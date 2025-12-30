فعال حقوق زنان تاکید کرد: در دولت آقای پزشکیان، اگرچه در برخی موضوعات، از جمله مساله حجاب، اقداماتی صورت گرفت که می‌توان آن‌ها را مثبت ارزیابی کرد اما در مجموع عملکردها در حوزه زنان کافی نبوده است.

خشونت خانگی، تبعیض‌های قانونی، نابرابری‌های ساختاری در خانواده و محیط کار و کاهش امنیت اقتصادی زنان از جمله مسائلی هستند که در سال‌های اخیر بیش از گذشته در جامعه ایران مطرح شده‌اند. مسائلی که نه‌تنها به حوزه خصوصی زندگی زنان محدود نمی‌شوند بلکه ریشه در سیاست‌گذاری‌ها، قوانین و رویکردهای کلان حکمرانی دارند.

فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سیاسی و حقوق زنان در گفت‌وگوی تفصیلی با تابناک با نگاهی انتقادی به وضعیت موجود، درباره چالش‌های حقوقی زنان، خشونت خانگی، مهریه، نابرابری‌های جنسیتی و همچنین چشم‌انداز مشارکت زنان در انتخابات سخن می‌گوید؛ گفت‌وگویی که تلاش دارد ابعاد کمتر شنیده‌شده این مسائل را به بحث بگذارد و مخاطب را به تأمل وادارد.

گفت‌وگوی تابناک با فائزه هاشمی رفسنجانی فعال حقوق زنان را در ادامه بخوانید.

تعداد بازدید : 6813 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2193607" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1347939/2193607?width=700&height=400"></script></div>

تابناک: قطعاً در اطراف خود زنانی را دیده‌ایم که قربانی خشونت خانگی بوده‌اند و صدای آنان نیز در بسیاری از موارد به جایی نرسیده است. در موارد متعددی مشاهده شده که این افراد با مراجعه به دادگاه‌ها، در اغلب مواقع با آرایی مواجه شده‌اند که حق را به مردان داده است. البته نباید این نکته را نادیده گرفت که در برخی موارد نیز خود زنان مقصر بوده‌اند. با توجه به این‌که شما از فعالان حقوق زنان هستید، نظر شما درباره این موضوع و همچنین رویکرد دولت و قانون نسبت به مساله خشونت خانگی چیست؟



در فرانسه نیز آماری بسیار نگران‌کننده درباره خشونت خانگی اعلام شده است. بنابراین انتظار این است که در حوزه قانون‌گذاری، دولت لایحه ارائه دهد و مجلس آن را تصویب کند، یا خود قوه قضاییه با ارائه لایحه، زمینه تحقق این امر را فراهم سازد این اتفاقات و ناگواری‌ها در همه جوامع وجود دارد، اما آنچه اهمیت دارد، قوانین است؛ قوانینی که بتواند از بروز چنین پدیده‌هایی جلوگیری کند و همچنین نگاه کلی حکومت‌ها و دولت‌ها. منظور از دولت در اینجا صرفاً قوه مجریه نیست، بلکه دولت به معنای عام آن مدنظر است؛ به این معنا که مجموعه حاکمیت بتواند با وضع قوانین مناسب، سیاست‌های درست و تعریف نقش‌های مؤثر این آسیب‌ها را کاهش دهد. این‌که تصور کنیم آماری که برای مثال چند روی پیش از صداوسیما درباره میزان خشونت‌های خانگی اعلام شده تا چه اندازه درست بوده یا نبوده محل تردید است. برای نمونه در فرانسه نیز آماری بسیار نگران‌کننده درباره خشونت خانگی اعلام شده است. بنابراین انتظار این است که در حوزه قانون‌گذاری، دولت لایحه ارائه دهد و مجلس آن را تصویب کند، یا خود قوه قضاییه با ارائه لایحه، زمینه تحقق این امر را فراهم سازد. اما متأسفانه شاهد تبعیض‌هایی در برخورد با خشونت در جامعه هستیم. در حالی که از نظر قانونی، خشونت، تعرض یا هر اقدام مجرمانه دیگر، برای زن و مرد تفاوتی ندارد و هر فرد در صورت ارتکاب این اعمال، طرف مقابل می‌تواند با طرح شکایت، در صورت داشتن شواهد و مستندات، به نتیجه برسد؛ البته به شرط آن‌که قوه قضاییه نیز از سلامت و کارآمدی لازم برخوردار باشد. اما آنچه اهمیت دارد، خشونت خانگی است؛ یعنی خشونتی که از سوی همسر یا پدر اعمال می‌شود و از این جهت تفاوتی ندارد. با این حال، زنان از حقوق و حمایت‌های ویژه‌ای برخوردار نیستند. اگر زنی مرتکب خشونت شود و مرد اقدام به شکایت کند، قانون به موضوع رسیدگی می‌کند اما اگر مرد مرتکب خشونت شود، حتی در مواردی مانند ضرب‌وجرح یا قتل برخورد جدی و مؤثری با او صورت نمی‌گیرد. قانون ما نیز پیش‌بینی‌های لازم را در این زمینه نداشته و با مشکلات جدی حقوقی مواجه است. به نظر من، با توجه به حاد شدن این مساله وضعیت بسیار نگران‌کننده است. بر اساس برخی آمارها - فکر کنم روزنامه ی اعتماد- در هر سه روز یک زن به دست اعضای خانواده به قتل می‌رسد. این موضوع معمولاً در دو حالت اتفاق می‌افتد؛ گاهی خود اعضای خانواده تمایلی به علنی شدن این وقایع ندارند. آمار رسمی منتشرشده نیز با آمار غیررسمی فاصله قابل‌توجهی دارد و گفته می‌شود آمار واقعی بسیار فراتر از این ارقام است. در سال‌های اخیر این موضوع در اینستاگرام و فضای مجازی به‌طور کلی برجسته شده و در جامعه بیشتر دیده می‌شود، در حالی‌که در گذشته یا چنین مواردی کمتر رخ می‌داد یا اساساً اعلام نمی‌شد. در این زمینه، دو مشکل اساسی وجود دارد. نخست آن‌که اعضای خانواده در بسیاری از مواقع اقدام به طرح شکایت نمی‌کنند؛ با این استدلال که یک نفر را از دست داده‌اند و نمی‌خواهند با پیگیری قضایی فرد دیگری را نیز در خانواده از دست بدهند. علاوه بر این، ترس‌های خانوادگی، احساس شرم، نگرانی از آگاهی دیگران و مسائل فرهنگی، مانع از پیگیری قانونی می‌شود. در حالی که این مسائل راه‌حل حقوقی دارد. در قانون ما، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم شناخته می‌شود و باید در چنین مواردی ورود کند چراکه این وقایع افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کند. حتی گاهی موضوعاتی مانند بیرون بودن موی یک زن، بیش از این جنایات، جریحه‌دارکننده افکار عمومی تلقی می‌شود. در قانون ما، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم شناخته می‌شود و باید در چنین مواردی ورود کند. در حالی که این وقایع به‌مراتب افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کند. حتی گاهی موضوعاتی مانند بیرون بودن موی یک زن، بیش از این جنایات، جریحه‌دارکننده افکار عمومی تلقی می‌شود مواردی از خشونت علیه مردان در خانواده نیز وجود دارد، اما این موارد به‌مراتب کمتر است. ضمن آن‌که مردان در صورت مواجهه با خشونت، امکان طرح شکایت و برخورد قانونی مؤثرتری دارند و قانون در این موارد برخورد جدی‌تری با طرف مقابل خواهد داشت. در این وضعیت، قانون عملاً برای زن آسیب‌دیده تبعات سنگینی ایجاد می‌کند، اما برای مرد پیش‌بینی مؤثر و بازدارنده‌ای ندارد؛ به‌گونه‌ای که حمایت مشخصی از زنان در این زمینه صورت نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد قانون در این زمینه، دادستان را صرفاً «مجاز» به ورود دانسته و او را «مکلف» نکرده است. اصلاح ضروری در این بخش آن است که دادستان مکلف شود در موارد خشونت خانوادگی، حتی اگر خانواده تمایلی به طرح موضوع، شکایت یا ورود به پرونده نداشته باشند، رأساً وارد عمل شود. این اقدام برای بازگرداندن نظم به جامعه و جلوگیری از عادی شدن این رفتارها ضروری است زیرا در شرایط کنونی، زن‌کشی به‌گونه‌ای عادی شده که افراد تقریباً هر روز چنین اخباری را می‌شنوند، بدون آن‌که حساسیت لازم نسبت به آن وجود داشته باشد. مسئله دوم، مجازاتی است که برای مرد مرتکب خشونت در قانون پیش‌بینی شده است. در قوانین موجود، مجازات این جرائم معمولاً بین سه تا ۱۰ سال حبس تعیین شده و در مواردی که پدر، همسر یا سایر اعضای خانواده مرتکب قتل می‌شوند، قصاص نیز اعمال نمی‌شود. البته تأکید می‌کنم شخصاً مخالف قصاص و اعدام هستم و معتقدم مجازات اعدام باید از قوانین حذف شود. با این حال حتی در صورت طرح شکایت از سوی خانواده معمولاً مجازات واقعی و بازدارنده‌ای اعمال نمی‌شود و با ارائه دلایلی مرتکب از مجازات مؤثر رهایی می‌یابد. به نظر من اتفاقاً به دلیل رابطه خانوادگی مجازات باید شدیدتر باشد. ۱۰ سال حبس کافی نیست و حتی مجازات‌هایی مانند ۲۰ سال حبس یا حبس ابد باید در نظر گرفته شود. قانون باید به‌گونه‌ای عمل کند که با افزایش حساسیت اجتماعی، مانع از تکرار این وقایع شود و اجازه ندهد خشونت خانگی به‌سادگی رخ دهد و از کنار آن عبور شود و به امری عادی در جامعه تبدیل گردد. در پایان، باید اشاره کرد که هر چند

لایحه مقابله با خشونت علیه زنان از زمان معاونت خانم شهیندخت مولاوردی در دولت آقای روحانی تدوین و به مجلس ارائه شد، اما در مجلس مورد دستکاری قرار گرفت در دوره دوم دولت و با حضور خانم ابتکار نیز این لایحه بار دیگر مطرح شد اما مجدد تغییراتی در آن اعمال شد که عملاً محتوای آن را تضعیف کرد. در حال حاضر نیز مجلس طرحی مستقل ارائه داده که عملاً فاقد محتوای مؤثر بوده و نکته جدیدی به وضعیت موجود اضافه نمی‌کند. همچنین لایحه‌ای که مربوط به دولت آقای روحانی است و دوباره در مجلس مطرح شده، بار دیگر با تغییرات گسترده مواجه شده؛ به‌گونه‌ای که دولت اعلام کرده قصد دارد این لایحه را پس بگیرد. تبعیض‌هایی که در ساختار خانواده وجود دارد، عملاً میدان را برای مردان باز گذاشته و امکان یکه‌تازی را برای آنان فراهم کرده است؛ وضعیتی که نیازمند اقدام فوری و اصلاحات اساسی است. انتظار می‌رود مسئولان مرتبط، از جمله خانم بهروز آذر، با جدیت بیشتری در این زمینه ورود کنند. در دولت آقای پزشکیان، اگرچه در برخی موضوعات، از جمله مساله حجاب، اقداماتی صورت گرفت که می‌توان آن‌ها را مثبت ارزیابی کرد و به نتیجه نیز رسید، اما در مجموع عملکردها در حوزه زنان کافی نبوده است. خانم بهروز آذر دغدغه جدی و مؤثری در زمینه حقوق زنان ندارد؛ چه بر اساس شناخت پیشین از ایشان و چه بر اساس آنچه اکنون مشاهده می‌شود. این‌گونه به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری‌ها بیش از آن‌که مبتنی بر رویکردهای اجتماعی و حقوقی باشد، تحت تأثیر نگاه‌ها و تفکرات امنیتی قرار دارد. منظور از این بیان، اشاره به یک جریان فکری خاص است، نه افراد مشخص. در مجموع آنچه احساس می‌شود این است که دولت آقای پزشکیان آن‌گونه که انتظار می‌رفت، به‌طور جدی به مسائل حاد زنان ورود نکرده است. شرایط کنونی به‌گونه‌ای نیست که بتوان به رفع تدریجی این تبعیض‌ها امیدوار بود. تبعیض‌هایی که در ساختار خانواده وجود دارد، عملاً میدان را برای مردان باز گذاشته و امکان یکه‌تازی را برای آنان فراهم کرده؛ وضعیتی که نیازمند اقدام فوری و اصلاحات اساسی است. در شرایطی که افزایش خشونت‌ها در جامعه، به‌ویژه خشونت خانگی، به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است، انتظار می‌رود حاکمیت با همکاری همه ارکان خود، شامل قوه قضاییه، دولت و مجلس، به‌صورت هماهنگ وارد عمل شود. لایحه مقابله با خشونت علیه زنان از زمان معاونت خانم شهیندخت مولاوردی در دولت آقای روحانی تدوین و به مجلس ارائه شد، اما در مجلس مورد دستکاری قرار گرفت.همچنین لایحه‌ای که مربوط به دولت آقای روحانی است و دوباره در مجلس مطرح شده، بار دیگر با تغییرات گسترده مواجه شده؛ به‌گونه‌ای که دولت اعلام کرده قصد دارد این لایحه را پس بگیرد.در این میان،این‌گونه به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاری‌ها بیش از آن‌که مبتنی بر رویکردهای اجتماعی و حقوقی باشد، تحت تأثیر نگاه‌ها و تفکرات امنیتی قرار دارد. منظور از این بیان، اشاره به یک جریان فکری خاص است، نه افراد مشخص. در مجموع آنچه احساس می‌شود این است که دولت آقای پزشکیان آن‌گونه که انتظار می‌رفت، به‌طور جدی به مسائل حاد زنان ورود نکرده است. شرایط کنونی به‌گونه‌ای نیست که بتوان به رفع تدریجی این تبعیض‌ها امیدوار بود. تبعیض‌هایی که در ساختار خانواده وجود دارد، عملاً میدان را برای مردان باز گذاشته و امکان یکه‌تازی را برای آنان فراهم کرده؛ وضعیتی که نیازمند اقدام فوری و اصلاحات اساسی است.