عربستان به اسرائیل هشدار داد!
عربستان سعودی همچنان موضع خود را در مورد توافق احتمالی با رژیم صهیونیستی «سختتر» کرده و برای آمریکاییها روشن میسازد که رفتار این رژیم در سوریه، مسیر عادیسازی روابط میان ریاض-تلآویو را دورتر میکند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یک منبع در خانواده سلطنتی عربستان سعودی به شبکه خبری «کان» گفت: «طی روزهای اخیر اینطور برداشت شده که اسرائیل خواهان یک دولت پایدار در سوریه نیست، بلکه خواهان دولتی است که تقسیم شده باشد.»
وی افزود: «عادیسازی روابط مربوط به مسئله فلسطین است اما به نظر میرسد که اسرائیل اکنون میخواهد جنوب سوریه را نیز تصرف کند که این امر نیز بر عادیسازی روابط بین آن و عربستان سعودی تاثیر خواهد گذاشت.»
این منبع سعودی تاکید کرد: «عربستان سعودی معتقد است اسرائیل به صلح علاقهای ندارد بلکه خواهان جنگ است و رفتار اسرائیل در رابطه با سوریه، لبنان و کرانه باختری تلاشهای عادیسازی را خنثی میکند و این پیام به آمریکاییها نیز منتقل شده است.»
او همچنین به شبکه عبری کان گفت: «بدون یک توافق امنیتی که سوریه را آرام کند، انتظار میرود چشمانداز عادیسازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل حتی بیشتر از این کاهش یابد.»
چماق دست اسراییله و عربستان هم بله قربان گو هست