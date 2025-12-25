با معرفی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
مدیر آینده پژوهی بانک پارسیان، پژوهشگر منتخب نظام بانکی شد
در مراسمی که با حضور اصغر ابوالحسنی، قائممقام بانک مرکزی و کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و تعدادی از مدیران بانکها برگزار شد، مهدی فراهانی مدیر آینده پژوهی بانک پارسیان به عنوان پژوهشگر برتر نظام بانکی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۷۹۳۰| |
1031 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، مراسم تقدیر از آثار پژوهشی و پژوهشگران منتخب حوزه پول و بانک روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.طبق اعلام هیئت داوران، پس از بررسی داوری اولیه آثار تألیفی و مستندات پژوهشگران، مهدی فراهانی به عنوان پژوهشگر برتر نظام بانکی شناخته شد. همچنین در این مراسم که به مناسبت هفته پژوهش و فناوری برگزار شده بود، از نویسندگان مقالات و دیگر پژوهشگران برتر در حوزه بانکداری تقدیر شد.
ترجمه و تالیف کتاب ها و مقالاتی در حوزه های مالی، بانکی و فناوری های مالی از جمله پژوهشهای فراهانی بوده که در نشریات معتبر داخلی و خارجی منتشر شده است.
ترجمه و تالیف کتاب ها و مقالاتی در حوزه های مالی، بانکی و فناوری های مالی از جمله پژوهشهای فراهانی بوده که در نشریات معتبر داخلی و خارجی منتشر شده است.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟