به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امروز جمعه ۵ دی ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا بروزرسانی: جمعه ۵ دی عنوان نرخ قیمت (ریال) طلای 18 عیار / 750 143,573,000 طلای 18 عیار / 740 141,659,000 طلای ۲۴ عیار 191,429,000 طلای دست دوم 141,658,740 آبشده کمتر از کیلو 622,030,000 مثقال طلا 621,860,000 انس طلا 4,479.35 قیمت سکه سکه امامی تک فروشی 1,511,600,000 سکه بهار آزادی تک فروشی 1,440,700,000 نیم سکه تک فروشی 822,600,000 ربع سکه تک فروشی 480,300,000 سکه گرمی تک فروشی 208,300,000 تمام سکه (قبل 86) 1,436,000,000 نیم سکه (قبل 86) 710,000,000 ربع سکه (قبل 86) 360,000,000 حباب سکه حباب سکه امامی 92,760,000 حباب سکه بهار آزادی 22,510,000 حباب نیم سکه 113,590,000 حباب ربع سکه 125,470,000 حباب سکه گرمی 33,760,000