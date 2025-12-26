حمله خبرنگار BBC فارسی به ترانه علیدوستی
علیدوستی که برای بازی در سریال آشغال شهرزاد، از محل دزدی از جیب فرهنگیان بازنشسته، دستمزد هنگفت دریافت کرد و جیکش درنیامد، چرا آنجا مردمیبازی و معترضبازی درنیاورد؟
کد خبر: ۱۳۴۸۰۲۰| |
14952 بازدید
به گزارش تابناک؛ مهرداد فرهمند، خبرنگار BBC فارسی درباره مصاحبه ترانه علیدوستی نوشت: علیدوستی که برای بازی در سریال آشغال شهرزاد، از محل دزدی از جیب فرهنگیان بازنشسته، دستمزد هنگفت دریافت کرد و جیکش درنیامد، چرا آنجا مردمیبازی و معترضبازی درنیاورد؟
گزارش خطا
امامی: با تمام وجود از بازیگران «شهرزاد» عذرخواهی میکنم/ یک ریال به فرهنگیان بدهکار نیستم/ املاکم در بهترین نقاط تهران و لواسان را به نام بانک زدم/ روایت خودروهای نذری
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵۴
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟