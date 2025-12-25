پیش بینی نخست وزیر ایتالیا از وضعیت سال ۲۰۲۶

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ایتالیایی «آنسا»، «جورجیا ملونی» نخست‌وزیر ایتالیا روز پنجشنبه در سخنانی عنوان کرد: «سال ۲۰۲۶ به‌طور قابل‌توجهی دشوارتر از پایان سال خواهد بود.»

بنا بر این گزارش، نخست‌وزیر این کشور تاکید کرد: «نگران نباشید، زیرا سال آینده بسیار بدتر خواهد بود! بنابراین در این تعطیلات به درستی استراحت کنید زیرا ما باید به پاسخگویی به این ملت خارق‌العاده ادامه دهیم.»

این اظهارات در حالی مطرح شد که مقامات دولتی ایتالیا برای آخرین جلسه کابینه در سال آماده می‌شوند؛ جلسه‌ای که در آن حکم مدت‌ها مورد انتظار برای تمدید مجوز فروش اسلحه به اوکراین بررسی خواهد شد. حزب «لیگ شمالی» در تلاش است تا محدودیت‌هایی را برای این اقدام اعمال کند.