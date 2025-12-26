میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کمربند جنوبی تهران در وضعیت قرمز

کمربند جنوبی تهران در وضعیت قرمز؛ آیا کارگروه اضطرار تشکیل می شود؟
کد خبر: ۱۳۴۸۰۳۶
| |
2570 بازدید
کمربند جنوبی تهران در وضعیت قرمز

شاخص آلودگی هوا در بیشتر مناطق استان تهران، به‌ویژه جنوب و جنوب‌غرب، نسبت به روز گذشته افزایش یافته و چند شهر از جمله بهارستان، شهریار و ورامین در وضعیت ناسالم قرار دارند. 

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ تهران نیز با شاخص ۱۵۰ در مرز آلودگی ناسالم است. 

 با توجه به روند افزایشی آلاینده‌ها، احتمال تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا و بررسی محدودیت‌هایی مانند غیرحضوری شدن مدارس وجود دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آلودگی هشدار آلاینده ها آلودگی هوا سازمان هواشناسی
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استاندار تهران: شرایط آب تهران فوق‌بحرانی است
مدارس کدام استان‌ها فردا یکشنبه ۷ دی ماه ۱۴۰۴ تعطیل شد؟
هشدار برای سرمای کم‌سابقه در کشور
هوای مشهد دوباره آلوده شد
مدارس ابتدایی این استان هم غیرحضوری شد
سامانه بارشی جدید فعال می‌شود
هوای تهران به مرز هشدار رسید
هوای تهران همچنان ناسالم برای همه
هفت شهر در «هشدار قرمز» آلودگی!
باران از شنبه می‌رسد، هوای آلوده می‌ماند
اسلامشهر تخلیه شود؛ خبر این بود!
آیا هوای تهران از سال گذشته آلوده‌تر است؟
شاخص آلودگی هوای تهران؛ امروز 11 آبان
هشدار ورود گرد و غبار به تهران از عصر امروز
هوای تهرانی‌ها ناسالم است
هشدار «نارنجی» تداوم آلودگی هوا در ۳ کلانشهر
هشدار هواشناسی؛ وزش باد شدید و گردوخاک در ۸ استان
هشدار افزایش سطح غلظت آلاینده‌ها برای ۲۱ استان کشور
باز هم هشدار برای تهرانی ها
اعلام عامل اصلی وضعیت کنونی آلودگی هوا در کشور
هوای پایتخت پاک شد
تمدید هشدار زرد هواشناسی در استان تهران
هشدار زرد هواشناسی درپی افزایش آلودگی هوا
افزایش آلاینده‌های جوی تا چهارشنبه
هشدار سازمان ملل درباره ورود آلایندگی کربنی به هوا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005egW
tabnak.ir/005egW