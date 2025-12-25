میلی صفحه خبر لوگو بالا
ماجرای جوان ایرانی که محبور شد برای روس‌ها بجنگد!

عکاس ۳۴ ساله ایرانی پس از درگیری با یک مامور پلیس توسط مقامات روسیه بازداشت شد و بین گزینه زندان سه تا پنج سال یا خدمت نظامی اجباری در جنگ اوکراین قرار گرفت.
ماجرای جوان ایرانی که محبور شد برای روس‌ها بجنگد!

به گزارش تابناک به نقل از یونایتد ۲۴، آرش دربندی، عکاس ۳۴ ساله ایرانی اهل اهواز، برای کار به روسیه سفر کرد و با ویزای توریستی در سن‌ پترزبورگ از عکاسی گذران زندگی می‌ کرد. او که هیچ پیش ‌زمینه نظامی نداشت، پس از درگیری با یک مامور پلیس توسط مقامات روسیه بازداشت شد و بین گزینه زندان سه تا پنج سال یا خدمت نظامی اجباری در جنگ اوکراین قرار گرفت.

بنا بر این گزارش، دربندی می‌ گوید: به من گفتند که یا باید سه تا پنج سال زندانی شوم یا یک سال به جنگ بروم. من گفتم نمی ‌خواهم به جنگ بروم و علاقه ‌ای به آن ندارم. گفتم که اشتباه کرده ‌ام که با پلیس درگیر شده‌ ام... حداکثر مجازاتی که برای من، به عنوان یک خارجی، باید اعمال می شد، اخراج از کشورشان بود.

اما آن ها گفتند که اینجا ایران نیست و نه هیچ جای دیگر دنیا؛ گفتند: این روسیه است و باید به جنگ بروی.

این جوان ایرانی طی آموزش نظامی، با فشار شدید، کتک و تهدیدهای روزانه روبرو شده و دیده که روس ها غیرنظامیان خارجی را به ‌عنوان نیروهای مصرفی به جبهه می ‌فرستادند، در حالی که سربازان روس پشت جبهه می‌ ماندند.

دربندی برای نجات خود از این شرایط و فرار از خدمت نظامی حتی خودش را عمدا زخمی کرد، اما مقامات روسیه به رغم آسیب دیدن دستش، او را مجبور به ادامه آموزش ها کردند. دربندی می گوید: طبق قانون روسیه، اگر در حین خدمت نظامی زخمی شوید، باید از خدمت معاف شوید، اما در مورد من چنین اتفاقی نیفتاد.

در اولین ماموریت عملیاتی، آرش زیر آتش حملات پهپادی اوکراین قرار گرفت و به شدت مجروح شد: ابتدا دست راست، سپس چشم چپ، صورت، پشت سر و نهایتا ضربه‌ای به جلیقه ضدگلوله ‌اش وارد شد که باعث شد دیدش سیاه شود. دو همراه او کشته شدند و او برای سه روز در محل زخمی و ناتوان رها شد، بدون آنکه هیچ یک از نیروهای روسی به کمکش بیایند.

آرش دربندی یک پلاک فلزی شناسایی را در دست دارد که روی آن به زبان روسی عبارت «نیروهای مسلح روسیه» حک شده است.

پس از سه روز، دو سرباز اوکراینی او را پیدا و به بیمارستان منتقل کردند. دربندی تجربه خود را نمونه ‌ای از اجبار و سوء رفتار با سربازان خارجی در ارتش روسیه توصیف کرده و تاکید می‌کند که بسیاری از افراد خارجی بدون رضایت و تحت تهدید، به جنگ فرستاده می ‌شوند.

میلی صفحه خبر موبایل
برچسب ها
جوان ایرانی عکاس ایرانی روسیه درگیری بازداشت جنگ اوکراین سربازی اجباری
