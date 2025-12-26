حمله آمریکا به داعش در این کشور

ترامپ در پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: وزارت جنگ آمریکا به دستور من حمله‌ای قدرتمند و مرگبار علیه تروریست‌های داعش در شمال غرب نیجریه انجام داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رئیس جمهور آمریکا در ادامه با بیان اینکه پیشتر به تروریست‌های داعش در این منطقه هشدار داده بودم که اگر کشتار مسیحیان را متوقف نکنند، تاوان سختی خواهند داد، افزود: آنها امشب تاوان سختی دادند.

ترامپ همچنین خاطرنشان کرد که اگر اقدامات تروریست‌های داعش در این منطقه ادامه یابد، حملات بیشتری از سوی ارتش آمریکا در راه خواهد بود.