حمله آمریکا به داعش در این کشور
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که ارتش این کشور حملات متعدد نظامی در شمال غرب نیجریه علیه گروه تروریستی داعش انجام داده است.
کد خبر: ۱۳۴۸۰۱۲| |
1375 بازدید
ترامپ در پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: وزارت جنگ آمریکا به دستور من حملهای قدرتمند و مرگبار علیه تروریستهای داعش در شمال غرب نیجریه انجام داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رئیس جمهور آمریکا در ادامه با بیان اینکه پیشتر به تروریستهای داعش در این منطقه هشدار داده بودم که اگر کشتار مسیحیان را متوقف نکنند، تاوان سختی خواهند داد، افزود: آنها امشب تاوان سختی دادند.
ترامپ همچنین خاطرنشان کرد که اگر اقدامات تروریستهای داعش در این منطقه ادامه یابد، حملات بیشتری از سوی ارتش آمریکا در راه خواهد بود.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟