میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خودکشی پسر جوان پس از قتل خانوادگی

در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، پسر یک خانواده ایرانشهری علاوه بر قتل مادر و خواهرش، خودش را نیز کشت.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۵۷
| |
3470 بازدید
خودکشی پسر جوان پس از قتل خانوادگی

به گزارش تابناک، سرهنگ مرتضی نوری پناه فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر در جمع خبرنگاران گفت: ساعتی قبل در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قتل دو از نفر اعضای خانواده توسط یک جوان در یکی از محلات شهرستان ایرانشهر بلافاصله کارآگاهان پلیس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور کارآگاهان پلیس در صحنه مشخص شد فرزند پسر خانواده با یک قبضه سلاح کلت کمری به علت نامعلومی مادر و خواهرش را به قتل رسانده و پس از آن اقدام به خودکشی می‌نماید.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر در پایان افزود: تحقیقات پلیس در خصوص زوایای مختلف این حادثه در دست بررسی می‌باشد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیستان و بلوچستان ایرانشهر قتل قتل خانوادگی قتل مادر قتل خواهر خودکشی
شبیخون نقره به بازار طلا / پشت پرده پرواز اونس خاکستری
سقوط به عصر «بخور و نمیر» ۸۰ دلاری / حقوق سال ۹۰ کجا و حالا کجا؟
دو سال تأخیر در شورای اقتصاد؛ طرح حیاتی گاز خاک می‌خورد/ایران با بزرگترین ذخایر گاز جهان، در مسیر تبدیل شدن به واردکننده تا ۲۰۳۰
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قتل خانوادگی بر سر فوتبال
قتل مادر با ضربات بی‌امان چاقو
قتل دردناک پدر و مادر بدلیل اختلافات خانوادگی
کشتار خانوادگی در ارومیه؛ قاتل خودکشی کرد!
جنایت خانوادگی در ولنجک
دستگیری ۳ شرور مسلح در ایرانشهر
قتل شوهر و 2فرزند با چاقو توسط یک زن
دلیل عجیب قتل مادر به دست پسر ۱۸ ساله‌اش
خودکشی مرد ۶۰ ساله پس از قتل همسر و مادرش
خودکشی وکیل دادگستری پس از قتل زن و فرزندش
درگیری طایفه‌ای در ایرانشهر ۴ کشته بر جای گذاشت
قتل خواهر به دست برادر، به خاطر حرف مردم
کشته‌شدن شرور مسلح در سیستان و بلوچستان
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # نرخ سوم بنزین # قیمت دلار # قیمت سکه # ونزوئلا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
حضور بایدن در دفتر ایران در نیویورک و اعلام خبر مهم
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند
عربستان به اسرائیل هشدار داد!
مکانیزم موشک قاره پیمایی که ادعا شده روسیه به ایران داده
ترامپ علاقمند به تغییر نظام ایران نیست/ اطلاعات جاسوسی اسرائیل نشان می‌دهد اورانیوم غنی شده از بین نرفته است
توقیف نفتکش با ۴ میلیون لیتر سوخت در خلیج فارس
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله
طرز تهیه رضا لقمه
نتانیاهو به دنبال تغییر نظام ایران نیست/ اسرائیل احتمالاً به بهانه موشکی به ایران حمله می‌کند
کدام رئیس جمهور ایران می‌تواند انگلیسی صحبت کند؟
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد
عنوان بهترین داور جهان اعلام شد
خیابان‌های حومه تل‌آویو به رودخانه تبدیل شدند
هشدار چهره‌های امنیتی اسرائیل درباره حمله مجدد به ایران
توصیه‌ به خریداران طلا
احمدی‌نژاد در خدمت منافع اسرائیل بود  (۲۲۲ نظر)
میزان افزایش حقوق صادق آهنگران از 1403 تا 1404  (۲۲۱ نظر)
درخواست غیراخلاقی نماینده آمریکا و دست رد نماینده ایران  (۲۱۳ نظر)
محافظه کاران خواستار برکناری پزشکیان هستند/ آیت الله خامنه‌ای از پزشکیان مقابل منتقدان حمایت می‌کند  (۱۸۷ نظر)
هر مسئولی به سفره مردم آسیب بزند بدون خط قرمز استیضاح می‌شود / افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها غیرمنطقی و اشتباه است  (۱۸۰ نظر)
از ۴۰۰ نماینده سابق مجلس، هیچ خبری در دست نیست/ برخی از نمایندگان ادوار، مسافرکشی می‌کنند  (۱۳۳ نظر)
انتقاد پویانفر از رقص در تکیه تجریش  (۱۱۶ نظر)
۸ هزار میلیارد بدهی و صدها میلیارد زیان در بانک رسالت/ مدیرعاملی با مدرک نامرتبط؛ بهتر از این نمی‌شود؟!  (۱۱۵ نظر)
مجلس زیر بار افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها نرفت  (۱۱۵ نظر)
فرزین در آستانه خروج از بانک مرکزی/ چه کسی بانک مرکزی را تحویل می‌گیرد؟  (۱۰۹ نظر)
ترامپ فرصتی برای ایران است/ پایان انزوای ایران با توافق هسته‌ای و رفع تحریم میسر است  (۱۰۸ نظر)
پاسخ وزارت خارجه ایران به ادعای لاوروف علیه ظریف  (۸۸ نظر)
اظهارات جدید و خصمانه وزیرلبنانی علیه ایران و حزب الله  (۸۶ نظر)
نشست شورای امنیت درباره ایران/ آمریکا: کمیته تحریم‌ها فعال شده است/ ایران: تحریم‌های سازمان ملل لغو شده است  (۸۵ نظر)
اثبات بازنشستگی سه باره مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در دستگاه قضا/ به کارگیری بازنشستگان در نهاد اقتصادی بنیاد شهید تأیید شد  (۸۲ نظر)
tabnak.ir/005efF
tabnak.ir/005efF