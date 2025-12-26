ارتش رژیم اسرائیل: جنگ تمام نشده است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ایال زامیر» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی گفت نبرد هنوز تمام نشده است و همه جبهه‌ها فعال هستند و همچنان در برابر ما چالش های زیادی وجود دارد.

ناظران معتقدند رژیم صهیونیستی با بهانه‌تراشی‌های مختلف به دنبال ازسرگیری حملات و جنایاتش در نوار غزه است.

در همین راستا، ارتش رژیم صهیونیستی امروز مدعی شد یک فروند جنگنده این رژیم دو پهپاد را که تلاش داشتند به فلسطین اشغالی از سمت غرب نفوذ کنند، رهگیری و منهدم کرده است.

ارتش اسراییل دیروز هم مدعی شد نیروهای مقاومت فلسطین یک بمب را در رفح منفجر کردند ولی محمود مرداوی از رهبران جنبش حماس در واکنش به این ادعا پاسخ داد که وقوع انفجار در رفح ناشی از بمب‌هایی بود که رژیم صهیونیستی کار گذاشته است.