاه کله‌پاچه در الگوی غذایی مردم چگونه بوده است؟

کله‌پاچه غذایی مقوی است که افراد پس از تناول آن می‌توانند چندین ساعت انرژی داشته باشند. تعداد دفعات مصرف کله‌پاچه هم اگر در بعضی دهک‌های درآمدی تغییر نکرده باشد، میزان کمتری در هر وعده خریداری می‌کنند. مثلاً اگر قبلاً هر بار یک دست خریداری می‌کرده‌اند، الان این میزان به نصف دست کاهش پیدا کرده است. به‌علاوه، تمایل قشر نوجوان در کنار خانواده به کله‌پاچه بیشتر شده است و جایگاه آن در الگوی غذایی اندکی تغییر داشته است.

قیمت یک دست کله‌پاچه + اینفوگرافی

