عربستان به اسرائیل هشدار داد!

رسانه عبری گزارش کرد عربستان سعودی هشدار داده که اقدامات رژیم صهیونیستی در سوریه، مسیر عادی‌سازی روابط را دورتر می‌کند.
۲۷
عربستان به اسرائیل هشدار داد!

عربستان سعودی همچنان موضع خود را در مورد توافق احتمالی با رژیم صهیونیستی «سخت‌تر» کرده و برای آمریکایی‌ها روشن می‌سازد که رفتار این رژیم در سوریه، مسیر عادی‌سازی روابط میان ریاض-تل‌آویو را دورتر می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یک منبع در خانواده سلطنتی عربستان سعودی به شبکه خبری «کان» گفت: «طی روزهای اخیر این‌طور برداشت شده که اسرائیل خواهان یک دولت پایدار در سوریه نیست، بلکه خواهان دولتی است که تقسیم شده باشد.»

وی افزود: «عادی‌سازی روابط مربوط به مسئله فلسطین است اما به نظر می‌رسد که اسرائیل اکنون می‌خواهد جنوب سوریه را نیز تصرف کند که این امر نیز بر عادی‌سازی روابط بین آن و عربستان سعودی تاثیر خواهد گذاشت.»

این منبع سعودی تاکید کرد: «عربستان سعودی معتقد است اسرائیل به صلح علاقه‌ای ندارد بلکه خواهان جنگ است و رفتار اسرائیل در رابطه با سوریه، لبنان و کرانه باختری تلاش‌های عادی‌سازی را خنثی می‌کند و این پیام به آمریکایی‌ها نیز منتقل شده است.»

او همچنین به شبکه عبری کان گفت: «بدون یک توافق امنیتی که سوریه را آرام کند، انتظار می‌رود چشم‌انداز عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل حتی بیشتر از این کاهش یابد.»
 

عربستان اسرائیل رژیم صهیونی هشدار روابط فلسطین سوریه توافق امنیتی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۲۰
انتشار یافته: ۲۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
2
2
پاسخ
یوخ بابا !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
1
7
پاسخ
شعار عادی سازی شعر است. همین الان روابط اعراب با اسراییل حقیقتا عادی است.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
3
6
پاسخ
اعراب نادان که از یک سوراخ بارها و بارها گزیده میشوند اما باز هم عبرت نمیگیرند .
ناشناس
|
United States of America
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
2
5
پاسخ
فیلمه
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
2
6
پاسخ
فعلا تو خواب غفلت هستید یک روز همون بلایی که به سر غزه آورد سر تمام حاکمان بی کفایت عرب هم میاره هنوز اسرائیل را نشناختن به اینهمه سال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
3
8
پاسخ
این یزید زمانه هنوز هم در فکر عادی سازی روابط با رژیم کثیف صهیونیستی است لعنت الله بر تو انسان خبیث که درد میلیون ها مسلمان و هموطن و هم زبان خود ره ندونستی فقط در فکر مقام منصب خود بودی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
2
5
پاسخ
اینها همه نمایش مقابل رسانه هاست
چماق دست اسراییله و عربستان هم بله قربان گو هست
خدیجه شکاری نیری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
2
3
پاسخ
سلام خسته نباشید ،اعراب اگر وحدت داشتن امروز ه این همه مشکلات را نداشتن انها مخصوصا عربستان ،نوکر خوانده های امریکا باعث پیشرفت اسراییل درکشورهای عربی شد کوبیدن یمن غزه ،لبنان ،سوریه ومطمن باشید اگر کشورهای عربی متحد نشوند روزی نوبت عربستان هم تواهد رسید
ابراهیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
0
5
پاسخ
والا ما ایرانیا غیرت بیشتر گذاشتیم برای عربها خودشون خیلی بی غیرت هستند
عبدالحسین بدوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۵
7
1
پاسخ
نظر من ۷۸ ساله این است که کلیه کشورهای اسلامی باهم متحد وباهم قطعه رابطه با امریکا بکند چون کله بلها مسلمانان از امریکا است اسرایبل یک نوکر وبا دستور امریکا جلو میرود واگر امریکا سر عقل نیاید م این بار مراجع تقلید فتوا بدهندند وتمام تسیسات امریکا را نابو خواهند کرد
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
