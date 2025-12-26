کمربند جنوبی تهران در وضعیت قرمز
کمربند جنوبی تهران در وضعیت قرمز؛ آیا کارگروه اضطرار تشکیل می شود؟
شاخص آلودگی هوا در بیشتر مناطق استان تهران، بهویژه جنوب و جنوبغرب، نسبت به روز گذشته افزایش یافته و چند شهر از جمله بهارستان، شهریار و ورامین در وضعیت ناسالم قرار دارند.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ تهران نیز با شاخص ۱۵۰ در مرز آلودگی ناسالم است.
با توجه به روند افزایشی آلایندهها، احتمال تشکیل جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوا و بررسی محدودیتهایی مانند غیرحضوری شدن مدارس وجود دارد.
