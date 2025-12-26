نتانیاهو دوباره برای ایران خط و نشان کشید

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در حمایت از سیاست‌های نظامی‌گری، از سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد دلاری برای ایجاد صنعت تسلیحاتی مستقل خبر داد و دوباره برای ایران خط و نشان کشید.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در جریان مراسم نظامی که به مناسبت فارغ‌التحصیلی گروه جدیدی از خلبانان نیروی هوایی در پایگاه هوایی جنوب اراضی اشغالی برگزار شد، اعلام کرد که کابینه وی قصد دارد طی ۱۰ سال آینده، مبلغ ۳۵۰ میلیارد شکِل (معادل ۱۱۰ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری کند تا «صنعت تسلیحاتی مستقلی» ایجاد کند.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «معا»، نتانیاهو مدعی شد که دولتش به دنبال «کاهش تکیه و اعتماد به هر طرف خارجی» است.

وی در اظهاراتی افزود که «توانمندی‌های اسرائیلی در صنایع دفاعی به طور مداوم در حال توسعه سامانه‌های تسلیحاتی هستند تا برتری نظامی در آینده را تضمین کنند.»

در همین رابطه، وبگاه «تایمز اسرائیل» گزارش داد نتانیاهو گفته است دامنه کاهش تکیه و اعتماد حتی شامل کشورهای دوست نیز می‌شود؛ به ویژه در پی محدودیت‌هایی که چندین کشور هم‌پیمان، از جمله ایالات متحده، بریتانیا و آلمان، پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ بر صادرات تسلیحات به اراضی اشغالی اعمال کردند.



نتانیاهو همچنین مدعی شد که جنبش‌ مقاومت اسلامی حماس فلسطین و نیز جنبش حزب‌الله لبنان «هیچ تمایلی به خلع سلاح‌هایشان ندارند».

وی در اشاره به حزب‌الله گفت: «اسرائیل با این پرونده برخورد خواهد کرد.»

بنیامین نتانیاهو در ادامه اظهاراتش افزود: «اسرائیل مسائلی دارد که هنوز با ایران و انصارالله در یمن باز هستند.»

این اظهارات جنگ طلبانه نتانیاهو در حالی است که گروه‌های مقاومت در یمن همواره بر آمادگی خود جهت مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کرده‌اند.

نتانیاهو در پایان ادعا کرد: «گسترش دامنه صلح همچنان در میان اولویت‌های دولت اسرائیل قرار دارد.»