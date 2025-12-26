اعلام زمان حراج جدید شمش طلا
یکصد و سیو هشتمین حراج شمش طلا یکشنبه هفتم دیماه برگزار خواهد بود.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، مرکز مبادله ایران یکشنبه هفتم دیماه میزبان یکصد و سیو هشتمین حراج شمش طلا خواهد بود.
مهلت ثبتنام تا ساعت ۲۴ شنبه ۶ دیماه است.
شرایط شرکت:
- واریز ۱۰ میلیارد ریال (۱ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش
- دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبتشده در درگاه ملی مجوزها
- مطابقت با شیوهنامه شماره ۹ مرکز مبادله ایران
گروههای مجاز خرید:
- فروشندگان عمده شمش طلا
- تولیدکنندگان مصنوعات طلا
- خردهفروشان طلای آبشده
- بانکهای دارای مجوز بانک مرکزی
