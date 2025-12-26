میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ارتش رژیم اسرائیل: جنگ تمام نشده است

رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست اشغالگری این رژیم در نوار غزه و با وجود ادامه آتش‌بس گفت جنگ هنوز تمام نشده است.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۹۴
| |
13344 بازدید
ارتش رژیم اسرائیل: جنگ تمام نشده است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ایال زامیر» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی گفت نبرد هنوز تمام نشده است و همه جبهه‌ها فعال هستند و همچنان در برابر ما چالش های زیادی وجود دارد.

ناظران معتقدند رژیم صهیونیستی با بهانه‌تراشی‌های مختلف به دنبال ازسرگیری حملات و جنایاتش در نوار غزه است.

در همین راستا، ارتش رژیم صهیونیستی امروز مدعی شد یک فروند جنگنده این رژیم دو پهپاد را که تلاش داشتند به فلسطین اشغالی از سمت غرب نفوذ کنند، رهگیری و منهدم کرده است.

ارتش اسراییل دیروز هم مدعی شد نیروهای مقاومت فلسطین یک بمب را در رفح منفجر کردند ولی محمود مرداوی از رهبران جنبش حماس در واکنش به این ادعا پاسخ داد که وقوع انفجار در رفح ناشی از بمب‌هایی بود که رژیم صهیونیستی کار گذاشته است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اسرائیل غزه حماس جنگ آتش بس
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حماس: مخالف قیمومیت و ترک سلاح هستیم
نتانیاهو: هر لحظه تهدید جدید ازسوی ایران ایجاد می‌شود
وقاحت آشکار تل‌آویو؛ هرگز از غزه خارج نمی‌شویم
ادعای جنجالی بن‌گویر درباره اعدام اسرای فلسطینی
توافق چهارجانبه برای اداره دوره انتقالی غزه
خالد مشعل: حماس هرگز با خلع سلاح موافقت نمی‌کند
توقف ۱۵ دقیقه ای جلسه محاکمه نتانیاهو با «پیامی فوری»
آیا اسرائیل به زودی به لبنان حمله می‌کند؟
وضعیت بحرانی آوارگان غزه در زمستان/ یک نوزاد دیگر از شدت سرما جان داد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
اعمال لیله الرغائب
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005efq
tabnak.ir/005efq