واکنش کرملین به آرزوی زلنسکی برای مرگ پوتین
به گزارش تابناک به نقل از فارس، در ادامه تبریکات مقامات مختلف بابت ایام کریسمس، سخنگوی ولادیمیر پوتین از پیام تبریک او به دونالد ترامپ خبر داد.
به گفته سخنکوی کاخ کرملین ، رئیسجمهور روسیه، کریسمس را به ترامپ تبریک گفته است، اما گفتوگوی تلفنی بین آنها برنامهریزی نشده است.
دیمیتری پسکوف در یک نشست خبری گفت: «رئیس جمهور قبلاً کریسمس را به ترامپ تبریک گفته است. غیرممکن است که فرض کنیم امروز با ترامپ گفتوگویی انجام خواهد شد.»
سخنگوی رئیسجمهور روسیه به درخواست ولودیمیر زلنسکی برای مرگ رئیسجمهور روسیه در سخنرانی خود به مناسبت کریسمس هم واکنش نشان داد.
رئیسجمهور اوکراین در این سخنرانی بدون نام بردن صریح از نام پوتین گفته بود: «همه ما یک رویا داریم که او نابود شود.»
یک خبرنگار در نشست خبری امروز از سخنگوی کرملین سوال کرد: «برای زلنسکی در کریسمس چه آرزویی میکنید؟»
پسکوف با محکوم کردن آرزوی مرگ پوتین توسط رئیسجمهور اوکراین گفت: «(زلنسکی) بیفرهنگ و شبیه آدمهای بیعقل به نظر میرسد.»