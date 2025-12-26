میلی صفحه خبر لوگو بالا
حمله خبرنگار BBC فارسی به ترانه علیدوستی

علیدوستی که برای بازی در سریال آشغال شهرزاد، از محل دزدی از جیب فرهنگیان بازنشسته، دستمزد هنگفت دریافت کرد و جیکش درنیامد، چرا آن‌جا مردمی‌بازی و معترض‌بازی درنیاورد؟
حمله خبرنگار BBC فارسی به ترانه علیدوستی

به گزارش تابناک؛ مهرداد فرهمند، خبرنگار BBC فارسی درباره مصاحبه ترانه علیدوستی نوشت: علیدوستی که برای بازی در سریال آشغال شهرزاد، از محل دزدی از جیب فرهنگیان بازنشسته، دستمزد هنگفت دریافت کرد و جیکش درنیامد، چرا آن‌جا مردمی‌بازی و معترض‌بازی درنیاورد؟

حمله خبرنگار BBC فارسی به ترانه علیدوستی

حمله خبرنگار BBC فارسی به ترانه علیدوستی

مصاحبه ترانه علیدوستی بی بی سی فارسی مجری بی بی سی حمله به بازیگر زن سریال شهرزاد وطن دوستی مهرداد فرهمند
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۶
7
11
پاسخ
مردم دردشون نونه اقتصاده نه حجاب و این حرفای چرت امثال علیدوستی خودشون ازاین رانتا خوردن بعد اینجا داعیه دار اعتراض میشن
