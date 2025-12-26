دیپلمات علففروش با زبان تهدید راهی عراق میشود
مارک ساوایا، فرستاده ویژه آمریکا در امور عراق، اوایل ماه ژانویه آینده به بغداد سفر خواهد کرد تا پیامهای واشنگتن درباره روابط سیاسی و امنیتی با عراق را منتقل کند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس، ساوایا (یک مسیحی عراقی) که صاحب فروشگاههای زنجیرهای «ماری جوآنا» در آمریکا است، ماه اکتبر گذشته از سوی دونالد ترامپ به عنوان فرستاده ویژه در امور عراق انتخاب شد.
منابع عراقی در گفتوگو با وبگاه العربی الجدید اعلام کردهاند که این سفر با هدف شفافسازی مواضع آمریکا در قبال انتخاب نخستوزیر و لزوم «خلع سلاح گروههای همسو با ایران» انجام خواهد شد.
به گفته این منابع، دولت آمریکا اعلام کرده است که تصویر روشن و واضحی از موضع و اقدامات دولت عراق ندارد و بغداد باید در این خصوص شفافسازی کند و دست از «دوگانگی» بردارد.
بر اساس گزارشها، ساوایا در این سفر با رهبران ائتلاف حاکم موسوم به «چارچوب هماهنگی» دیدار خواهد کرد و پیامهایی را درباره آینده روابط عراق و آمریکا، نگاه واشنگتن به دولت آینده، همچنین پرونده انحصار سلاح در دست دولت منتقل خواهد کرد.
این سفر، نخستین سفر ساوایا به بغداد از زمان انتصابش در اکتبر گذشته است. یک منبع ارشد ائتلاف «چارچوب هماهنگی» به العربی الجدید که آمریکا در این دیدار در پی شفافسازی روابط نامشخص خود با عراق است و هدف اصلی، ارسال پیام و هشدار به مقامات عراقی درباره ادامه سیاستهای امنیتی و نظامی است.
با وجود گذشت بیش از یک ماه و نیم از انتخابات پارلمانی عراق و اعلام نتایج آن، تاکنون هیچ یک از مراحل قانونی ناشی از این انتخابات عملی نشده است. اختلاف نظر میان سه جریان اصلی سیاسی عراق، شامل اهل سنت، شیعیان و کردها، بر سر معرفی نامزدهای ریاست پارلمان، دولت و ریاست جمهوری، همچنان ادامه دارد.
فرستاده ویژه آمریکا هفته گذشته در موضعی مداخلهجویانه گفته بود که اقدامات گروههای عراقی در زمینه خلع سلاح «کافی نیست» و خلع سلاح باید فراگیر، غیرقابل بازگشت و در چارچوب ملی، روشن و الزامآور اجرا شود.
ساوایا در پلتفرم ایکس مدعی شد هیچ کشوری با وجود «گروههای مسلح رقیب دولت» نمیتواند موفق شود و این وضعیت جایگاه عراق را تضعیف کرده است.
او همچنین تلاش کرد نقش آمریکا را «حامی ثبات» عراق جلوه دهد و از رهبران سیاسی و دینی عراق خواست مسیر مورد نظر واشنگتن را دنبال کنند.
ساوایا در ادامه، آینده عراق را وابسته به «انتخابی واحد و عقلانی» دانست؛ عبارتی که در بغداد بهعنوان فشار آشکار برای شکلدهی به ساختار سیاسی کشور تعبیر شده است.
او هشدار داد که در غیر این صورت، عراق با «فروپاشی اقتصادی و انزوای بینالمللی» روبهرو خواهد شد؛ تهدیدی که یادآور ادبیات سنتی واشنگتن در قبال کشورهای مستقل منطقه است.
العربی الجدید نوشت که موضع مارک ساوایا، از این ناشی میشود که آمریکا از افزایش نفوذ گروههای همپیمان با ایران که در انتخابات پارلمانی اخیر نتایجی خوبی کسب کردهاند، نگران است.
در همین حال، بهاء الاعرجی، مشاور سیاسی دولت عراق، گفت که آمریکا از نامزد خاصی برای نخستوزیری حمایت نمیکند، اما ممکن است «راه را بر یک نامزد مشخص ببندد». او اشارهای به نام این فرد نکرد.
برخی منابع عراقی مدعی شدهاند که از نظر ساوایا، محمد شیاع السودانی بهترین گزینه برای نخستوزیری عراق است.
در مقابل «ابو علی العسکری» سخنگوی کتائب حزبالله، در واکنش به مواضع فرستاده ترامپ، در شبکه اجتماعی ایکس انتصاب ساوایا را تلاشی برای کسب «منافع تنگنظرانه» در شرایط حساس منطقه دانست و خطاب به او گفت که «جوانان غیور عراق برای پاسخ کافیاند».
او هشدار داد که هر سیاستمدار یا شخصیت دینی که با این مقام آمریکایی ارتباط برقرار کند، از سوی مردم «خائن» و «ابزار دست ترامپ» شناخته خواهد شد.