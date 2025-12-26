میلی صفحه خبر لوگو بالا
حمله آمریکا به داعش در این کشور

دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که ارتش این کشور حملات متعدد نظامی در شمال غرب نیجریه علیه گروه تروریستی داعش انجام داده است.
حمله آمریکا به داعش در این کشور

ترامپ در پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: وزارت جنگ آمریکا به دستور من حمله‌ای قدرتمند و مرگبار علیه تروریست‌های داعش در شمال غرب نیجریه انجام داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رئیس جمهور آمریکا در ادامه با بیان اینکه پیشتر به تروریست‌های داعش در این منطقه هشدار داده بودم که اگر کشتار مسیحیان را متوقف نکنند، تاوان سختی خواهند داد، افزود: آنها امشب تاوان سختی دادند.

ترامپ همچنین خاطرنشان کرد که اگر اقدامات تروریست‌های داعش در این منطقه ادامه یابد، حملات بیشتری از سوی ارتش آمریکا در راه خواهد بود.

