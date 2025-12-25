خودکشی پسر جوان پس از قتل خانوادگی

در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، پسر یک خانواده ایرانشهری علاوه بر قتل مادر و خواهرش، خودش را نیز کشت.

به گزارش تابناک، سرهنگ مرتضی نوری پناه فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر در جمع خبرنگاران گفت: ساعتی قبل در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قتل دو از نفر اعضای خانواده توسط یک جوان در یکی از محلات شهرستان ایرانشهر بلافاصله کارآگاهان پلیس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور کارآگاهان پلیس در صحنه مشخص شد فرزند پسر خانواده با یک قبضه سلاح کلت کمری به علت نامعلومی مادر و خواهرش را به قتل رسانده و پس از آن اقدام به خودکشی می‌نماید.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر در پایان افزود: تحقیقات پلیس در خصوص زوایای مختلف این حادثه در دست بررسی می‌باشد.