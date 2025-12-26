اعلام زمان حراج جدید شمش طلا

یکصد و سی‌و هشتمین حراج شمش طلا یکشنبه هفتم دی‌ماه برگزار خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، مرکز مبادله ایران یکشنبه هفتم دی‌ماه میزبان یکصد و سی‌و هشتمین حراج شمش طلا خواهد بود.

مهلت ثبت‌نام تا ساعت ۲۴ شنبه ۶ دی‌ماه است.

شرایط شرکت:

- واریز ۱۰ میلیارد ریال (۱ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش

- دارا بودن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها

- مطابقت با شیوه‌نامه شماره ۹ مرکز مبادله ایران

گروه‌های مجاز خرید:

- فروشندگان عمده شمش طلا

- تولیدکنندگان مصنوعات طلا

- خرده‌فروشان طلای آبشده

- بانک‌های دارای مجوز بانک مرکزی

