حمله خبرنگار BBC فارسی به ترانه علیدوستی

به گزارش تابناک؛ مهرداد فرهمند، خبرنگار BBC فارسی درباره مصاحبه ترانه علیدوستی نوشت: علیدوستی که برای بازی در سریال آشغال شهرزاد، از محل دزدی از جیب فرهنگیان بازنشسته، دستمزد هنگفت دریافت کرد و جیکش درنیامد، چرا آن‌جا مردمی‌بازی و معترض‌بازی درنیاورد؟